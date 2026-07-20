Стоит ли скашивать ботву картофеля перед уборкой урожая: плюсы и минусы

Когда срезать ботву картофеля, чтобы урожай хорошо хранился до весны? Эксперты объяснили, в какой период следует проводить срезку и почему нельзя торопиться.

https://glavred.info/sad-ogorod/chi-varto-kositi-badillya-kartopli-pered-vikopuvannyam-plyusi-ta-minusi-10782083.html Ссылка скопирована

Стоит ли срезать ботву у картофеля / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

Когда нужно скашивать ботву картофеля

Почему нельзя делать это после цветения

Как это влияет на хранение урожая

В конце лета многие огородники задумываются, нужно ли скашивать ботву картофеля перед сбором урожая. На первый взгляд кажется, что в этом нет необходимости, ведь зелень со временем высохнет сама. Однако опытные огородники утверждают: правильно и своевременно срезанная ботва помогает защитить урожай от болезней и улучшает его лежкость. Главред расскажет подробнее.

Как рассказывается в видео на YouTube-канале "Мастерская садовода", решение о скашивании зависит от состояния растений и сроков созревания. Главное - не торопиться, ведь слишком раннее удаление зеленой массы может навредить картофелю.

видео дня

Почему нельзя скашивать ботву сразу после цветения

Распространенное мнение, что после цветения ботва уже не нужна растению, ошибочно. Именно в течение первых 30–35 дней после окончания цветения клубни активно растут и накапливают питательные вещества.

Если срезать ботву раньше, куст перестанет питать картофель. Из-за этого клубни останутся мелкими и не успеют полностью сформироваться.

Когда нужно срезать ботву картофеля

Оптимальное время для этой процедуры наступает примерно через 30–35 дней после цветения. При этом до первых заморозков должно оставаться не менее двух-трех недель.

Если же на листьях появились признаки фитофтороза или других болезней, ботву рекомендуют срезать сразу, чтобы инфекция не распространилась на клубни.

Видео о том, когда следует срезать ботву картофеля, можно посмотреть здесь:

Почему стоит скашивать ботву

Защита от болезней

Фитофтороз и другие грибковые заболевания чаще всего начинают развиваться именно на листьях и стеблях. Своевременное удаление ботвы помогает снизить риск заражения урожая.

Почему картофель мелкий: 7 главных ошибок, картофель, картошка / Инфографика – Главред

Прочная кожура и лучшее хранение

После срезки ботвы клубни перестают получать влагу через стебли. Благодаря этому их кожура постепенно становится более плотной, что значительно улучшает хранение картофеля зимой.

Удобнее выкапывать урожай

Удаленная ботва не мешает при уборке. Если картофель выкапывают вручную, стоит оставить пеньки высотой 15–20 см, чтобы за них было удобно держаться. Для механизированной уборки зелень рекомендуют срезать полностью.

Правильно выбранное время для скашивания ботвы поможет получить здоровые, хорошо сформированные клубни, которые без проблем сохранятся до следующей весны.

Читайте также:

Об источнике: YouTube-канал: Мастерская Садовода Канал создан в 2020 году. На данный момент его подписчиками являются более 7 тысяч пользователей. Канал будет интересен людям, увлекающимся овощеводством, фермерством, садоводством и озеленением. Здесь публикуются видео с практическими советами и инструкциями по выращиванию различных овощей и фруктов, а также по уходу за садом и огородом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред