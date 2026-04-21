Россия хочет дестабилизировать Украину: эксперт оценил риск массовых стрельб

Что сказал Ступак:
- РФ пытается дестабилизировать ситуацию в Украине путем ликвидации известных людей
- Массовые стрельбы пока не стали инструментом дестабилизации ситуации внутри страны
После перестрелки в Киеве, в результате которой погибли 7 человек, в Украине вновь подняли вопрос внутренней безопасности. Многие опасаются, что массовые перестрелки не станут системной тактикой страны-агрессора России для дестабилизации ситуации в стране.
Однако, как рассказал в интервью Главреду военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, в настоящее время РФ использует другую тактику для дестабилизации ситуации в Украине. Россияне передают оружие, создают тайники и готовятся к ликвидации отдельных украинских чиновников или лидеров общественного мнения.
"Военные и спецслужбы отслеживают такие угрозы, поскольку речь идет о целенаправленных действиях. А вот массовые стрельбы как инструмент — это не то, с чем раньше приходилось сталкиваться. Что касается взрывов — такие случаи были: закладка взрывных устройств в общественных местах, в частности вблизи торговых центров, с поражающими элементами. Это более характерная тактика. Поэтому говорить о массовых стрельбах как о системном инструменте пока нет оснований", — пояснил эксперт.
Но Ступак подчеркнул, что исключать какой-либо вариант нельзя, если следствием будут установлены соответствующие факты. Сейчас расследование СБУ продолжается. По осторожной оценке эксперта, окончательные выводы будут готовы не раньше, чем через несколько недель.
Напомним, Главред писал , что 18 апреля в Киеве средь бела дня неизвестный устроил стрельбу. В результате стрельбы есть погибшие и раненые. Стрелка ликвидировали.
Впоследствии выяснилось, что число погибших возросло до семи. В больницах столицы все еще находятся семеро раненых. Правоохранители открыли уголовное дело по статье "Террористический акт".
Позже также стало известно, что двум полицейским сообщили о подозрении из-за их действий во время теракта в Киеве, в частности за то, что они покинули место происшествия после начала стрельбы.
О персонаже: Иван Ступак
Иван Ступак — военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
