Россия хочет дестабилизировать Украину: эксперт оценил риск массовых стрельб

Ступак объяснил, могут ли массовые стрельбы стать системной тенденцией.

Россия активно использует некоторые методы для дестабилизации украинцев

Что сказал Ступак:

РФ пытается дестабилизировать ситуацию в Украине путем ликвидации известных людей

Массовые стрельбы пока не стали инструментом дестабилизации ситуации внутри страны

После перестрелки в Киеве, в результате которой погибли 7 человек, в Украине вновь подняли вопрос внутренней безопасности. Многие опасаются, что массовые перестрелки не станут системной тактикой страны-агрессора России для дестабилизации ситуации в стране.

Однако, как рассказал в интервью Главреду военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, в настоящее время РФ использует другую тактику для дестабилизации ситуации в Украине. Россияне передают оружие, создают тайники и готовятся к ликвидации отдельных украинских чиновников или лидеров общественного мнения.

"Военные и спецслужбы отслеживают такие угрозы, поскольку речь идет о целенаправленных действиях. А вот массовые стрельбы как инструмент — это не то, с чем раньше приходилось сталкиваться. Что касается взрывов — такие случаи были: закладка взрывных устройств в общественных местах, в частности вблизи торговых центров, с поражающими элементами. Это более характерная тактика. Поэтому говорить о массовых стрельбах как о системном инструменте пока нет оснований", — пояснил эксперт.

Но Ступак подчеркнул, что исключать какой-либо вариант нельзя, если следствием будут установлены соответствующие факты. Сейчас расследование СБУ продолжается. По осторожной оценке эксперта, окончательные выводы будут готовы не раньше, чем через несколько недель.

Напомним, Главред писал , что 18 апреля в Киеве средь бела дня неизвестный устроил стрельбу. В результате стрельбы есть погибшие и раненые. Стрелка ликвидировали.

Впоследствии выяснилось, что число погибших возросло до семи. В больницах столицы все еще находятся семеро раненых. Правоохранители открыли уголовное дело по статье "Террористический акт".

Позже также стало известно, что двум полицейским сообщили о подозрении из-за их действий во время теракта в Киеве, в частности за то, что они покинули место происшествия после начала стрельбы.

О персонаже: Иван Ступак Иван Ступак — военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

