В Одессе киллер хотел расстрелять офицера: кем оказался задержанный

Что известно:
- В Одессе хотели убить офицера ВМС ВСУ
- Убийство готовилось на 9 мая
- Расстрелять офицера хотели у его дома
В Одессе задержали киллера, который хотел убить высокопоставленного чиновника Военно-морских сил ВСУ. Убийство должно было произойти 9 мая. Об этом сообщает СБУ.
Злоумышленник пытался устроить засаду возле места проживания украинского офицера. Он планировал расстрелять его из автомата в момент, когда тот будет выезжать со двора, находясь за рулем автомобиля.
Задержать киллера удалось благодаря неравнодушному гражданину, который сообщил о подозрительном мужчине. Злоумышленником оказался рецидивист из Донецкой области, который ранее уже отбывал наказание за умышленное убийство. Он искал "легких денег" и попал в поле зрения агентов ФСБ.
Килер арендовал квартиру в Одессе и выследил жилище военного. Он готовился к покушению на убийство, провел доразведку и выбрал место для засады.
"Далее агент получил от куратора из РФ координаты тайников, из которых забрал автомат АК-74 и два заряженных магазина. Чтобы скрыть оружие во время передвижения по городу, киллер использовал сумку с двойным дном", — говорится в сообщении.
Правоохранители провели обыски и нашли автомат с боеприпасами. Также они нашли мобильный телефон, с помощью которого он координировал действия с агентами РФ. Злоумышленнику сообщили о подозрении по статьям "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения" и "Незавершенное покушение на совершение террористического акта".
Сейчас киллер находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Может ли в Украине происходить больше терактов — мнение эксперта
По словам военного эксперта Ивана Ступака, в Украине сохраняется риск увеличения количества терактов из-за действий российских спецслужб. Он отмечает, что РФ может передавать оружие, обустраивать тайники и готовить диверсии, в частности направленные против отдельных украинских чиновников и публичных лиц.
По словам эксперта, украинские военные и спецслужбы отслеживают подобные угрозы, поскольку речь идет о целенаправленных атаках. Также фиксируются случаи закладки взрывных устройств в общественных местах, в частности вблизи торговых центров.
Теракты в Украине — последние новости
Как ранее сообщал Главред, СБУ и Национальная полиция предотвратили подготовку серии терактов в Кировоградской и Одесской областях, которые, по данным следствия, координировались российскими спецслужбами. Правоохранители установили, что двух школьников завербовали через TikTok и Telegram, используя манипуляции и шантаж.
Также 14 апреля в Броварах произошел взрыв в частном секторе, который правоохранители квалифицировали как теракт. В результате инцидента ранен мужчина, подозреваемые уже задержаны.
Кроме того, 18 апреля в Голосеевском районе Киева произошел теракт, который, по предварительным данным, начался с бытового конфликта. Стрелок долгое время ссорился с соседом.
