Собака вернулась с прогулки и тронула всех своим поступком - что она сделала

Собаки очень умные животные и порой поражают людей своей сообразительностью. Так случилось и с владелицей австралийской овчарки, которая вернулась с прогулки со своим домашним любимцем.

Главред узнал, что женщина с ником grimtheozzy в Instagram опубликовала видео о том, что делает ее собака после прогулок. Тысячи пользователей поразили эти кадры, пишет Newsweek.

Щенку австралийской овчарки после возвращения домой вежливо сел на коврик у двери и предлагал своей хозяйке по очереди каждую лапку, чтобы она их могла вытереть, прежде чем домашний любимец зайдет в дом.

"Я никогда не забуду, как вежливо мой щенок подает лапы, чтобы я мог помыть их после наших прогулок... Он любит, чтобы они были очень чистыми", - говорится в посте.

