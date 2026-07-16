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Ермак встретился с Сырским после отставки Федорова - СМИ

Руслана Заклинская
16 июля 2026, 23:20
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Визит бывшего главы Офиса президента состоялся вскоре после отставки министра обороны Федорова.
Ермак встретился с Сырским после отставки Федорова — СМИ
Ермак встретился с Сырским / Коллаж: Главред, фото: t.me/zedigital, t.me/osirskiy, Офис президента Украины

Кратко:

  • Ермак посетил пункт управления Сырского
  • Визит состоялся на фоне отставки Федорова

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак посетил пункт управления главнокомандующего Александра Сырского в одной из прифронтовых областей. Встреча состоялась на фоне отставки министра обороны Михаила Федорова. Об этом сообщила "Украинская правда", сославшись на собеседников из числа военных и правоохранителей.

По информации собеседников издания, приезд Ермака в пункт управления Сирского состоялся на фоне увольнения Михаила Федорова с должности министра обороны Украины. В то же время детали визита, в частности его цель и темы обсуждения, источники не уточнили.

видео дня

Ранее Федоров заявлял о сложностях во взаимодействии с главнокомандующим ВСУ. По его словам, часть инициатив его команды в Министерстве обороны якобы блокировалась военным руководством.

Сирский, в свою очередь, публично отреагировал на эти заявления, поблагодарил Федорова за работу и подчеркнул необходимость сосредоточиться на вопросах обороны страны.

Журналисты обратились за комментарием к Андрею Ермаку, а также направили официальный запрос Александру Сирскому. На момент публикации ответа от ни одной из сторон не поступило.

Что будет с фронтом после увольнения Федорова - мнение генсека НАТО

Как писал Главред, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что смена министра обороны Украины не повлияет на стратегический курс Киева в войне против России. По его словам, преемник Михаила Федорова продолжит нынешнюю политику.

"У меня были хорошие рабочие отношения с Михаилом Федоровым. Я желаю ему всего наилучшего, и его преемник, несомненно, продолжит этот путь", - сказал Рютте.

Михаил Федоров
Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Он также отметил эффективность украинских военных, в частности удары по целям в глубоком тылу РФ. В то же время Рютте заявил, что российская армия несет значительные потери и продвигается очень медленно.

Отставка Михаила Федорова - последние новости

Как сообщал Главред, Михаил Федоров подтвердил свою отставку с поста министра обороны Украины. После этого он представил результаты работы ведомства, в частности рассказал об изменениях в сфере оборонных закупок, развитии беспилотных систем и обеспечении украинских военных.

Президент Владимир Зеленский впоследствии впервые прокомментировал кадровые решения и ситуацию вокруг отставки. Он подчеркнул, что граждане имеют право на мирные акции, однако объяснил необходимость изменений сложным взаимодействием между руководством Вооруженных сил и Министерством обороны.

Александр Сырский после этого отреагировал на заявления Федорова, поблагодарил его за работу и призвал сосредоточиться на вопросах обороны Украины и ведения войны. Главнокомандующий также вспомнил об обороне Киева в 2022 году, отметив, что именно эта операция позволила Украине сохранить столицу и продолжить борьбу против российской агрессии.

Вечером 16 июля Владимир Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны Украины. После завершения необходимых юридических процедур президент планирует обратиться в Верховную Раду по поводу дальнейшего назначения главы оборонного ведомства.

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Об источнике: Украинская правда

"Украинская правда" - украинское общественно-политическое интернет-СМИ, основанное Георгием Гонгадзе в апреле 2000 года. После смерти Гонгадзе в сентябре 2000 года редакцию возглавила соучредительница издания Елена Притула, которая оставалась главным редактором "Украинской правды" до 2014 года, пока не передала должность Севгиль Мусаевой. В мае 2021 года новым владельцем издания стал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, пишет Википедия.

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