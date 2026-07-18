Назначены новые временные главы СБУ и Нацполиции: кто возглавил силовиков

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- Поклад стал временно исполняющим обязанности председателя СБУ
- Цуцкиридзе назначен временным исполняющим обязанности главы Нацполиции
Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Александра Поклада временно исполняющим обязанности председателя СБУ.
Соответствующий указ № 622/2026 был опубликован на сайте Офиса президента в пятницу.
"Первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Покладу Александру Валентиновичу временно исполнять обязанности председателя Службы безопасности Украины", – говорится в тексте указа.
Новое назначение в Нацполиции
Максим Цуцкиридзе назначен временным исполняющим обязанности главы Национальной полиции Украины, сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Временно возложено исполнение обязанностей главы Национальной полиции Украины на Максима Сергеевича Цуцкиридзе", – написал он.
Что предшествовало
Как сообщалось, ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий отмечал, что Кабинет министров назначил Андрея Сибигу и.о. министра иностранных дел и Евгения Хмару и.о. министра обороны.
Кадровые перестановки - новости по теме
Ранее Главред сообщал о том, что Рада 258 голосами одобрила отставку премьер-министра Юлии Свириденко, что автоматически означает отставку всего состава Кабинета министров.
Напомним, Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны Украины. После ухода он обнародовал развернутый отчет о работе команды, перечислив ключевые изменения, которых удалось добиться за время руководства оборонным ведомством.
Как сообщалось, Рада проголосовала за кандидатуру Сергея Корецкого на пост премьер-министра страны. "За" проголосовали 289 народных депутатов, "против" - 1.
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Об источнике: СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".
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