Почему в советских квартирах под обои клеили газеты: настоящая причина удивит

Немало квартир и сегодня скрывают под обоями неожиданное "наследие" советского ремонта.

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Почему в СССР клеили обои на газеты / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

Почему почти в каждой советской квартире под обоями лежали газеты

Для чего их клеили перед отделкой стен

Действительно ли этот способ делал ремонт более качественным

До сих пор, разбирая старый ремонт в советских квартирах, можно наткнуться на неожиданную находку - под слоем обоев обнаруживается целый пласт газет. Для современных владельцев жилья это выглядит странно и даже немного абсурдно, но в те времена такая практика имела вполне прагматичное объяснение.

Почему в СССР клеили обои на газеты

Советские квартиры редко отличались качественной отделкой. Стены были неровными, со следами старых покрытий и трещинами, пишет Oboz.ua. Материалов для выравнивания поверхности - шпаклевки или гипсокартона - просто не было в свободном доступе. Газеты становились своеобразной подложкой, которая частично сглаживала дефекты и создавала основу для обоев. Тонкая бумага хорошо прилегала к стене, а обои держались уже на ней, что снижало риск отслоения.

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Кроме того, обойный клей в продаже был дефицитным и не всегда качественным. Газета, наклеенная первой, впитывала часть влаги и помогала сократить расход клея. Это было важно, ведь каждая лишняя пачка клея могла стать проблемой.

Доступность газет

Газеты были едва ли не самым доступным материалом в быту. Государство печатало их огромными тиражами, ведь они были главным инструментом пропаганды. Поэтому старые номера всегда оказывались "под рукой" и использовались в хозяйстве - для упаковки, уборки, а также в качестве строительного материала.

Практичность в быту

Газетная подложка выполняла ещё одну функцию - она лучше приспосабливалась к неровностям стены, чем обои. Благодаря этому покрытие держалось дольше, даже если поверхность была далека от идеальной. В советских условиях это был действительно эффективный лайфхак, который позволял сделать ремонт более надёжным без дополнительных затрат.

Почему сегодня этот метод утратил смысл

Современные технологии ремонта основаны на совершенно других материалах. Стены выравнивают шпаклевкой, для сцепления используют грунтовку, а клеи разработаны под разные типы обоев - бумажные, виниловые или флизелиновые. Сами обои стали плотнее и менее зависимыми от качества основания.

Использование газет сейчас может только навредить, поскольку старая бумага просвечивается сквозь тонкие обои, деформируется от влаги и создает неровности. Поэтому то, что когда-то было вынужденным и практичным решением, сегодня утратило смысл.

Смотрите видео о том, зачем в СССР на стены клеили газеты:

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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