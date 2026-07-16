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Не рыжий: принц Гарри ошарашил признанием

Алена Кюпели
16 июля 2026, 12:37
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Принц Гарри выступил в подкасте и вызвал бурную реакцию.
Принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри выступил в подкасте / коллаж: Главред, фото: instagram.com/weareinvictusgames

Кратко:

  • В чем признался королевич
  • Как он назвал свой цвет волос

Принц Гарри давно известен своими рыжими волосами и светлым цветом лица, но в новом интервью он странным образом заявил, что "не рыжий".

Как сообщает RadarOnline.com, 41-летний герцог Сассекский утверждал, что его волосы скорее "рыжие". Гарри ошарашил признанием во время своего появления в подкасте Джо Марлера "Will See You Know".

видео дня
Принц Гарри
Принц Гарри удивил признанием / ua.depositphotos.com

"Что люди чаще всего неправильно понимают о вас?" - спросил принца бывший игрок сборной Великобритании по регби Марлер, на что тот с невозмутимым лицом ответил: "Э-э, что я не рыжий".

Ведущий выглядел озадаченным, недоверчиво спрашивая: "Подождите, подождите, подождите. Люди ошибаются?"

"Да. Да. Люди думают, что я рыжий, но я мой цвет скорее похож на закатный оранжевый, золотисто-каштановый", - заметил Гарри о цвете своих волос, и члены съемочной группы разразились смехом за кадром.

Принц Гарри во время интервью для ВВС
Принц Гарри во время интервью для ВВС / bbc.com

"Я не понимаю, почему это смешно", - заявил принц, и, все таки не поняли, шутит он или нет.

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О персоне: принц Гарри

Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.

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