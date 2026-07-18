Назначены новые временные главы СБУ и Нацполиции: кто возглавил силовиков

Александру Покладу поручили временно исполнять обязанности председателя Службы безопасности Украины.

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Максим Цуцкиридзе (слева) и Александр Поклад (справа) получили новые назначения / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция, Telegram В.Зеленского

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Поклад стал временно исполняющим обязанности председателя СБУ

Цуцкиридзе назначен временным исполняющим обязанности главы Нацполиции

Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Александра Поклада временно исполняющим обязанности председателя СБУ.

Соответствующий указ № 622/2026 был опубликован на сайте Офиса президента в пятницу.

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"Первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Покладу Александру Валентиновичу временно исполнять обязанности председателя Службы безопасности Украины", – говорится в тексте указа.

/ Главред - инфографика ​

Новое назначение в Нацполиции

Максим Цуцкиридзе назначен временным исполняющим обязанности главы Национальной полиции Украины, сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Временно возложено исполнение обязанностей главы Национальной полиции Украины на Максима Сергеевича Цуцкиридзе", – написал он.

Что предшествовало

Как сообщалось, ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий отмечал, что Кабинет министров назначил Андрея Сибигу и.о. министра иностранных дел и Евгения Хмару и.о. министра обороны.

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Ранее Главред сообщал о том, что Рада 258 голосами одобрила отставку премьер-министра Юлии Свириденко, что автоматически означает отставку всего состава Кабинета министров.

Напомним, Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны Украины. После ухода он обнародовал развернутый отчет о работе команды, перечислив ключевые изменения, которых удалось добиться за время руководства оборонным ведомством.

Как сообщалось, Рада проголосовала за кандидатуру Сергея Корецкого на пост премьер-министра страны. "За" проголосовали 289 народных депутатов, "против" - 1.

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Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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