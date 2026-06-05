Что на самом деле означает слова "наглий" в украинском языке: ответ удивит многих

В украинском языке вполне естественно сказать "нагла потреба" или "нагла робота", когда речь идет о чем-то, что нельзя откладывать.

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Значение слова "наглый" в украинском языке / Коллаж: Главред, фото: magnific

Вы узнаете:

Что означает слово "наглий" в украинском языке

Как его правильно использовать в речи

Украинский язык имеет свои тонкие оттенки, которые легко спутать под влиянием русских калек. Одно из таких слов — "наглий". В быту им часто называют грубиянов или нахалов, но это — неправильное употребление.

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В словарях прилагательное "наглий" означает совсем другое: внезапный, неожиданный, непредвиденный. Так можно сказать о смерти — "нагла смерть", что соответствует русскому "скоропостижная", пишет Oboz.ua.

В разговорной речи "наглий" описывает действие, происходящее слишком быстро и резко: "нагло постукати у двері" — это не бесцеремонно, а сильно и нервно.

Есть и другое значение — "невідкладний", "терміновий". Поэтому вполне естественно сказать "нагла потреба" или "нагла робота", когда речь идет о чем-то, что нельзя откладывать.

А как же назвать человека, который ведет себя дерзко и провокационно? Классик языкознания Борис Антоненко-Давидович советовал употреблять слова "нахабний" или "зухвалий". Соответственно, русское "наглец" на украинском — это "нахаба".

Таким образом, слово "наглий" возвращается к своему первоначальному значению, а для описания грубиянов стоит пользоваться точными украинскими словами, которые не искажают языковую картину.

Смотрите видео о разнице между словами "наглий", "нахабний" и "зухвалий":

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Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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