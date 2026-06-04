Как сказать по-украински "сковородка" — правильный ответ знают не все

Слово "сковорода" часто называют русизмом, но лингвист объяснила, что это миф.

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Как сказать по-украински "сковородка" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

Действительно ли слово "сковорода" является русским

Как латинское слово patella попало в украинский язык

Откуда происходит слово "сковорода"

Многие украинцы до сих пор спорят, как правильно называть кухонную посуду для жарки — сковорідка или пательня. Некоторые считают слово "сковорідка" русизмом и советуют заменять его на "пательня". Однако на самом деле ситуация гораздо интереснее.

Главред узнал, как правильно называть "сковородку" на украинском языке.

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Является ли слово "сковорода" русизмом

По словам актрисы дубляжа и тренера по устной речи Виктории Хмельницкой, слово "сковорода" является исконно украинским и не имеет отношения к русизмам. Более того, именно оно является основным и первостепенным в современных украинских словарях.

Откуда происходит слово "сковорода"

Лингвисты связывают происхождение слова с древними словами "сквара", "шквара" и "шкварки", которые относятся к процессу жарки и образованию поджаренного жира. Именно от них впоследствии образовалось название кухонной посуды, на которой готовят пищу.

Как слово "пательня" попало в украинский язык

В то же время слово "пательня" также является вполне нормативным и правильным в украинском языке. Его история происхождения иная. Оно пришло в украинский через польский язык, а первоисточником считается латинское слово patella, которое означало плоскую посуду или сковороду.

Смотрите видео о том, как сказать по-украински "сковородка":

Как правильно говорить: сковорідка или пательня

Оба слова можно использовать в повседневной речи. Однако в словарях слово "сковорода" подается как основное название этого предмета, тогда как "пательня" считается синонимом.

Таким образом, утверждение о том, что "сковородка" является неправильным или русским словом, не соответствует действительности. В украинском языке нормативными являются оба варианта, но слово "сковорода" имеет более древнее происхождение и является основной лексической формой.

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О личности: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

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