Семья купила особняк по низкой цене, но вскоре начались странные события

Семья несколько лет жила в старинном доме, где, по их словам, происходили необъяснимые явления. История получила широкую огласку в мировых СМИ.

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Семья купила дом мечты / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему семья решила, что в доме происходит нечто необъяснимое

Что заставило владельцев срочно покинуть особняк

Как загадочный дом изменил жизнь его новых хозяев

Покупка старинного особняка по цене значительно ниже рыночной казалась семье из американского штата Арканзас настоящей удачей. Однако вскоре после переезда владельцы начали рассказывать о загадочных происшествиях, которые, по их словам, продолжались несколько лет и в итоге заставили их покинуть дом.

Историю семьи Шей пересказал ведущий подкаста Lights Out Джош, посвятивший выпуск одному из самых известных домов с репутацией "населенного привидениями" в США. Об этом пишет Daily Star.

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Первые странности появились вскоре после переезда

Джейми и Бен Шей вместе с тремя детьми въехали в исторический дом в городе Ламар (штат Арканзас) в октябре 2002 года. Их привлекла необычно низкая стоимость здания, несмотря на необходимость масштабного ремонта.

По словам супругов, еще во время уборки они обнаружили одну из комнат, где, как они предположили, ранее могли проводиться оккультные ритуалы. На стенах якобы были изображены пентаграммы и другие символы, а в помещении лежали остатки свечей.

Первые странности появились вскоре после переезда / Фото: скриншот с Youtube

Сначала Бен отнесся к находке скептически, предположив, что помещение могли разрисовать подростки. Однако позже семья стала замечать события, которым, по их мнению, не находилось простого объяснения.

Шаги по ночам и голоса, которые слышал ребенок

В письме местной группе исследователей паранормальных явлений Джейми рассказала, что спустя несколько месяцев после переезда в доме начали происходить странные вещи.

По ее словам, ночью были слышны шаги на лестнице, в пустых комнатах раздавался звук подпрыгивающего мяча, дверной звонок срабатывал сам по себе, а отключенная радионяня передавала детский плач.

Ребенок начал слышать чужие голоса / Фото: скриншот с Youtube

Кроме того, хозяйка утверждала, что собака регулярно лаяла в пустоту, а их сын жаловался на голоса, которые мешали ему уснуть и вызывали сильные ночные кошмары.

Позже женщина также рассказала, что однажды увидела на экране компьютера отражение темной фигуры, а в другой раз обнаружила все кухонные шкафы открытыми без видимой причины.

Семья решила покинуть дом

Самым тревожным моментом супруги назвали эпизод с пятилетним сыном. По словам Джейми, ребенок, который уже давно рассказывал о голосах, однажды ночью спустился по лестнице в состоянии, похожем на транс, и начал беспричинно смеяться.

Семья решила покинуть дом / Фото: скриншот с Youtube

После этого семья решила съехать.

Однако, как утверждает Джейми, продать дом оказалось непросто. По ее словам, несколько групп арендаторов вскоре также отказались жить в здании, а покупателей долго не удавалось найти.

Ранее Главред писал о том, что посреди города выросла новая "Берлинская стена". Владелец дома построил бетонное заграждение без предварительного разрешения. Соседи уверены, что оно портит район, и требуют ее снести.

Также сообщалось о том, что маленькое село в Карпатах страдает от толпы туристов. Всемирная известность обернулась испытанием для жителей. Люди жалуются на толпы туристов и считают компенсацию от властей слишком маленькой.

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Об источнике: The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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