"Страсть": известная актриса заговорила о романе с Цымбалюком

Артистам ранее приписывали роман.

Анастасия Цымбалару заговорила о Тарасе Цымбалюке / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цымбалюк

Цымбалару рассказала о фильме с Цымбалюком

Как она к нему относится

Известная украинская актриса Анастасия Цымбалару рассказала об отношениях с актером Тарасом Цымбалюком.

На своей странице в соцсетях Анастасия пообщалась с поклонниками и их очень заинтересовала правда об актере.

Напомним, ранее артисты подогрели слухи о романе, опубликовав совместную фотографию.

"Созвучность фамилий? Съемочный процесс? Будущая премьера фильма?" - написала Цымбалару.

Анастасия Цымбалару о Тарасе Цымбалюке / фото: скрин instagram.com, Анастасия Цымбалару

Также Анастасия отметила, что она с Тарасом будут играть достаточно откровенную сцену в новом фильме.

"Страсть существует только в кадре... Ну, какие ощущения? Сняли, посмеялись, я заболела, потому что лежала на полу несколько часов, пошли обедать. Примерно такие", - добавила актриса.

Анастасия Цымбалару о Тарасе Цымбалюке / фото: скрин instagram.com, Анастасия Цымбалару

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

