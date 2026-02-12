Собака вернулась с прогулки и тронула всех своим поступком - что она сделала

Вы узнаете:
- Что сделала собака после возвращения с прогулки
- Как на действия домашнего любимца отреагировала хозяйка
Собаки очень умные животные и порой поражают людей своей сообразительностью. Так случилось и с владелицей австралийской овчарки, которая вернулась с прогулки со своим домашним любимцем.
Главред узнал, что женщина с ником grimtheozzy в Instagram опубликовала видео о том, что делает ее собака после прогулок. Тысячи пользователей поразили эти кадры, пишет Newsweek.
Щенку австралийской овчарки после возвращения домой вежливо сел на коврик у двери и предлагал своей хозяйке по очереди каждую лапку, чтобы она их могла вытереть, прежде чем домашний любимец зайдет в дом.
"Я никогда не забуду, как вежливо мой щенок подает лапы, чтобы я мог помыть их после наших прогулок... Он любит, чтобы они были очень чистыми", - говорится в посте.
Напомним, Главред писал, что обычная прогулка на свежем воздухе превратилась в событие национального масштаба — в Польше пес случайно помог совершить одно из крупнейших археологических открытий за последние сто лет.
Ранее стало известно, что жительница Висконсина Кэти Дарнелл взяла девятилетнего пса Виско, который провел в приюте три года, пережив четыре неудачные попытки стать новым членом любящей семьи.
Об источнике: Newsweek
Newsweek — еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 разных языках. По распространению и тиражу был вторым по величине изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает подробный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнесу, культуре и политике, пишет Википедия.
