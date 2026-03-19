Путин 'исчез' из Кремля после ликвидации Хаменеи: СМИ раскрыли причину

Лидер РФ прекратил публичные встречи в Кремле сразу после того, как мир узнал подробности убийства иранского аятоллы Хаменеи.

Путин перестал появляться в Кремле

Кратко:

Путин более 9 дней не проводит публичных мероприятий в Кремле

Отсутствие на публике совпало с перебоями в работе интернета в центре Москвы

Исчезновение Путина может быть связано с ликвидацией Али Хаменеи

Лидер РФ Владимир Путин уже более девяти дней не проводит публичных мероприятий в Кремле. Пауза в графике диктатора стала одной из самых длительных с начала года и совпала по времени с убийствами руководства Ирана. Об этом сообщило российское издание "Агентство".

Согласно анализу сайта администрации президента РФ, в последний раз Путин появлялся на публичном мероприятии в Кремле еще 9 марта на совещании по нефтегазовому рынку. С тех пор в его графике фигурируют только "консервы" (заранее записанные встречи - ред.) или дистанционные совещания.

Издание отмечает, что участие в встречах по видеосвязи Путин мог принимать из разных резиденций. Так, 18 марта он проводил онлайн-совещание с правительством из резиденции в Ново-Огарево Московской области, где кабинет воспроизводит интерьеры других резиденций в Сочи и на Валдае.

В этом году подобная длительная пауза между публичными мероприятиями в Кремле случалась лишь один раз - с 6 по 18 февраля, тогда состоялись очное заседание Совета безопасности и встреча с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей. В январе максимальный перерыв между появлениями Путина в Кремле не превышал шести дней.

Каковы причины исчезновения Путина

Отсутствие Путина на публике совпало с перебоями в работе интернета в центре Москвы. В медиапространстве появляются неподтвержденные слухи, что это может быть связано с ликвидацией верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи 28 февраля. ЦРУ и израильский "Моссад" отследили его перемещения с помощью системы городских видеокамер, после чего Хаменеи был ликвидирован авиаударом по резиденции в Тегеране. Накануне, 17 марта, также сообщалось о ликвидации секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

В издании отмечают, что Путин мог забеспокоиться после этих событий, поскольку иранских чиновников отследили с помощью камер видеонаблюдения, которых в Москве еще больше. По данным некоторых источников, возможные перебои с интернетом в столице РФ также могли быть связаны с иранским фактором и мерами безопасности Кремля.

Появление Моджтабы Хаменеи в Москве

Одним из ключевых обсуждаемых обстоятельств является вероятное пребывание в Москве Моджтабы Хаменеи - сына и потенциального преемника ликвидированного аятоллы Али Хаменеи. По версии пропагандистов, он может проходить лечение в одной из закрытых московских клиник.

Если наследник иранского престола действительно находится в РФ, это превращает Москву в прямую цель для слежки или даже ударов западных спецслужб, что заставляет Кремль параноидально усиливать меры безопасности и "глушить" связь в центре столицы.

Что известно о проблемах с интернетом в Москве

Как ранее сообщал Главред, с 3 марта жители Москвы жалуются на перебои с мобильной связью и интернетом, особенно в центре и метро. Сбои коснулись всех операторов "большой четверки" (МТС, Билайн, МегаФон, T2), а бизнес ежедневно теряет около $7 млн.

В Кремле ограничения объясняют соображениями безопасности. Оппозиционные СМИ предполагают тестирование системы "белых списков", когда доступ к интернету сохраняют лишь отдельные ресурсы.

На фоне перебоев москвичи покупают бумажные карты, рации и пейджеры, театры призывают печатать билеты заранее, а водителей предупреждают о возможных сбоях при оплате парковки.

Помощь России Ирану - последние новости

Напомним, Россия передает Ирану разведывательные данные о возможных целях для атак на американских военных на Ближнем Востоке. Это может свидетельствовать об опосредованном участии еще одного серьезного противника США в войне. Информацию обнародовала The Washington Post со ссылкой на трех осведомленных чиновников.

В то же время президент США Дональд Трамп во время круглого стола в Белом доме резко перебил корреспондента Fox News, который спросил о возможной передаче Россией разведданных Ирану для атак на американские позиции. Трамп назвал вопрос "глупым" и заявил, что ситуация в Иране - "легкая проблема".

Впоследствии Трамп заявил, что не имеет оснований полагать, что Россия помогает Ирану во время американо-израильской операции. Однако его спецпосланник Стив Виткофф подтвердил, что обращался к Москве с просьбой прекратить передачу Ирану разведданных.

Как сообщал Главред, 15 марта министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил, что Россия и Китай являются стратегическими партнерами Тегерана и оказывают поддержку Ирану в военной, политической и экономической сферах.

Об источнике: Агентство Агентство — это независимое российское интернет-издание, которое позиционирует себя как проект журналистов и репортеров-расследователей, ранее вынужденных покинуть работу в других независимых российских СМИ из-за давления властей. Оно публикует новости и аналитику о событиях в России и мире.

