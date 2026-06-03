Невозможно перевести: какие два популярных слова есть только у украинцев

Крестное покровительство в Украине имело особое значение и укрепляло связи между семьями. Как выбирали крестных и почему отказываться было нежелательно.

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Какие украинские слова не имеют перевода / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Почему слова "кум" и "кума" считаются уникальными

Какое значение кумовство имело для украинцев

В украинской культуре родственные и межродственные связи всегда имели огромное значение. Одной из важнейших традиций, определяющих близость между людьми, является кумовство. Многие считают, что это лишь формальное участие взрослых в церковном обряде крещения ребенка, однако в украинском обществе этот статус имеет гораздо более глубокий духовный и социальный смысл, который формируется на всю жизнь. Главред расскажет об этом подробнее.

Почему слова "кум" и "кума" не имеют точного перевода

Как отмечает издание"Радио Трек", эти слова тесно связаны с уникальными украинскими культурными традициями. Во многих иностранных языках существуют только прямые соответствия терминам "крестный отец" и "крестная мать".

Однако иностранные названия описывают исключительно отношения между взрослым и ребенком. Зато украинские понятия "кум" и "кума" не имеют точных соответствий в других языках, поскольку они определяют духовное родство между родителями ребенка и крестными. После обряда крещения две разные семьи становятся духовно близкими.

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Что означало кумовство для украинцев: основные принципы традиции

В украинской культуре статус кумовьев основан на нескольких важных принципах.

Духовное родство

Это не просто формальность, а добровольное расширение круга близких людей, которым полностью доверяют.

Взаимная поддержка

Крестные всегда готовы прийти на помощь семье в сложных жизненных ситуациях — как морально, так и материально.

Близкая дружба

Крестный отец и крестная мать становятся одними из ближайших советчиков семьи, с которыми делятся секретами и проводят важные праздники.

Видео о том, как украинцы выбирают кумов, можно посмотреть здесь:

Как украинцы выбирали крестных родителей и каких правил придерживались

Дополнительную информацию о народных обычаях раскрывает исторический YouTube-канал "То, что было до нас. | История и мифы". Наши предки относились к выбору духовных родственников очень ответственно, ведь этот шаг мог существенно повлиять на жизнь всей семьи.

В кумы приглашали только уважаемых людей

В кумы приглашали только надежных, спокойных и уважаемых людей, которые могли стать опорой для родителей и хорошим примером для ребенка.

Крестное родительство создавало сеть доверия

Благодаря кумовству в украинских селах формировались прочные связи. Это была своеобразная система взаимопомощи, которая объединяла людей в пределах всей общины.

Почему нельзя было отказываться от крестного

Приглашение стать крестными родителями считалось проявлением большого уважения. Поэтому отказываться быть крестным отцом или крестной матерью было нежелательно, ведь такой шаг часто воспринимали как оскорбление для семьи, пригласившей вас на эту роль.

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Об источнике: "Радио Трек" Radiotrek — украинский информационно-развлекательный портал и онлайн-радиостанция из Ровно. Сайт публикует новости Украины и мира, региональные события, материалы о политике, обществе, шоу-бизнесе, спорте, технологиях, доме и быте. Проект связан с радиостанцией "Радио Трек", которая вещает с 1997 года на частоте 106,4 FM и считается одной из самых известных FM-станций Ровенской области. На портале также доступны онлайн-эфир, плейлисты, интервью, авторские программы и видеоматериалы.

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