В Украине готовят новые правила для водителей — за что могут лишить прав

В МВД пояснили, при каких условиях водитель может лишиться прав из-за системы штрафных баллов.

https://glavred.info/ukraine/v-ukraine-gotovyat-novye-pravila-dlya-voditeley-za-chto-mogut-lishit-prav-10763423.html Ссылка скопирована

Штрафные баллы для водителей — за что могут приостановить действие прав / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

За 15 штрафных баллов в течение года действие водительских прав будет приостанавливаться

Система штрафов рассчитана на борьбу с систематическим нарушением ПДД

В Украине обсуждают введение штрафных баллов для водителей в рамках реформы дорожного движения в Украине. Даже за систематические мелкие нарушения можно лишиться права на управление транспортным средством на определенный период. Об этом в интервью Главреду рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, многое будет зависеть от окончательной редакции законопроекта, который примет Верховная Рада, а также от приведения подзаконных нормативно-правовых актов в соответствие с новым законом.

видео дня

"Порог в 15 баллов действительно можно набрать за "незначительные" нарушения, совершение которых влечет за собой начисление 1–2 баллов, но это возможно в случае неоднократного совершения водителем таких нарушений. Только если водитель систематически игнорирует безопасность и набирает достаточно баллов в течение года, действие его удостоверения приостанавливается. То есть это не случайность, а сознательное, опасное поведение на дороге", — отметил он.

Белошицкий отметил, что любые нововведения требуют времени для адаптации и налаживания процессов. В то же время он выразил убеждение, что впоследствии система будет работать в стандартном режиме, доведенном до автоматизма, и не будет создавать чрезмерной нагрузки, в частности для сервисных центров МВД.

Как и за что будут начислять штрафные баллы водителям / Инфографика: Главред

Изменения для водителей в Украине — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине возобновилась дискуссия о введении отдельного дорожного сбора для владельцев электромобилей. В то же время, по мнению главы Института исследований авторынка Станислава Бучацкого, такой шаг может негативно повлиять на развитие рынка электротранспорта и ослабить энергетическую независимость государства.

Бучацкий также подчеркнул, что пока вводить специальные налоги или сборы для электромобилей рано, ведь доля такого транспорта в украинском автопарке пока остается незначительной.

Кроме того, в рамках реформы дорожного движения в Украине обсуждают внедрение системы штрафных баллов для водителей. За нарушение правил дорожного движения планируют начислять от 1 до 5 баллов в зависимости от серьезности нарушения. После накопления 15 баллов водительское удостоверение могут временно приостановить, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Другие новости:

О личности: Алексей Белошицкий Алексей Георгиевич Белошицкий — первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины с июня 2016 года, украинский полицейский, юрист, адвокат, доктор философии в области права, участник российско-украинской войны. Работает над внедрением новейших форм и методов осуществления правоохранительной деятельности, в частности в сфере общественной безопасности и обеспечения безопасности дорожного движения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред