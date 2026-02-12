Житомирскую область накроет непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

В течение суток видимость в тумане составит 200–500 метров, что соответствует I уровню опасности (желтому).

Главное из новости:

13 февраля в Житомирской области ожидается туман и слабый гололед

Погода будет облачная, без существенных осадков, с температурой от –3° до +5°

На дорогах - затруднения, водителям и пешеходам советуют быть максимально внимательными

В среду, 13 февраля, Житомирская область окажется в зоне повышенной метеоопасности из-за густого тумана и гололеда. Об этом сообщает Житомирский областной центр по гидрометеорологии.

Погода в Житомире

В городе в течение суток будет облачно, без существенных осадков. Время от времени будет образовываться туман, а ночью возможен слабый гололед. Температура:

ночью - около 0°;

днем - +3…+5°.

Погода по области

По территории области также ожидается облачная погода без значительных осадков. Местами - туман и слабый гололед в ночные часы. Температура:

ночью - от +2° до –3°;

днем - 0…+5°.

Ожидается желтый уровень опасности

В течение суток видимость в тумане составит 200–500 метров, что соответствует I уровню опасности (желтому). Синоптики предупреждают: погодные условия могут затруднить движение транспорта и повысить риск ДТП.

Рекомендации для водителей и пешеходов

Специалисты призывают всех участников дорожного движения быть максимально внимательными. Водителям советуют учитывать состояние дороги, снижать скорость, держать безопасную дистанцию и избегать резких маневров.

В темное время суток и при ограниченной видимости следует заблаговременно включать габаритные огни, ближний свет или противотуманные фары. Пешеходам рекомендуют позаботиться о собственной заметности - использовать светоотражающие элементы, чтобы водители могли заблаговременно их увидеть и безопасно среагировать.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что начиная с 11 февраля, синоптики фиксируют изменение синоптической ситуации. По словам Екатерины Ткачук, Житомирская область войдет под влияние впадины глубокого атлантического циклона, что принесет повышение температуры.

Также после недель, когда температура воздуха не поднималась выше 0 градусов, в Полтаве и области ожидается потепление. Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни температура воздуха в Киеве будет держаться около нуля, а после 16 февраля ожидается небольшое похолодание. Максимально температура воздуха может снизиться до -15 градусов.

Об источнике: Житомирский областной центр по гидрометеорологии Житомирский областной центр по гидрометеорологии занимается мониторингом и прогнозированием погодных условий в Житомирской области. Он предоставляет прогнозы, предупреждения об опасных явлениях и оценку загрязнения атмосферы для безопасности населения и поддержки деятельности предприятий.

