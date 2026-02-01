Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Настоящий пик похолодания: где в Украине температура упадет до -28 градусов

Мария Николишин
1 февраля 2026, 12:18
118
Синоптик сказала, что в Украине еще будет доминировать антициклон.
Настоящий пик похолодания: где в Украине температура упадет до -28 градусов
Погода в Украине 2 февраля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Украине в понедельник
  • Когда морозы заметно ослабнут

Погода в Украине в понедельник, 2 февраля, будет очень холодной, преимущественно без осадков. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра в Украине ожидается очень холодная погода с температурой воздуха ночью -20...-28 градусов, а днем -12...-19 градусов. В южной части ночью ожидается -12...-18 градусов, днем -2...-10 градусов.

видео дня

Синоптик добавила, что антициклон пока доминирует, поэтому в большинстве областей осадки маловероятны, но близость черноморского циклона вызовет в Крыму и Приазовье снег и метели.

Настоящий пик похолодания: где в Украине температура упадет до -28 градусов
Движение циклонов / фото: t.me/PohodaNatalka

"Похоже, что 2, 3 и 4 февраля в Украине будет пик холода, а дальше, с 5-6 февраля морозы ощутимо ослабнут", - отметила Диденко.

Настоящий пик похолодания: где в Украине температура упадет до -28 градусов
Погода 2 февраля / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве ближайшей ночью температура опустится до -25 градусов, а днем ожидается около -15 градусов. Без осадков, днем возможны солнечные прояснения.

Настоящий пик похолодания: где в Украине температура упадет до -28 градусов
Погода в Киеве / фото: meteoprog

Погода в Украине в феврале

Синоптики Укргидрометцентра говорили, что средняя месячная температура в феврале ожидается от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях, что в пределах нормы. На остальной территории страны — температура воздуха будет на 1,5 градуса выше нормы.

Настоящий пик похолодания: где в Украине температура упадет до -28 градусов
Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, сильные морозы в Украине продлятся несколько дней. По словам синоптиков, со второй половины недели холода начнут отступать.

В ближайшие дни в Ровенской области ожидается значительное понижение температуры и сильный мороз, местами отметка термометра достигнет рекордных -30 градусов. В то же время скандинавский антициклон будет способствовать сухой и маловетренной погоде.

Последний месяц зимы в Житомирской области начнется с резкого похолодания. В период с 31 января по 2 февраля температура воздуха в области стремительно снизится: ночью ожидается от -12 до -28, а днем — от -9 до -17.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на неделю
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению - будет ли эвакуация города

Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению - будет ли эвакуация города

13:20Война
Настоящий пик похолодания: где в Украине температура упадет до -28 градусов

Настоящий пик похолодания: где в Украине температура упадет до -28 градусов

12:18Синоптик
Россия нанесла удар по роддому в Запорожье - что известно о раненых

Россия нанесла удар по роддому в Запорожье - что известно о раненых

12:06Война
Реклама

Популярное

Ещё
Самый страшный день для Путина: историк назвал дату, которую в РФ боятся вспоминать

Самый страшный день для Путина: историк назвал дату, которую в РФ боятся вспоминать

Не в Москве: историк назвал регион, где Русь существовала дольше всего

Не в Москве: историк назвал регион, где Русь существовала дольше всего

Карта Deep State онлайн за 1 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Три знака зодиака получат уникальный шанс изменить судьбу: "черная полоса" позади

Три знака зодиака получат уникальный шанс изменить судьбу: "черная полоса" позади

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 февраля (обновляется)

Последние новости

13:20

Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению - будет ли эвакуация города

13:15

Раскрыты первые детали смерти звезды "Один дома" Кэтрин О’Хара

13:13

Полтавщину атакует 28-градусный мороз: синоптики назвали дату похолодания

12:32

Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 февраля

12:18

Настоящий пик похолодания: где в Украине температура упадет до -28 градусов

Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - ЛитвинПолный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин
12:06

Россия нанесла удар по роддому в Запорожье - что известно о раненыхФото

12:01

Уступки по Донбассу не остановят РФ: СМИ предупредили об опасном плане Кремля

12:00

Вишневый сад без романтики: правда о селе XIX века

11:58

Проблема Шахедов со Starlink решена — какое решение удалось реализовать

Реклама
11:50

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 февраля: Рыбам - ответственность, Девам - встреча

11:33

Выборы в Украине: Зеленский сказал, будет ли баллотироваться снова

11:31

Любовный гороскоп на неделю со 2 по 8 февраля

10:48

Уже по 150 гривен за килограмм: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

10:46

Китайский гороскоп на завтра 2 февраля: Тиграм - подстава, Козлам - выбор

10:24

Более 6 тысяч дронов: Зеленский обнародовал тревожные данные об обстрелах РФ

10:01

Отказ Киева от горячего водоснабжения: названы основные риски

10:01

Зимы становятся теплее — снегирей становится меньше: что говорят орнитологи

09:58

Гороскоп на неделю со 2 по 8 февраля: Ракам - расходы, Девам - важное решение

09:53

Польша заявила о вторжении со стороны Беларуси: что летело и была ли угроза

09:33

Украина планирует спасаться от Шахедов "малой" ПВО: эксперт оценил шансы на успех

Реклама
09:19

Китайский гороскоп на сегодня 1 февраля: Крысам - риск, Тиграм нужен совет

08:53

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 февраля (обновляется)

08:51

Воздушное "окно" в Крым: партизаны нанесли мощный удар по тылу врагаВидео

08:49

Карта Deep State онлайн за 1 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:25

Враг атаковал дроном Днепр, есть жертвы: детали смертельной атаки РФФото

08:00

Можно ли остановить седину: что говорит современная наука

07:56

В Украине возможны массовые отключения света: озвучен неутешительный прогноз

06:30

Гороскоп Таро на февраль 2026: Овнам - выбор, Тельцам - траты, Близнецам - деньги

06:00

За свидание — к столбу, за бороду — штраф: странные законы Гетманщины

05:31

Это действительно работало: зачем в СССР массово клали газеты в холодильник

05:05

Разведенный внук Пугачевой закрутил новый роман — детали

04:29

SpaceX мешает россиянам использовать Starlink во время атак - "Флеш"

04:13

Как понять, что перед вами психопат: психологи назвали ключевые признаки

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки в магазине за 23 секунды

04:00

Почему не 10 и не 20: настоящая причина появления дач на 6 соток

03:47

Украина под влиянием морозного шторма: когда отступит похолодание

02:35

Путь к путешествиям во времени: сенсационные детали открытия ученых

31 января, суббота
23:33

Вводятся жесткие ограничения: график отключения света в Сумах 1 февраля

22:41

Каскадные отключения в семи областях: новые детали крупного блэкаута в Украине

21:51

Полный отказ от горячей воды: украинцев предупредили о риске отключения ГВС

Реклама
21:41

РФ постоянно стягивает силы: оккупанты готовятся к наступлению на Сумщине

21:27

Что нельзя делать с деньгами в этот день: запреты в праздник 1 февраля

21:11

Идеальная пара для Тельца: с кем этот знак зодиака будет по-настоящему счастлив

20:42

"Продукты будут дорожать": украинцев предупредили о неминуемом росте цен

19:41

Один простой трюк с радиатором: комната прогревается в разы быстрееВидео

19:36

Украину накрывает сильная волна похолодания: какие регионы замерзнут сильнее всего

19:11

"Породило подозрения": Кейт Миддлтон разгневана из-за шпионажа в королевском дворце

19:10

"При Байдене такого не было": что задумал Трампмнение

18:30

Зеленский сделал громкое заявление о встрече с Путиным: что могут обсудить

18:12

Познаю себя: Шэрон Стоун после инсульта ощущает связь с потусторонним миром

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять