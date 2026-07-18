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Назначены новые временные главы СБУ и Нацполиции: кто возглавил силовиков

Алексей Тесля
18 июля 2026, 01:02
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Александру Покладу поручили временно исполнять обязанности председателя Службы безопасности Украины.
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Максим Цуцкиридзе (слева) и Александр Поклад (справа) получили новые назначения / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция, Telegram В.Зеленского

Главное:

  • Поклад стал временно исполняющим обязанности председателя СБУ
  • Цуцкиридзе назначен временным исполняющим обязанности главы Нацполиции

Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Александра Поклада временно исполняющим обязанности председателя СБУ.

Соответствующий указ № 622/2026 был опубликован на сайте Офиса президента в пятницу.

видео дня

"Первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Покладу Александру Валентиновичу временно исполнять обязанности председателя Службы безопасности Украины", – говорится в тексте указа.

Что известно о СБУ
/ Главред - инфографика ​

Новое назначение в Нацполиции

Максим Цуцкиридзе назначен временным исполняющим обязанности главы Национальной полиции Украины, сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Временно возложено исполнение обязанностей главы Национальной полиции Украины на Максима Сергеевича Цуцкиридзе", – написал он.

Что предшествовало

Как сообщалось, ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий отмечал, что Кабинет министров назначил Андрея Сибигу и.о. министра иностранных дел и Евгения Хмару и.о. министра обороны.

Кадровые перестановки - новости по теме

Ранее Главред сообщал о том, что Рада 258 голосами одобрила отставку премьер-министра Юлии Свириденко, что автоматически означает отставку всего состава Кабинета министров.

Напомним, Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны Украины. После ухода он обнародовал развернутый отчет о работе команды, перечислив ключевые изменения, которых удалось добиться за время руководства оборонным ведомством.

Как сообщалось, Рада проголосовала за кандидатуру Сергея Корецкого на пост премьер-министра страны. "За" проголосовали 289 народных депутатов, "против" - 1.

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Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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