Настоящий пик похолодания: где в Украине температура упадет до -28 градусов

Синоптик сказала, что в Украине еще будет доминировать антициклон.

Погода в Украине 2 февраля / фото: УНИАН

Какая будет погода в Украине в понедельник

Когда морозы заметно ослабнут

Погода в Украине в понедельник, 2 февраля, будет очень холодной, преимущественно без осадков. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра в Украине ожидается очень холодная погода с температурой воздуха ночью -20...-28 градусов, а днем -12...-19 градусов. В южной части ночью ожидается -12...-18 градусов, днем -2...-10 градусов.

Синоптик добавила, что антициклон пока доминирует, поэтому в большинстве областей осадки маловероятны, но близость черноморского циклона вызовет в Крыму и Приазовье снег и метели.

Движение циклонов / фото: t.me/PohodaNatalka

"Похоже, что 2, 3 и 4 февраля в Украине будет пик холода, а дальше, с 5-6 февраля морозы ощутимо ослабнут", - отметила Диденко.

Погода 2 февраля / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве ближайшей ночью температура опустится до -25 градусов, а днем ожидается около -15 градусов. Без осадков, днем возможны солнечные прояснения.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Погода в Украине в феврале

Синоптики Укргидрометцентра говорили, что средняя месячная температура в феврале ожидается от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях, что в пределах нормы. На остальной территории страны — температура воздуха будет на 1,5 градуса выше нормы.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, сильные морозы в Украине продлятся несколько дней. По словам синоптиков, со второй половины недели холода начнут отступать.

В ближайшие дни в Ровенской области ожидается значительное понижение температуры и сильный мороз, местами отметка термометра достигнет рекордных -30 градусов. В то же время скандинавский антициклон будет способствовать сухой и маловетренной погоде.

Последний месяц зимы в Житомирской области начнется с резкого похолодания. В период с 31 января по 2 февраля температура воздуха в области стремительно снизится: ночью ожидается от -12 до -28, а днем — от -9 до -17.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

