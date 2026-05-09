Орел или решка — как правильно класть деньги под порог, чтобы привлечь богатство

Монеты под порогом вновь стали популярны. Ритуал с монетами под порогом связывают с привлечением благосостояния и финансовой удачи в дом и семью.

Зачем под порог кладут деньги

Во времена финансовой нестабильности многие люди ищут дополнительные способы привлечения благосостояния. Помимо советов экономистов, вновь становятся популярными древние народные обычаи. Один из самых известных — использование монет под порогом как символа достатка — Главред расскажет подробнее.

Граница между миром и домом

В украинской культуре порог всегда считался магическим местом, разделяющим внешнее пространство и внутренний мир семьи. Как сообщает РБК-Украина, сегодня этот обычай снова становится трендом. Эзотерики объясняют это тем, что энергия заходит в дом именно через дверь, а монеты под порогом работают как "маячок" для финансовых потоков.

Какие монеты выбрать

Для ритуала подойдет не каждая копейка. Согласно поверьям, стоит обращать внимание даже на незначительные детали. Лучше всего выбирать новые, блестящие монеты желтого цвета. Если вы берете серебристые монеты, их номинал должен быть четным. Особую силу имеют "счастливые" деньги — те, что были найдены или получены в качестве сдачи. Часто используют номиналы 5 или 10 (например, монеты по 5 и 10 гривен), поскольку они символизируют приумножение. Классический вариант — три монеты.

Как правильно провести ритуал

Чтобы оберег "работал", рекомендуют соблюдать определенную последовательность действий.

Подготовка

Перед ритуалом нужно тщательно убрать в коридоре. Сами монеты советуют промыть в соленой воде, чтобы очистить их от чужой энергетики.

Время

Лучше всего закладывать монеты на молодой месяц (в фазе роста) или во время переезда в новое жилье.

Место

Если нет возможности положить деньги под пол во время ремонта, их можно просто спрятать под входной коврик внутри квартиры.

Положение

Монеты кладут гербом (орлом) вверх. Это символизирует готовность к успеху. Если положить номиналом вверх, считается, что энергия будет направлена только на расходы.

Основные правила и предостережения

Знатоки традиций подчеркивают: деньги любят тишину. О том, что под порогом лежит оберег, не стоит рассказывать гостям или посторонним людям. Также не рекомендуется доставать монеты без насущной необходимости или использовать грязные и поврежденные деньги.

Раз в месяц оберег можно "активировать", протирая монеты лавровым маслом. Во время размещения монет часто произносят короткие заговоры вроде: "Золото к золоту, а удача — ко мне в дверь".

Действительно ли такой метод помогает разбогатеть — каждый решает сам. Однако психологи отмечают, что подобные ритуалы помогают человеку сосредоточиться на своих целях и создают позитивный настрой для финансового развития.

Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

