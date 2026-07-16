Не рыжий: принц Гарри ошарашил признанием

Кратко:
- В чем признался королевич
- Как он назвал свой цвет волос
Принц Гарри давно известен своими рыжими волосами и светлым цветом лица, но в новом интервью он странным образом заявил, что "не рыжий".
Как сообщает RadarOnline.com, 41-летний герцог Сассекский утверждал, что его волосы скорее "рыжие". Гарри ошарашил признанием во время своего появления в подкасте Джо Марлера "Will See You Know".
"Что люди чаще всего неправильно понимают о вас?" - спросил принца бывший игрок сборной Великобритании по регби Марлер, на что тот с невозмутимым лицом ответил: "Э-э, что я не рыжий".
Ведущий выглядел озадаченным, недоверчиво спрашивая: "Подождите, подождите, подождите. Люди ошибаются?"
"Да. Да. Люди думают, что я рыжий, но я мой цвет скорее похож на закатный оранжевый, золотисто-каштановый", - заметил Гарри о цвете своих волос, и члены съемочной группы разразились смехом за кадром.
"Я не понимаю, почему это смешно", - заявил принц, и, все таки не поняли, шутит он или нет.
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О персоне: принц Гарри
Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.
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