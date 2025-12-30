"Страсть": известная актриса заговорила о романе с Цымбалюком

Кратко:
- Цымбалару рассказала о фильме с Цымбалюком
- Как она к нему относится
Известная украинская актриса Анастасия Цымбалару рассказала об отношениях с актером Тарасом Цымбалюком.
На своей странице в соцсетях Анастасия пообщалась с поклонниками и их очень заинтересовала правда об актере.
Напомним, ранее артисты подогрели слухи о романе, опубликовав совместную фотографию.
"Созвучность фамилий? Съемочный процесс? Будущая премьера фильма?" - написала Цымбалару.
Также Анастасия отметила, что она с Тарасом будут играть достаточно откровенную сцену в новом фильме.
"Страсть существует только в кадре... Ну, какие ощущения? Сняли, посмеялись, я заболела, потому что лежала на полу несколько часов, пошли обедать. Примерно такие", - добавила актриса.
О персоне: Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
