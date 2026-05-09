В Одессе киллер хотел расстрелять офицера: кем оказался задержанный

Убийство должно было произойти 9 мая возле дома высокопоставленного чиновника Военно-морских сил ВСУ.

https://glavred.info/ukraine/v-odesse-killer-hotel-rasstrelyat-oficera-kem-okazalsya-zaderzhannyy-10763354.html Ссылка скопирована

В Одессе киллер хотел убить офицера / Коллаж: Главред, фото: СБУ

Что известно:

В Одессе хотели убить офицера ВМС ВСУ

Убийство готовилось на 9 мая

Расстрелять офицера хотели у его дома

В Одессе задержали киллера, который хотел убить высокопоставленного чиновника Военно-морских сил ВСУ. Убийство должно было произойти 9 мая. Об этом сообщает СБУ.

Злоумышленник пытался устроить засаду возле места проживания украинского офицера. Он планировал расстрелять его из автомата в момент, когда тот будет выезжать со двора, находясь за рулем автомобиля.

видео дня

Задержать киллера удалось благодаря неравнодушному гражданину, который сообщил о подозрительном мужчине. Злоумышленником оказался рецидивист из Донецкой области, который ранее уже отбывал наказание за умышленное убийство. Он искал "легких денег" и попал в поле зрения агентов ФСБ.

Килер арендовал квартиру в Одессе и выследил жилище военного. Он готовился к покушению на убийство, провел доразведку и выбрал место для засады.

"Далее агент получил от куратора из РФ координаты тайников, из которых забрал автомат АК-74 и два заряженных магазина. Чтобы скрыть оружие во время передвижения по городу, киллер использовал сумку с двойным дном", — говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски и нашли автомат с боеприпасами. Также они нашли мобильный телефон, с помощью которого он координировал действия с агентами РФ. Злоумышленнику сообщили о подозрении по статьям "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения" и "Незавершенное покушение на совершение террористического акта".

Сейчас киллер находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Видео смотрите в нашем телеграм-канале по ссылке.

Наемный убийца пытался убить офицера в Одессе / фото: скриншот

Может ли в Украине происходить больше терактов — мнение эксперта

По словам военного эксперта Ивана Ступака, в Украине сохраняется риск увеличения количества терактов из-за действий российских спецслужб. Он отмечает, что РФ может передавать оружие, обустраивать тайники и готовить диверсии, в частности направленные против отдельных украинских чиновников и публичных лиц.

По словам эксперта, украинские военные и спецслужбы отслеживают подобные угрозы, поскольку речь идет о целенаправленных атаках. Также фиксируются случаи закладки взрывных устройств в общественных местах, в частности вблизи торговых центров.

Теракты в Украине — последние новости

Как ранее сообщал Главред, СБУ и Национальная полиция предотвратили подготовку серии терактов в Кировоградской и Одесской областях, которые, по данным следствия, координировались российскими спецслужбами. Правоохранители установили, что двух школьников завербовали через TikTok и Telegram, используя манипуляции и шантаж.

Также 14 апреля в Броварах произошел взрыв в частном секторе, который правоохранители квалифицировали как теракт. В результате инцидента ранен мужчина, подозреваемые уже задержаны.

Кроме того, 18 апреля в Голосеевском районе Киева произошел теракт, который, по предварительным данным, начался с бытового конфликта. Стрелок долгое время ссорился с соседом.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред