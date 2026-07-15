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Новая должность: СМИ узнали, где может продолжить работу Михаил Федоров

Руслан Иваненко
15 июля 2026, 23:50
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Михаил Федоров может возглавить "Укроборонпром", тогда как главным претендентом на его место называют главу МВД Игоря Клименко.
Федоров
Михаил Федоров может перейти в "Укроборонпром" / коллаж: Главред, фото: t.me/zedigital

Кратко:

  • Федорова могут назначить руководителем "Укроборонпрома"
  • Клименко является главным кандидатом на пост министра обороны

Михаил Федоров может возглавить "Укроборонпром". Такую возможность сейчас обсуждают в украинских властях, сообщают источники 24 Канала среди народных депутатов.

По информации собеседников издания, одной из причин кадровых перестановок стало недовольство президента работой Министерства обороны. Речь идет, в частности, о решениях по закупкам вооружения и боеприпасов, которые, как утверждают источники, принимались без должного учета потребностей Генерального штаба и военных.

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Как сообщили осведомленные собеседники "24 Канала", президент выразил недовольство тем, что Министерство обороны вместе с Федоровым принимало решения о закупках без должного учета потребностей Генерального штаба и военных. В частности, это касалось закупки артиллерийских боеприпасов.

Михаил Федоров
Михаил Федоров / Инфографика: Главред

Между тем основным претендентом на пост министра обороны называют главу Министерства внутренних дел Игоря Клименко. Об этом РБК-Украина сообщил источник во фракции "Слуга народа".

Один из собеседников издания во фракции "Слуга народа" объяснил, почему глава государства выбрал именно Клименко.

По его словам, Зеленский видит ситуацию следующим образом: поскольку МВД возглавит соратник Клименко, Иван Выговский, то президент надеется, что они совместными усилиями смогут навести порядок с мобилизацией.

Почему Федоров не может продолжить работу в Минобороны

Предпосылкой возможных кадровых изменений в Министерстве обороны стали разногласия во взглядах на ведение войны между Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники во фракции "Слуга народа".

По словам собеседников издания, президент Владимир Зеленский выразил недовольство тем, как в Минобороны принимались отдельные решения по закупкам вооружения. Речь идет, в частности, о закупке артиллерийских боеприпасов без должного учета запросов Генерального штаба и военных.

"Президент сказал, что Федоров и министерство осуществляли закупки по собственному усмотрению, а не так, как этого просили Генштаб и военные. Это, в частности, касалось, например, закупки артиллерийских снарядов", - пояснил собеседник.

В то же время источники"Украинской правды" утверждают, что во время встречи с депутатами фракции глава государства признал сложность ситуации, сложившейся вокруг руководства оборонного ведомства.

"Он (президент - ред.) сказал, что по-хорошему нужно уволить и Федорова, и Сырского (главнокомандующего ВСУ - ред.), но он сейчас этого сделать не может", - рассказал УП один из участников встречи.

Несмотря на возможные кадровые перестановки, по данным источников во фракции, Михаил Федоров не планирует покидать команду президента. Окончательное решение относительно его дальнейшей работы может быть объявлено уже в ближайшее время.

"Но что он будет делать дальше - станет более известно на следующей неделе", - сообщили собеседники издания.

Перестановки в правительстве - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, 15 июля Владимир Зеленский заявлял, что окончательное кадровое решение в отношении Михаила Федорова еще не принято. Он подчеркнул необходимость диалога между армией и ведомством и указал, что еще не решил судьбу Федорова. По его словам, приоритетами остаются оборонно-промышленный комплекс, территориальные центры комплектования и закрытие воздушного пространства.

Кроме того, премьер-министр Украины Юлия Свириденко подала в отставку. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о поступлении заявления об отставке в Раду. Впоследствии, уже 14 июля, Верховная Рада отправила в отставку правительство во главе с Юлией Свириденко.

Напомним, что президент Владимир Зеленский сообщил, что окончательное кадровое решение в отношении министров еще не принято. По его словам, он еще не решил судьбу Федорова и проведет переговоры с военным руководством.

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Об источнике: 24 канал

24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

"24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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Укроборонпром Министерство обороны новости Украины Михаил Федоров
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