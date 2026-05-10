Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Украине готовят новые правила для водителей — за что могут лишить прав

Юрий Берендий
10 мая 2026, 04:02
google news Подпишитесь
на нас в Google
В МВД пояснили, при каких условиях водитель может лишиться прав из-за системы штрафных баллов.
В Украине готовят новые правила для водителей — за что могут лишить прав
Штрафные баллы для водителей — за что могут приостановить действие прав / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • За 15 штрафных баллов в течение года действие водительских прав будет приостанавливаться
  • Система штрафов рассчитана на борьбу с систематическим нарушением ПДД

В Украине обсуждают введение штрафных баллов для водителей в рамках реформы дорожного движения в Украине. Даже за систематические мелкие нарушения можно лишиться права на управление транспортным средством на определенный период. Об этом в интервью Главреду рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, многое будет зависеть от окончательной редакции законопроекта, который примет Верховная Рада, а также от приведения подзаконных нормативно-правовых актов в соответствие с новым законом.

видео дня

"Порог в 15 баллов действительно можно набрать за "незначительные" нарушения, совершение которых влечет за собой начисление 1–2 баллов, но это возможно в случае неоднократного совершения водителем таких нарушений. Только если водитель систематически игнорирует безопасность и набирает достаточно баллов в течение года, действие его удостоверения приостанавливается. То есть это не случайность, а сознательное, опасное поведение на дороге", — отметил он.

Белошицкий отметил, что любые нововведения требуют времени для адаптации и налаживания процессов. В то же время он выразил убеждение, что впоследствии система будет работать в стандартном режиме, доведенном до автоматизма, и не будет создавать чрезмерной нагрузки, в частности для сервисных центров МВД.

штрафные баллы
Как и за что будут начислять штрафные баллы водителям / Инфографика: Главред

Изменения для водителей в Украине — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине возобновилась дискуссия о введении отдельного дорожного сбора для владельцев электромобилей. В то же время, по мнению главы Института исследований авторынка Станислава Бучацкого, такой шаг может негативно повлиять на развитие рынка электротранспорта и ослабить энергетическую независимость государства.

Бучацкий также подчеркнул, что пока вводить специальные налоги или сборы для электромобилей рано, ведь доля такого транспорта в украинском автопарке пока остается незначительной.

Кроме того, в рамках реформы дорожного движения в Украине обсуждают внедрение системы штрафных баллов для водителей. За нарушение правил дорожного движения планируют начислять от 1 до 5 баллов в зависимости от серьезности нарушения. После накопления 15 баллов водительское удостоверение могут временно приостановить, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Другие новости:

О личности: Алексей Белошицкий

Алексей Георгиевич Белошицкий — первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины с июня 2016 года, украинский полицейский, юрист, адвокат, доктор философии в области права, участник российско-украинской войны. Работает над внедрением новейших форм и методов осуществления правоохранительной деятельности, в частности в сфере общественной безопасности и обеспечения безопасности дорожного движения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
штрафы на дорогах Алексей Белошицкий
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ атаковала областной центр в разгар перемирия: среди пострадавших — дети

РФ атаковала областной центр в разгар перемирия: среди пострадавших — дети

23:55Украина
РФ готовила морскую операцию на 2026 год, но её сорвало одно событие — Флэш

РФ готовила морскую операцию на 2026 год, но её сорвало одно событие — Флэш

23:17Фронт
Путин обвинил Украину в срыве обмена и выдвинул условие для встречи с Зеленским

Путин обвинил Украину в срыве обмена и выдвинул условие для встречи с Зеленским

21:46Война
Реклама

Популярное

Ещё
Кремль выдвинул новое условие для мира: в ISW объяснили, чего на самом деле хочет Путин

Кремль выдвинул новое условие для мира: в ISW объяснили, чего на самом деле хочет Путин

Не только "будь ласка": как правильно ответить на "дякую" на украинском языке

Не только "будь ласка": как правильно ответить на "дякую" на украинском языке

Китайский гороскоп на завтра, 10 мая: Быкам - жертвы, Тиграм - гибкость

Китайский гороскоп на завтра, 10 мая: Быкам - жертвы, Тиграм - гибкость

Запасы заканчиваются: в Украине почти вдвое выросли цены на популярный овощ

Запасы заканчиваются: в Украине почти вдвое выросли цены на популярный овощ

РФ готовила морскую операцию на 2026 год, но её сорвало одно событие — Флэш

РФ готовила морскую операцию на 2026 год, но её сорвало одно событие — Флэш

Последние новости

05:12

5 вещей во дворе, которые работают как магнит для змей: большинство не догадывается

