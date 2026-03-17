В США начался раскол из-за Ирана: топ-чиновник подал в отставку

Директор Национального контртеррористического центра США не поддержал войну против Ирана.

В США начался раскол из-за войны в Иране

Что известно:

США ведут войну против Ирана

Джо Кент выступил против войны

В США начался раскол из-за обострения войны в Иране. Директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент даже решил подать из-за этого в отставку. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Он твердо подчеркнул, что не поддерживает операцию, которую США начали на Ближнем Востоке. Кент добавил, что Иран не представлял угрозы для Вашингтона.

"После долгих раздумий я принял решение уйти в отставку с поста директора Национального контртеррористического центра с сегодняшнего дня. Я не могу с чистой совестью поддерживать войну, которая идет в Иране. Иран не представлял непосредственной угрозы для нашей страны", — подчеркнул чиновник.

Кент утверждает, что США начали эту войну против Ирана "под давлением Израиля и его влиятельного американского лобби".

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия и Китай оказывают Ирану военную поддержку. Об этом официально сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

В то же время американские удары по острову Харг в Персидском заливе, где расположен главный нефтяной терминал Ирана, практически уничтожили большую часть этой территории. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска могут нанести новые удары, отметив, что это может произойти даже "для развлечения".

Между тем председатель Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что любая помощь Украины Израилю, в частности поставки беспилотников, якобы делает украинскую территорию "законной целью" для ракетных ударов со стороны Тегерана.

