Хозяин ушёл, оставив лишь записку: фото одинокой собаки разбило тысячи сердец

Алексей Тесля
1 февраля 2026, 16:26
Сейчас Квини проходит адаптацию в приюте и медицинское обследование, сотрудники ищут для неё семью.
Хозяин отдал собаку в приют / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/geralt, Pixabay/meineresterampe

  • Хозяин оставил собаку Квини, и сказал, что больше не может о ней заботиться
  • Квини проходит адаптацию в приюте и медицинское обследование

В приюте для животных в Южной Каролине оказалась собака по кличке Квини, которую прежний хозяин оставил вместе с короткой запиской.

В письме он признался, что больше не может заботиться о питомице, и извинился за принятое решение, пишет Newsweek.

В записке автор извинился за то, что оставил Квини, и сказал, что больше не может о ней заботиться. Он описал Квини как "хорошую собаку для дома", которая любит гулять на улице, играть со своей пластиковой косточкой и смотреть телевизор.

В записке также говорилось, что она не общалась с маленькими детьми или другими собаками, но является "любящей собакой", которой просто нужен кто-то, кто сможет о ней позаботиться.

Историю опубликовало Общество защиты животных округа Дарлингтон, и она быстро разошлась по соцсетям. В записке Квини описали как спокойную домашнюю собаку, любящую прогулки, игры и внимание человека.

Несмотря на отсутствие опыта общения с детьми и другими животными, автор подчеркнул её ласковый характер и надежду, что она найдёт нового заботливого хозяина.

/ Facebook/DarlingtonHumaneSociety

Сейчас Квини проходит адаптацию в приюте и медицинское обследование. Сотрудники ищут для неё семью или волонтёров, готовых навещать её и помогать пережить период ожидания. История собаки уже собрала тысячи откликов и слов поддержки от пользователей сети.

Необычное очарование маленькой таксы

Когда Эрин Рид приютила щенка карликовой таксы по кличке Пампкин, она сразу заметила одну милую особенность — одно ухо у малыша всегда торчало вверх. Поначалу хозяйка решила, что это просто забавная причуда. Со временем поднялось и второе ухо, сделав внешний вид Пампкин ещё более выразительным. Как рассказала Эрин, у собаки сформировалась редкая для миниатюрных такс форма так называемых "розовых" ушей, благодаря чему Пампкин выглядит особенно необычно и легко запоминается.

Ранее сообщалось, что будет, если отказываться играть с котом - ветеринары указали опасный нюанс.

Напомним, Главред писал о том, почему собаки облизывают лицо, руки или ноги хозяев. Облизывание - это лишь один из многочисленных способов, которыми собаки выражают свои чувства и общаются с хозяевами.

Newsweek

Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