04:02

В Украине готовят новые правила для водителей — за что могут лишить прав

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в магазине за 41 с

03:36

Как и где разные знаки зодиака выбирают друзей: неожиданные различия

02:33

Гороскоп на завтра, 11 мая: Овнам — неприятности, Рыбам — интересное событие

Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских правШтрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав
09 мая, суббота
23:55

РФ атаковала областной центр в разгар перемирия: среди пострадавших — дети

23:17

РФ готовила морскую операцию на 2026 год, но её сорвало одно событие — Флэш

22:33

Топ-сериал "Медведь" закрывается: названа дата выхода последнего сезонаВидео

21:46

Путин обвинил Украину в срыве обмена и выдвинул условие для встречи с Зеленским

Реклама
21:43

"Кто-то живет обычной жизнью": депутаты хотят помочь ТЦК искать "уклонистов"

21:10

Запасы заканчиваются: в Украине почти вдвое выросли цены на популярный овощ

21:08

Венсан Кассель показал своего младшего сына от модели

20:37

Для пяти знаков зодиака следующая неделя станет самой счастливой в году - кто они

19:57

Секрет названия и выбор Мазепы: малоизвестные факты об истории древней Полтавы

19:55

49-летний сын 80-летней Шер пожаловался, что певица перестала его содержать

19:54

Путин не против переговоров и ждет звонка от Зеленского — что ответили в ОП

19:51

Признаки переувлажнения огорода: ошибки полива могут погубить урожай

19:10

Кремль обнажил Россию ради Москвы: Коваленко о подлинном смысле парада 9 маямнение

18:57

"Попытки оккупантов блокируются": в ВСУ сказали, как РФ использует "перемирие" на фронте

18:52

Зеленский обратился к новому премьеру Венгрии Мадьяру после инаугурации — что он сказал

Реклама
18:51

Не только "будь ласка": как правильно ответить на "дякую" на украинском языкеВидео

18:41

"Это было лучшее решение": садоводы делятся секретами борьбы с улитками

18:31

Древнее серебро: на заброшенной ферме нашли клад возрастом 1100 лет

18:24

Победительница Евровидения отказалась спеть в юбилейном шоу: что случилось

18:02

Остается ли химия на посуде после мытья: хозяек предупредили об опасностиВидео

17:52

Украинские штурмовики прорвали оборону РФ: подробности дерзкой операции

17:51

Ударит +5 и налетят грозовые дожди: Украину накрывает непогода

17:37

"Перемалывание живой силы": СМИ раскрыли колоссальные потери РФ на войне

17:34

Кто влюбляется с первого взгляда, а кто долго присматривается: как любят разные знаки зодиака

17:04

Кому нужно молиться в праздник 10 мая: приметы

17:04

Собака, прожившая годы в клетке, впервые почувствовала любовьВидео

16:41

Резкое похолодание с заморозками движется на Львовщину: когда погода изменится

16:32

"Готовимся к дальнейшим решениям": Зеленский высказался о вступлении Украины в ЕС

16:24

Вместо химикатов и спреев: какое садовое растение отпугивает кротов и клещей

16:16

В Одессе киллер хотел расстрелять офицера: кем оказался задержанныйВидео

16:02

Военный назвал даты нового массированного удара РФ — когда может произойти атака

15:42

Женщина отказалась от дома ради круиза: что стало настоящим кошмаром

15:33

Орел или решка — как правильно класть деньги под порог, чтобы привлечь богатство

15:20

Как выбирать сладкую клубнику: фермеры раскрыли, на что смотреть при покупке

15:18

Почему 10 мая нельзя копать и пахать: какой церковный праздник

Реклама
15:15

Будут ли удары по Киеву в ближайшее время: у Путина сделали новое заявление

15:07

Когда заработает система штрафных баллов для водителей – в МВД раскрыли детали

14:26

Выдал неожиданную фразу: Путин впервые оценил парад в Москве 9 мая

14:10

Жирные пятна с одежды исчезнут за считанные минуты: гениально простой трюк

14:09

Один куст может защитить весь огород: что хорошо растёт рядом с укропомВидео

13:49

"Шили для королей": как выглядит самая дорогая женская одежда в УкраинеВидео

13:24

Россия перебросила 90-ю танковую дивизию на горячий участок — ДШВ

13:20

Что будет в последние дни перед концом света: как изменятся люди

12:53

Кремль выдвинул новое условие для мира: в ISW объяснили, чего на самом деле хочет Путин

12:39

Не Лев и не Скорпион: астролог назвала лучший знак зодиака

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыПраздничное менюНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять