Обрекают на нищету и бедность: от каких привычек времен СССР следует срочно избавиться

Когда мы окружаем себя символами дефицита, мы подсознательно программируем свой мозг на бедность.

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Семь нищенских привычек времен СССР / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia, olx

Вы узнаете:

Какие бытовые предметы из СССР выдают бедность в доме

Почему чайный гриб и старые сервизы портят интерьер

Как загроможденный балкон влияет на качество жизни

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему даже при стабильном заработке в карманах порой дует ветер, а в душе поселяется тревога за завтрашний день. Ответ кроется не в экономических кризисах, а в вашей квартире. Наше домашнее пространство - это прямое отражение нашего мышления. Когда мы окружаем себя символами дефицита, мы подсознательно программируем свой мозг на бедность.

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Блогер Максим Мирович выделил основные бытовые признаки бедности, которые застряли в наших домах ещё с прошлого века. Избавившись от этого ментального и материального хлама, вы не только освободите пространство, но и откроете двери для новой, успешной энергии.

Основные бытовые признаки, от которых стоит избавиться:

1. Чайный гриб в банке

Этот напиток, выращиваемый под марлей, до сих пор можно встретить во многих домах. Он выглядит крайне неэстетично и вызывает неприятные ассоциации. Современный интерьер требует чистоты и красоты, поэтому подобным вещам точно не место на кухне.

2. Старая домашняя одежда (майки и спортивные костюмы)

Одежда, в которой нас никто не видит, демонстрирует наше истинное отношение к себе. Поношенные синие спортивные костюмы и растянутые трикотажные майки - это классическая униформа дефицитных времен.

Уважайте себя: домашняя одежда должна быть опрятной, современной и удобной, а не демонстрировать безразличие к собственному внешнему виду.

3. Советские сервизы с цветами и позолотой

Старая посуда, которая годами пылится в сервантах для "особых гостей", давно утратила актуальность. Неудачная имитация роскоши в виде золотистых полосок и устаревших цветочных принтов выглядит непривлекательно. Лучше заменить такие тарелки на современную минималистичную посуду и пользоваться ею каждый день.

4. Вещи, отремонтированные синей изолентой

Во времена дефицита синяя лента была универсальным средством для ремонта всего, что попадалось под руку. Однако сегодня держать дома сломанные предметы, склеенные этим материалом, недопустимо. Любые неисправные вещи следует выбрасывать на мусор или отдавать в профессиональный ремонт, ведь сейчас нет никаких сложностей с покупкой новых предметов.

5. Заваленный балкон

Превращение балкона или лоджии в склад для сломанной мебели и старых вещей - одна из худших советских привычек. В современных реалиях это пространство должно быть чистым, наполненным светом и подходящим для отдыха или прогулок на свежем воздухе, а не для хранения хлама.

6. Коробки с хламом и старыми инструментами на антресолях

Хранение старых велосипедных камер, напильников без ручек, ржавых шурупов и журналов тридцатилетней давности только загромождает пространство. Гораздо проще и приятнее один раз сходить и купить нужный винт в магазине по мере необходимости, чем годами накапливать этот хлам дома.

7. Пустые банки для консервирования

Пустая стеклянная тара, которая скапливается на верхних полках современных шкафов-купе, выглядит не совсем уместно и лишь создает ощущение беспорядка. Если вы не занимаетесь регулярным консервированием продуктов на зиму, накапливать банки про запас нет никакого смысла.

Следует немедленно освободить полезную площадь шкафов от этих стеклянных складов.

Золотое правило благополучия

Пока ваше пространство забито старым хламом, в вашей жизни просто нет физического места для новых вещей, идей и финансовых возможностей. Начните масштабную уборку уже в эти выходные!

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Кто такой Максим Мирович? Максим Мирович - белорусский блогер, публикующий антироссийские и антисоветские материалы, которые пользуются широкой популярностью в сети. Сам Мирович называет свои статьи "ответом на ползучий неосталинизм".

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