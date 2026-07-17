Защита от молнии и зла — цветы, которые наши предки сажали возле дома

Читайте в материале:
- Какие цветы украинцы считали сильными оберегами
- Что символизируют чернобрывцы, мальва и барвинок
- Какие приметы связывали с защитой дома
Украинцы издавна верили, что некоторые растения способны защищать дом от бед и недоброжелателей. Именно поэтому возле домов высаживали не только красивые, но и символические цветы. Считалось, что они оберегают семью от негативной энергии, приносят в дом благополучие, мир и согласие. О народных приметах, связанных с этими растениями, расскажет Главред.
Бархатцы: цветы, которые приносят любовь и защищают дом
Как сообщают в РБК-Украина, бархатцы являются символом материнской любви, чистоты отношений, домашнего тепла и благополучия. Наши предки верили, что если посадить эти цветы возле дома, то в нем всегда будут царить любовь и семейное согласие. Также считалось, что бархатцы оберегают дом от злых духов, колдовства и сглаза.
Мальва: почему этот цветок издавна высаживали возле каждого дома
Мальва традиционно ассоциируется с украинским домом и народными обычаями. Она символизирует мудрость, веру, надежду и любовь. Согласно народным поверьям, мальва обладает особой защитной силой, поэтому её сажали возле дома, чтобы уберечь семью от негативной энергии, злых духов и недоброжелателей.
Барвинок: растение-оберег, приносящее счастье и гармонию
Барвинок издавна считался одним из самых сильных оберегов для дома. Предки верили, что он защищает жилище от злых духов и негативной энергии. Кроме того, согласно народным приметам, барвинок притягивает в семью любовь, счастье и гармонию, а также оберегает дом от удара молнии.
Видео о растениях-символах Украины можно посмотреть здесь:
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