Хозяин ушёл, оставив лишь записку: фото одинокой собаки разбило тысячи сердец

Сейчас Квини проходит адаптацию в приюте и медицинское обследование, сотрудники ищут для неё семью.

В приюте для животных в Южной Каролине оказалась собака по кличке Квини, которую прежний хозяин оставил вместе с короткой запиской.

В письме он признался, что больше не может заботиться о питомице, и извинился за принятое решение, пишет Newsweek.

В записке автор извинился за то, что оставил Квини, и сказал, что больше не может о ней заботиться. Он описал Квини как "хорошую собаку для дома", которая любит гулять на улице, играть со своей пластиковой косточкой и смотреть телевизор.

В записке также говорилось, что она не общалась с маленькими детьми или другими собаками, но является "любящей собакой", которой просто нужен кто-то, кто сможет о ней позаботиться.

Историю опубликовало Общество защиты животных округа Дарлингтон, и она быстро разошлась по соцсетям. В записке Квини описали как спокойную домашнюю собаку, любящую прогулки, игры и внимание человека.

Несмотря на отсутствие опыта общения с детьми и другими животными, автор подчеркнул её ласковый характер и надежду, что она найдёт нового заботливого хозяина.

Сейчас Квини проходит адаптацию в приюте и медицинское обследование. Сотрудники ищут для неё семью или волонтёров, готовых навещать её и помогать пережить период ожидания. История собаки уже собрала тысячи откликов и слов поддержки от пользователей сети.

