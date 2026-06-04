Как сказать по-украински "сковородка" — правильный ответ знают не все

Вы узнаете:
- Действительно ли слово "сковорода" является русским
- Как латинское слово patella попало в украинский язык
- Откуда происходит слово "сковорода"
Многие украинцы до сих пор спорят, как правильно называть кухонную посуду для жарки — сковорідка или пательня. Некоторые считают слово "сковорідка" русизмом и советуют заменять его на "пательня". Однако на самом деле ситуация гораздо интереснее.
Главред узнал, как правильно называть "сковородку" на украинском языке.
Является ли слово "сковорода" русизмом
По словам актрисы дубляжа и тренера по устной речи Виктории Хмельницкой, слово "сковорода" является исконно украинским и не имеет отношения к русизмам. Более того, именно оно является основным и первостепенным в современных украинских словарях.
Откуда происходит слово "сковорода"
Лингвисты связывают происхождение слова с древними словами "сквара", "шквара" и "шкварки", которые относятся к процессу жарки и образованию поджаренного жира. Именно от них впоследствии образовалось название кухонной посуды, на которой готовят пищу.
Как слово "пательня" попало в украинский язык
В то же время слово "пательня" также является вполне нормативным и правильным в украинском языке. Его история происхождения иная. Оно пришло в украинский через польский язык, а первоисточником считается латинское слово patella, которое означало плоскую посуду или сковороду.
Смотрите видео о том, как сказать по-украински "сковородка":
@vikakhmelnytska#украинскийязык#язык#каксказатьнаукраинском#украинский#скажинаукраинском#антисуржик#красочныйукраинский#викахмельницкая#сценическийязык#техникаречи#украинскийсхмельницким#обучение#ораторскоеискусство#саморазвитие#Украина#берегисвое#роднаяземля#роднаясоловьиная#терапевтическаяукраинский♬ оригинальный звук - Вика Хмельницкая
Как правильно говорить: сковорідка или пательня
Оба слова можно использовать в повседневной речи. Однако в словарях слово "сковорода" подается как основное название этого предмета, тогда как "пательня" считается синонимом.
Таким образом, утверждение о том, что "сковородка" является неправильным или русским словом, не соответствует действительности. В украинском языке нормативными являются оба варианта, но слово "сковорода" имеет более древнее происхождение и является основной лексической формой.
Вас также может заинтересовать:
- Экзотическое украинское слово "вубрус": что оно на самом деле означает
- Историк назвал главное отличие между украинцами и россиянами: не язык и не культура
- Историк раскрыл самый большой секрет россиян: громкое заявление "переписывает" учебники РФ
О личности: Виктория Хмельницкая
Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред