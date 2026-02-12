Укр
Красивые поздравления с Днем Святого Валентина - картинки, проза и стихи

12 февраля 2026, 14:08
Выбирайте слова, которые согреют сердце, и делитесь любовью в этот особенный день.
День Святого Валентина — идеальный повод сказать о чувствах красиво и искренне. Главред сделал лучшие поздравления с 14 февраля: романтичные картинки, трогательную прозу и нежные стихи для любимых, друзей и близких.

Поздравления с Днем Святого Валентина стихи

С Днем влюбленных поздравляю

И тебе я пожелаю,

Чтоб в душе любовь жила,

Оживала чтоб мечта!

Ангел мой, моя отрада,

Поздравляю с нашим днем!

Мне твоя любовь — награда.

Будем счастливы вдвоем.

С днем любви, с днем Валентина!

Счастья, радости, тепла.

Чтобы жизнь была счастливой

И любовь с собой несла —

Романтичную и яркую,

Фееричную и жаркую,

И весеннюю, и зимнюю,

Обязательно взаимную!

Поздравления с Днем Святого Валентина в прозе

В День святого Валентина от всей души поздравляю и желаю принимать, дарить, излучать любовь и душевный свет, всегда быть источником радости для родных и друзей!

В День святого Валентина желаю каждому обрести и сохранить любовь! Пусть это прекрасное чувство окрыляет, не даст вам грустить и лишь вдохновляет на подвиги! Любите и будьте всегда любимы в ответ!

Как сила притяжения сближает планеты, так и любовь соединяет людей, несмотря на разные характеры, вкусы и интересы. Любить — значит смотреть не друг на друга, а смотреть в одном направлении. Я желаю вам поскорее отыскать это чувство, а тем, кто уже нашел, я желаю никогда его не терять! С Днем святого Валентина!

01:45

Растет гурманом: Леся Никитюк показала 8-месячного сына за трапезой

