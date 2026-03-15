"Можем ударить для развлечения": громкое заявление Трампа о войне

Трамп заявил, что они полностью уничтожили остров Харк, но могут нанести по нему еще несколько ударов.

https://glavred.info/world/mozhem-udarit-dlya-razvlecheniya-gromkoe-zayavlenie-trampa-o-voyne-10749077.html Ссылка скопирована

Трамп рассказал о войне в Иране

Главное:

Что заявил Трамп о войне в Иране

Какой удар задумал Трамп

Американские атаки на остров Харк в Персидском заливе, где расположен главный нефтяной терминал Ирана, "полностью уничтожили" большую часть острова. Президент США Дональд Трамп резко заявил, что его войска могут нанести еще удары, но только "для развлечения".

Заявление Трампа прозвучало после того, как 14 марта Центральное командование США заявило, что нанесло "точные удары" по 90 военным целям на острове Харк, "сохраняя при этом нефтяную инфраструктуру".

видео дня

"Мы полностью уничтожили остров Харк, но можем нанести по нему еще несколько ударов просто ради развлечения", — сказал президент США в телефонном интервью NBC News .

Прекращение войны с Ираном

Трамп заявил, что не готов заключить соглашение о прекращении войны с Ираном, хотя власти этой страны якобы продемонстрировали готовность сделать этот шаг.

"Условия еще недостаточно хорошие", — сказал Трамп, не уточнив, каких именно условий он ожидает.

Также он отметил, что работает с другими странами над планом безопасного судоходства в Ормузском проливе на фоне роста мировых цен на нефть, и отверг беспокойство американцев относительно роста цен на бензин.

Удары по Ирану — последние новости

Как писал Главред, Израиль и США 28 февраля нанесли удары по объектам на территории Ирана. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Министр Израиля объявил о "начале превентивных ударов" по Ирану.

Напомним, в США заявляют, что имеют достаточные запасы вооружения для проведения операции "Эпическая ярость" и дальнейших действий, однако президент Дональд Трамп снова резко раскритиковал решение администрации Джо Байдена передавать оружие Украине.

Ранее сообщалось о том, что Москва отказала Тегерану в военной помощи после начала массированных ударов США и Израиля по объектам режима в Иране.

Об источнике: NBC News NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года. К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред