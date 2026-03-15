Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Можем ударить для развлечения": громкое заявление Трампа о войне

Мария Тупик
15 марта 2026, 11:33
Трамп заявил, что они полностью уничтожили остров Харк, но могут нанести по нему еще несколько ударов.
Трамп, Иран
Трамп рассказал о войне в Иране

Главное:

  • Что заявил Трамп о войне в Иране
  • Какой удар задумал Трамп

Американские атаки на остров Харк в Персидском заливе, где расположен главный нефтяной терминал Ирана, "полностью уничтожили" большую часть острова. Президент США Дональд Трамп резко заявил, что его войска могут нанести еще удары, но только "для развлечения".

Заявление Трампа прозвучало после того, как 14 марта Центральное командование США заявило, что нанесло "точные удары" по 90 военным целям на острове Харк, "сохраняя при этом нефтяную инфраструктуру".

"Мы полностью уничтожили остров Харк, но можем нанести по нему еще несколько ударов просто ради развлечения", — сказал президент США в телефонном интервью NBC News .

Прекращение войны с Ираном

Трамп заявил, что не готов заключить соглашение о прекращении войны с Ираном, хотя власти этой страны якобы продемонстрировали готовность сделать этот шаг.

"Условия еще недостаточно хорошие", — сказал Трамп, не уточнив, каких именно условий он ожидает.

Также он отметил, что работает с другими странами над планом безопасного судоходства в Ормузском проливе на фоне роста мировых цен на нефть, и отверг беспокойство американцев относительно роста цен на бензин.

Иран, политическая система Ирана, лидер Ирана, Инфографика

Удары по Ирану — последние новости

Как писал Главред, Израиль и США 28 февраля нанесли удары по объектам на территории Ирана. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Министр Израиля объявил о "начале превентивных ударов" по Ирану.

Напомним, в США заявляют, что имеют достаточные запасы вооружения для проведения операции "Эпическая ярость" и дальнейших действий, однако президент Дональд Трамп снова резко раскритиковал решение администрации Джо Байдена передавать оружие Украине.

Ранее сообщалось о том, что Москва отказала Тегерану в военной помощи после начала массированных ударов США и Израиля по объектам режима в Иране.

Читайте также:

Об источнике: NBC News

NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года.

К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Иран Дональд Трамп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ стягивает значительные силы: Сырский назвал основное направление атаки врага

РФ стягивает значительные силы: Сырский назвал основное направление атаки врага

12:27Фронт
Украина готовит альтернативу Patriot для борьбы с баллистикой: что известно о системе

Украина готовит альтернативу Patriot для борьбы с баллистикой: что известно о системе

11:37Война
"Можем ударить для развлечения": громкое заявление Трампа о войне

"Можем ударить для развлечения": громкое заявление Трампа о войне

11:33Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Что означает рыбка на автомобиле: правда, о которой мало кто знает

Что означает рыбка на автомобиле: правда, о которой мало кто знает

Карта Deep State онлайн за 15 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Три знака зодиака вскоре вытянут счастливый билет по жизни - кто они

Три знака зодиака вскоре вытянут счастливый билет по жизни - кто они

Путин захочет договариваться: Свитан о главном способе принуждения РФ к миру

Путин захочет договариваться: Свитан о главном способе принуждения РФ к миру

"Власть Путина уже шатается": военный назвал год окончания войны в Украине

"Власть Путина уже шатается": военный назвал год окончания войны в Украине

Последние новости

12:37

Китайский гороскоп на завтра, 16 марта: Петухам - терпение, Кроликам - отдых

12:32

Зачем итальянцы каждый вечер кладут лимон в духовку: секрет решает множество проблемВидео

12:27

РФ стягивает значительные силы: Сырский назвал основное направление атаки врага

12:06

Любовный гороскоп на неделю с 16 по 22 марта

12:03

Не листья и не чай: что на самом деле содержится в чайных пакетиках

Россия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – СвитанРоссия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – Свитан
11:59

