Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Путин "исчез" из Кремля после ликвидации Хаменеи: СМИ раскрыли причину

Руслана Заклинская
19 марта 2026, 12:45
Лидер РФ прекратил публичные встречи в Кремле сразу после того, как мир узнал подробности убийства иранского аятоллы Хаменеи.
Путин перестал появляться в Кремле / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, wikipedia.org

Кратко:

  • Путин более 9 дней не проводит публичных мероприятий в Кремле
  • Отсутствие на публике совпало с перебоями в работе интернета в центре Москвы
  • Исчезновение Путина может быть связано с ликвидацией Али Хаменеи

Лидер РФ Владимир Путин уже более девяти дней не проводит публичных мероприятий в Кремле. Пауза в графике диктатора стала одной из самых длительных с начала года и совпала по времени с убийствами руководства Ирана. Об этом сообщило российское издание "Агентство".

Согласно анализу сайта администрации президента РФ, в последний раз Путин появлялся на публичном мероприятии в Кремле еще 9 марта на совещании по нефтегазовому рынку. С тех пор в его графике фигурируют только "консервы" (заранее записанные встречи - ред.) или дистанционные совещания.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Издание отмечает, что участие в встречах по видеосвязи Путин мог принимать из разных резиденций. Так, 18 марта он проводил онлайн-совещание с правительством из резиденции в Ново-Огарево Московской области, где кабинет воспроизводит интерьеры других резиденций в Сочи и на Валдае.

В этом году подобная длительная пауза между публичными мероприятиями в Кремле случалась лишь один раз - с 6 по 18 февраля, тогда состоялись очное заседание Совета безопасности и встреча с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей. В январе максимальный перерыв между появлениями Путина в Кремле не превышал шести дней.

Каковы причины исчезновения Путина

Отсутствие Путина на публике совпало с перебоями в работе интернета в центре Москвы. В медиапространстве появляются неподтвержденные слухи, что это может быть связано с ликвидацией верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи 28 февраля. ЦРУ и израильский "Моссад" отследили его перемещения с помощью системы городских видеокамер, после чего Хаменеи был ликвидирован авиаударом по резиденции в Тегеране. Накануне, 17 марта, также сообщалось о ликвидации секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

В издании отмечают, что Путин мог забеспокоиться после этих событий, поскольку иранских чиновников отследили с помощью камер видеонаблюдения, которых в Москве еще больше. По данным некоторых источников, возможные перебои с интернетом в столице РФ также могли быть связаны с иранским фактором и мерами безопасности Кремля.

НАТО vs
НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Появление Моджтабы Хаменеи в Москве

Одним из ключевых обсуждаемых обстоятельств является вероятное пребывание в Москве Моджтабы Хаменеи - сына и потенциального преемника ликвидированного аятоллы Али Хаменеи. По версии пропагандистов, он может проходить лечение в одной из закрытых московских клиник.

Если наследник иранского престола действительно находится в РФ, это превращает Москву в прямую цель для слежки или даже ударов западных спецслужб, что заставляет Кремль параноидально усиливать меры безопасности и "глушить" связь в центре столицы.

Что известно о проблемах с интернетом в Москве

Как ранее сообщал Главред, с 3 марта жители Москвы жалуются на перебои с мобильной связью и интернетом, особенно в центре и метро. Сбои коснулись всех операторов "большой четверки" (МТС, Билайн, МегаФон, T2), а бизнес ежедневно теряет около $7 млн.

В Кремле ограничения объясняют соображениями безопасности. Оппозиционные СМИ предполагают тестирование системы "белых списков", когда доступ к интернету сохраняют лишь отдельные ресурсы.

На фоне перебоев москвичи покупают бумажные карты, рации и пейджеры, театры призывают печатать билеты заранее, а водителей предупреждают о возможных сбоях при оплате парковки.

Помощь России Ирану - последние новости

Напомним, Россия передает Ирану разведывательные данные о возможных целях для атак на американских военных на Ближнем Востоке. Это может свидетельствовать об опосредованном участии еще одного серьезного противника США в войне. Информацию обнародовала The Washington Post со ссылкой на трех осведомленных чиновников.

В то же время президент США Дональд Трамп во время круглого стола в Белом доме резко перебил корреспондента Fox News, который спросил о возможной передаче Россией разведданных Ирану для атак на американские позиции. Трамп назвал вопрос "глупым" и заявил, что ситуация в Иране - "легкая проблема".

Впоследствии Трамп заявил, что не имеет оснований полагать, что Россия помогает Ирану во время американо-израильской операции. Однако его спецпосланник Стив Виткофф подтвердил, что обращался к Москве с просьбой прекратить передачу Ирану разведданных.

Как сообщал Главред, 15 марта министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил, что Россия и Китай являются стратегическими партнерами Тегерана и оказывают поддержку Ирану в военной, политической и экономической сферах.

Читайте также:

Об источнике: Агентство

Агентство — это независимое российское интернет-издание, которое позиционирует себя как проект журналистов и репортеров-расследователей, ранее вынужденных покинуть работу в других независимых российских СМИ из-за давления властей. Оно публикует новости и аналитику о событиях в России и мире.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Орбан готов поддержать Украину, но есть одно условие: чего хочет Венгрия

Орбан готов поддержать Украину, но есть одно условие: чего хочет Венгрия

12:52Политика
Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США

12:00Интервью
Дроны массированно атаковали химзавод в РФ - крупнейший производитель удобрений

Дроны массированно атаковали химзавод в РФ - крупнейший производитель удобрений

11:11Война
Реклама

Популярное

Ещё
Не Мазепа и не Сагайдачный: историк раскрыл настоящие фамилии украинских гетманов

Не Мазепа и не Сагайдачный: историк раскрыл настоящие фамилии украинских гетманов

Китайский гороскоп на сегодня, 19 марта: Тиграм - стресс, Козлам - позитив

Китайский гороскоп на сегодня, 19 марта: Тиграм - стресс, Козлам - позитив

Резкий рост стоимости топлива: украинцам назвали сроки повышения цен на АЗС

Резкий рост стоимости топлива: украинцам назвали сроки повышения цен на АЗС

Путинистка Королева со сцены объявила пол будущего ребенка

Путинистка Королева со сцены объявила пол будущего ребенка

Доллар и евро стремительно полетели вниз: свежий курс валют на 19 марта

Доллар и евро стремительно полетели вниз: свежий курс валют на 19 марта

Последние новости

14:05

Что вытеснит черный из гардероба: какой цвет станет новой базой

14:02

Блеск без разводов за копейки: чем отмыть лобовое стекло авто до идеалаВидео

13:44

Почему 20 марта нельзя завидовать и осуждать других: какой церковный праздник

13:43

Оккупантов выбили из нор: бойцы ГУР провели успешную операцию на Запорожье

13:30

"В машину влетело": Андрей Джеджула с ребенком попали в ДТПВидео

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
13:25

Новые заморозки атакуют Полтавщину: синоптики назвали дату изменения температуры

12:58

Не только "Такси" и "Перевозчик": лучшие фильмы Люка Бессона

12:52

Орбан готов поддержать Украину, но есть одно условие: чего хочет Венгрия

12:46

Шикарный весенний салат, который готовится 5 минут — рецепт без заморочек

Реклама
12:45

Путин "исчез" из Кремля после ликвидации Хаменеи: СМИ раскрыли причину

12:45

Иглесиас похвастался фото взрослых детей от Курниковой

12:41

День весеннего равноденствия 20 марта: что обязательно нужно сделать в этот день

12:30

Ровенскую область накроет прохлада: синоптики предупреждают об изменении погоды

12:28

Чем кормить собаку кроме мяса: список безопасных овощей

12:27

Китайский гороскоп на завтра, 20 марта: Быкам - конфликты, Кроликам - лишения

11:57

Почти 600 гривен на ценнике: в Украине внезапно подорожали популярные продукты

11:54

"Покровск потерян": эксперт признался, когда РФ может полностью захватить город

11:52

"У меня плохие новости": беседа мужчины с коровами стала вирусной в СетиВидео

11:35

"Мне уйти?": скандальная выходка Приходько попала на видеоВидео

11:11

Дроны массированно атаковали химзавод в РФ - крупнейший производитель удобрений

Реклама
11:01

Лине Костенко 96: самые сильные цитаты украинской писательницыВидео

10:59

Станет проблемой для РФ: эксперт оценил, куда будет бить новая украинская баллистика

10:56

Дроны долетели до Крыма: атаковано предприятие по ремонту ПВО, подробности

10:52

Гороскоп на завтра, 20 марта: Львам - трудности, Скорпионам - счастье

10:45

"Прилет" по многоэтажке, разрушены квартиры: свежие подробности атаки на ОдессуФото

10:29

"Сыт по горло": Меган Маркл довела генерального директора Netflix

10:09

"В нетрезвом состоянии": Дан Балан испортил свадьбу известного блогераВидео

10:05

Ударил 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

10:05

Как распознать нарцисса уже на первом свидании: 5 неочевидных признаков

09:56

РФ хочет мобилизовать 409 тыс. военных: Сырский предупредил о намерениях врага

09:53

РФ ударила по Запорожью: без света десятки тысяч абонентов, есть раненый

09:50

Украина сталкивается с новыми кризисами: Андрусив сделал предупреждениемнение

09:05

Жизнь перевернется до конца марта: 4 знака зодиака ждут судьбоносные перемены

09:02

Трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ приостановлены: в чем причина

09:01

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 марта (обновляется)

08:59

Вышел за продуктами и не вернулся: в Ирландии убили украинца

08:41

Карта Deep State онлайн за 19 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:08

Страна ЕС хочет отменить временную защиту беженцев: кого коснутся изменения

07:44

Тысячи солдат и контроль над нефтью и ураном: США готовят жесткий сценарий против Ирана

06:47

Ночной удар по Одессе: трое пострадавших, поврежден исторический центр городаФото

Реклама
06:10

Гороскоп Таро на апрель 2026: Овнам - проблема, Тельцам - деньги, Близнецам - любовь

05:39

Не Мазепа и не Сагайдачный: историк раскрыл настоящие фамилии украинских гетмановВидео

05:11

Почему легендарные молочные "треугольники" в СССР на самом деле оказались провалом

05:05

Дождь и мокрый снег: Украину накрывает внезапное похолодание

04:31

Цинобровый: большинство не догадывается, какой цвет так называют на украинском

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке обезьяны на дереве за 23 с

03:26

Глобальная жара убивает: неожиданная угроза от повышения температуры

02:23

Звезду сериала "Спасатели Малибу" арестовали: в чем ее обвиняют

01:53

Проехали мимо оккупантов: в ГУР раскрыли подробности дерзкой операции на юге

01:45

Николь Кидман заподозрили в романе с известным актером - бывший муж потрясен

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять