Правительство одобрило назначение нового министра обороны — что известно

Кабинет министров возложил исполнение обязанностей главы ведомства на генерал-майора Хмару, который всего несколько дней назад лишился должности главы СБУ.

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Евгений Хмара стал и.о. министра обороны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Корецкий/Telegram

Ключевые тезисы:

Хмара назначен и. о. министра обороны

Решение вступает в силу с 20 июля 2026 года

Кабинет министров Украины определил нового временного руководителя Министерства обороны. С 20 июля исполнение обязанностей главы оборонного ведомства возложено на генерал-майора Евгения Хмару. Об этом говорится в соответствующих распоряжениях, опубликованных на сайте правительства.

Документ подписал новый премьер-министр Сергей Корецкий.

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"Возложить временно исполнение обязанностей министра обороны Украины на заместителя министра обороны Украины Хмару Евгения Леонидовича. Настоящее распоряжение вступает в силу с 20 июля 2026 года", - говорится в правительственном распоряжении.

Этому назначению предшествовало еще одно решение правительства. Распоряжением № 722 Кабмин назначил Хмару заместителем министра обороны, что стало юридическим основанием для возложения на него обязанностей главы ведомства.

До перехода в Минобороны генерал-майор работал в секторе безопасности. До 17 июля он временно исполнял обязанности главы Службы безопасности Украины, а также возглавлял Центр специальных операций "А" СБУ.

17 июля президент Украины Владимир Зеленский своими указами освободил Евгения Хмару от должностей и.о. главы СБУ и руководителя ЦСО "А".

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Верховная Рада отправила правительство Свириденко в отставку. Спикер парламента подчеркнул, что решение об обновлении правительства было согласовано с президентом. Рада приняла решение 258 голосами 14 июля 2026 года.

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не принял решения относительно судьбы Михаила Федорова. Глава государства подчеркнул, что окончательное кадровое решение еще формируется и предусматривает переговоры с руководством ВСУ.

Участники акций в Киеве и других городах требовали оставить Михаила Федорова на посту министра обороны. Организаторы сообщили об акциях в поддержку Федорова во многих городах, в частности во Львове, Одессе и Харькове.

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Об источнике: Кабинет Министров Украины Кабинет Министров Украины - коллегиальный высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины подотчетен Президенту Украины и Верховной Раде Украины, подконтролен и подотчетен Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

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