Наигранно разрыдалась: дочь Лорак устроила публичную сценуВидео

11:57

В Украине неожиданно упали цены на продукты: что происходит

11:37

Украина готовит альтернативу Patriot для борьбы с баллистикой: что известно о системе

11:33

"Можем ударить для развлечения": громкое заявление Трампа о войне

Реклама
11:15

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 марта: Львам - радость, Рыбам - терпение

11:10

"Это катастрофа": дипломаты отметили провал переговоров по Украине

10:38

Зеленский откровенно рассказал о конфликте с Венгрией и упреках Трампа: важные заявления президента

10:31

Гороскоп на неделю с 16 по 22 марта: Ракам - споры, Весам - признание

10:12

Когда переводят часы на летнее время в 2026 году: известна дата

10:05

Украину накроет резкое похолодание со снегом: синоптик назвал неприятные даты

09:28

РФ готовит новый удар для Украины: что задумали оккупанты

09:16

На Россию налетели дроны: Краснодарский край в огне

09:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 марта (обновляется)

08:50

Карта Deep State онлайн за 15 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Удары Ирана шахедами по Калифорнии: Киричевский объяснил, почему США не предотвращают эти ударымнение

Реклама
07:53

"Я удивлен": Трамп недовольно высказался о Зеленском

07:50

Бор спасает помидоры: как избежать опадения цветков и мелких плодов

05:50

Судьба подкинет козырь: каким знакам зодиака повезет оказаться в выигрыше

05:12

Скрытая опасность: почему категорически нельзя хранить полотенца в ванной

04:38

Гороскоп на завтра, 16 марта: Ракам - большой успех, Весам - радость

04:07

Одежда, которая "крадет" сантиметры: какие ошибки допускает каждая третья женщина

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с лошадью за 39 с

03:31

Что хочет сказать ваша собака: 12 сигналов, которые должен знать каждый хозяин

02:59

Одна деталь меняет все - чем украинский дом лучше русской избы

01:30

Медицинский прорыв: ученые сумели "оживить" замороженный мозг

00:24

Украинцев предупредили об ограничениях электроэнергии на 15 марта после удара РФ

14 марта, суббота
22:42

Большинство неправильно пользуется стиральной машиной: в чем главная ошибка

22:22

"Власть Путина уже шатается": военный назвал год окончания войны в Украине

21:34

"Серийные убийцы": в МИД жестко ответили на угрозы Ирана в адрес Украины

21:29

Значение одного дорожного знака изменится: что нужно знать водителям

20:34

Путин захочет договариваться: Свитан о главном способе принуждения РФ к мируВидео

20:28

В какие дни нельзя печь пасхальный кулич старинные правила и приметы

20:23

Как выглядели границы Украины на карте тысячу лет назад: неожиданное открытиеВидео

20:16

Блэкауты в Украине: что было в 90-х и почему сейчас ситуация сложнее

19:57

Уже меньше 10 гривен: в Украине неожиданно подешевел базовый продукт

Реклама
19:52

Севооборот на огороде: что за чем нужно сажать для хорошего урожаяВидео

19:32

Минутное дело: простой трюк сделает туалет идеально чистым прямо на глазах

19:19

В возрасте 99 лет умерла популярная российская актриса

19:11

Тайна Бэнкси раскрыта: СМИ назвали настоящее имя художника

19:10

Чего нельзя делать на Пасху: советы священников и важные правила

19:10

Что Путин "с барского плеча" отдал Трампу: Свитан назвал три странымнение

19:07

Зеленский рассказал об отношениях с Трампом и назвал своего "настоящего друга"Видео

18:24

"Погибнут миллионы россиян": у Трампа предупредили о тяжелых последствиях для РФ

18:05

Россияне оказались в окружении: Трегубов рассказал о ситуации под Купянском

18:04

Температура понизится: сильный ветер принесет на Тернопольщину похолодание

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять