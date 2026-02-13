Укр
"Чувствовать себя": известная стилистка раскрыла главные тренды на 2026 год

Элина Чигис
13 февраля 2026, 13:15
Галина Денисюк дала советы женщинам, чтобы они выглядели стильно и комфортно.
Тренды в одежде на 2026 год от Галины Денисюк
Тренды в одежде на 2026 год от Галины Денисюк / коллаж: Главред

Вы узнаете:

  • Как подобрать образ на День влюбленных
  • Как подчеркнуть свою индивидуальность одеждой

День святого Валентина — это не только открытки, красные розы и романтический ужин. Для многих женщин это еще и повод посмотреть на себя по-новому, позволить себе немного больше нежности, смелости или заботы о собственном комфорте.

Медийная стилистка и блогер Галина Денисюк в интервью Главреду объяснила, как выбрать образ на 14 февраля так, чтобы он работал не "на картинку", а на ваше внутреннее состояние.

О чем на самом деле стиль в День влюбленных

День Валентина часто навязывает очень конкретный визуальный сценарий: красное платье, каблуки, акцентный макияж. Но, по словам Галины Денисюк, настоящий стиль начинается не с цвета платья, а с честного ответа себе на вопрос — для кого я сегодня одеваюсь и в каком состоянии хочу быть.

"Образ на День влюбленных — это не о том, чтобы соответствовать чужим ожиданиям или трендам из Instagram. Это о том, чтобы усилить свое состояние. Кому-то в этот день хочется быть нежной и мягкой, кому-то — собранной и сильной, а кому-то — максимально простой и спокойной. Все эти варианты — абсолютно нормальные", — говорит стилист.

Она подчеркивает: стиль в такие дни особенно хорошо показывает, живет ли женщина в контакте с собой или просто воспроизводит навязанные сценарии "праздничного образа".

Образ от Галины Денисюк
Образ от Галины Денисюк / фото: instagram.com, Галина Денисюк

Романтика без клише: какие образы работают в 2026 году

Галина Денисюк обращает внимание, что современная романтика в одежде становится значительно спокойнее и взрослее. Меньше демонстративной "сладости", больше ощущения качества, тактильности и комфорта.

"Сегодня романтический образ — это не обязательно розовые платья и сердечки. Это могут быть мягкие фактуры, струящиеся ткани, спокойные силуэты, которые красиво двигаются вместе с телом. Часто именно простые вещи — хорошо скроенный жакет, шелковая юбка, лаконичное платье — выглядят значительно чувственнее, чем любой "праздничный костюм", — объясняет эксперт.

По ее словам, в 2026 году особенно актуальны:

• мягкий тейлоринг — костюмы и жакеты с расслабленной посадкой;

• сочетание женственных и сдержанных вещей — например, платье + грубые ботинки или лоферы;

• акцент на ткани: сатин, вискоза, тонкая шерсть, трикотаж, которые приятны к телу.

Образ от Галины Денисюк
Образ от Галины Денисюк / фото: instagram.com, Галина Денисюк

Если ты празднуешь не с партнером

Отдельная тема — женщины, которые встречают 14 февраля без пары или не делают из этого большого "романтического ритуала". По мнению Галины, это не повод игнорировать себя или наоборот "переигрывать" с праздничностью.

"День влюбленных — это не обязательно о ком-то другом. Очень классно, когда женщина использует этот день как повод сделать что-то приятное для себя: красиво одеться, пойти на кофе с подругой, на встречу, в театр или просто на прогулку. Образ в таком случае — это форма заботы о себе, а не демонстрация для кого-то", — подчеркивает Денисюк.

Она советует выбирать вещи, в которых комфортно двигаться, сидеть, жить этот день — и в то же время которые дают ощущение собранности и "я себе нравлюсь".

Домашний образ от Галины Денисюк
Домашний образ от Галины Денисюк / фото: instagram.com, Галина Денисюк

Цвет и детали: на что обратить внимание

Красный традиционно ассоциируется с Днем Валентина, но стилист советует не ограничиваться только им.

"Цвет — это всегда о настроении. Если вам сегодня хочется яркости — пусть это будет красный, бордовый или насыщенный вишневый. Если хочется спокойствия — молочный, серый, шоколадный, графит. Важно не то, "праздничный" это цвет или нет, а то, чувствуете ли вы себя в нем собой", — говорит она.

Отдельное внимание Денисюк советует уделять деталям: обуви, сумке, украшениям. Именно они часто "собирают" образ и делают его либо продуманным, либо случайным.

Образ с акцентами от Галины Денисюк
Образ с акцентами от Галины Денисюк / фото: instagram.com, Галина Денисюк

О сексуальности без давления

Еще один стереотип, который прочно связан с 14 февраля, — обязательная демонстративная сексуальность. Галина Денисюк считает, что сегодня это работает совсем иначе.

"Сексуальность — это не о длине платья и не о глубине декольте. Это об уверенности в себе, о том, как женщина держится, двигается, смотрит на себя в зеркало. Иногда закрытое, лаконичное платье может выглядеть гораздо привлекательнее, чем максимально откровенный образ, если женщине в нем хорошо", — объясняет стилист.

Стильный образ от Галины Денисюк
Стильный образ от Галины Денисюк / фото: instagram.com, Галина Денисюк

Главное правило: не играть чужую роль

Подводя итог, Галина Денисюк подчеркивает: худшее, что можно сделать с образом на День влюбленных — это пытаться соответствовать чужому сценарию.

"Стиль — это всегда честность с собой. Если вам не близка "сахарная" романтика — не нужно ее изображать. Если хочется простоты — выбирайте простоту. Если хочется праздника — делайте его так, как чувствуете. Самый красивый образ — тот, в котором вы не играете роль, а живете", — подчеркивает эксперт.

Стильный образ от Галины Денисюк
Стильный образ от Галины Денисюк / фото: instagram.com, Галина Денисюк

О персоне: Галина Денисюк

Галина Денисюк — fashion-стилист, дизайнер одежды, блогер.

С 2017 по 2019 год получила квалификацию визажиста, что стало важным этапом в ее карьере. С 2020 года Галина активно начала интересоваться модой и стилем, изучая тенденции и углубляя свои знания в этой сфере.

В 2024 году Галина создала блог в Instagram, где делится своим опытом и советами в сфере стилистики, а также работает с клиентами, помогая им в создании непревзойденных образов.

