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Защита от молнии и зла - цветы, которые наши предки сажали возле дома

Марина Иваненко
17 июля 2026, 15:30
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Цветы-обереги издавна сажали возле украинских домов. Какие растения-обереги, согласно народным приметам, приносили благополучие и защищали семью от бедствий.
Растения-обереги украинцев
Растения-обереги украинцев / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Какие цветы украинцы считали сильными оберегами
  • Что символизируют чернобрывцы, мальва и барвинок
  • Какие приметы связывали с защитой дома

Украинцы издавна верили, что некоторые растения способны защищать дом от бед и недоброжелателей. Именно поэтому возле домов высаживали не только красивые, но и символические цветы. Считалось, что они оберегают семью от негативной энергии, приносят в дом благополучие, мир и согласие. О народных приметах, связанных с этими растениями, расскажет Главред.

Бархатцы: цветы, которые приносят любовь и защищают дом

Как сообщают в РБК-Украина, бархатцы являются символом материнской любви, чистоты отношений, домашнего тепла и благополучия. Наши предки верили, что если посадить эти цветы возле дома, то в нем всегда будут царить любовь и семейное согласие. Также считалось, что бархатцы оберегают дом от злых духов, колдовства и сглаза.

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Приметы о животных
Приметы о животных / Инфографика: Главред

Мальва: почему этот цветок издавна высаживали возле каждого дома

Мальва традиционно ассоциируется с украинским домом и народными обычаями. Она символизирует мудрость, веру, надежду и любовь. Согласно народным поверьям, мальва обладает особой защитной силой, поэтому её сажали возле дома, чтобы уберечь семью от негативной энергии, злых духов и недоброжелателей.

Барвинок: растение-оберег, приносящее счастье и гармонию

Барвинок издавна считался одним из самых сильных оберегов для дома. Предки верили, что он защищает жилище от злых духов и негативной энергии. Кроме того, согласно народным приметам, барвинок притягивает в семью любовь, счастье и гармонию, а также оберегает дом от удара молнии.

Видео о растениях-символах Украины можно посмотреть здесь:

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