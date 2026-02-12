Красивые поздравления с Днем Святого Валентина - картинки, проза и стихи

День Святого Валентина — идеальный повод сказать о чувствах красиво и искренне. Главред сделал лучшие поздравления с 14 февраля: романтичные картинки, трогательную прозу и нежные стихи для любимых, друзей и близких.
Выбирайте слова, которые согреют сердце, и делитесь любовью в этот особенный день.
Поздравления с Днем Святого Валентина стихи
С Днем влюбленных поздравляю
И тебе я пожелаю,
Чтоб в душе любовь жила,
Оживала чтоб мечта!
Ангел мой, моя отрада,
Поздравляю с нашим днем!
Мне твоя любовь — награда.
Будем счастливы вдвоем.
С днем любви, с днем Валентина!
Счастья, радости, тепла.
Чтобы жизнь была счастливой
И любовь с собой несла —
Романтичную и яркую,
Фееричную и жаркую,
И весеннюю, и зимнюю,
Обязательно взаимную!
Поздравления с Днем Святого Валентина в прозе
В День святого Валентина от всей души поздравляю и желаю принимать, дарить, излучать любовь и душевный свет, всегда быть источником радости для родных и друзей!
В День святого Валентина желаю каждому обрести и сохранить любовь! Пусть это прекрасное чувство окрыляет, не даст вам грустить и лишь вдохновляет на подвиги! Любите и будьте всегда любимы в ответ!
Как сила притяжения сближает планеты, так и любовь соединяет людей, несмотря на разные характеры, вкусы и интересы. Любить — значит смотреть не друг на друга, а смотреть в одном направлении. Я желаю вам поскорее отыскать это чувство, а тем, кто уже нашел, я желаю никогда его не терять! С Днем святого Валентина!
