Зеленский сменил командующего Силами логистики ВСУ: кто занял должность

Кратко:
- Зеленский сменил командующего Силами логистики ВСУ
- Новым командующим назначен Юрий Погребный
Президент Владимир Зеленский сменил командующего Силами логистики ВСУ. Вместо Владимира Карпенко президент назначил Юрия Погребного. Об этом говорится в указах, опубликованных на сайте Офиса президента.
"Назначить Погребного Юрия Ивановича командующим Силами логистики Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе президента.видео дня
Стоит добавить, что Владимир Карпенко занимал эту должность с 29 февраля 2024 года. В июле 2026 года Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый назначил Юрия Погребного временно исполняющим обязанности командующего Силами логистики ВСУ.
Что известно о Юрии Погребном
Юрию Погребному 41 год. Он родился в Сумской области и в 2007 году окончил Сумской военный институт ракетных войск и артиллерии имени Богдана Хмельницкого.
Погребный служил в 55-й отдельной артиллерийской бригаде, занимая должности от командира взвода до заместителя командира дивизиона. В 2014 году служил в составе этой же бригады, которая участвовала в боях за Славянск, Краматорск, Лиман и другие города на востоке Украины.
В 2020 году он возглавил 532-й отдельный ремонтно-восстановительный полк, отвечавший за обеспечение Харьковского, Донецкого и Запорожского направлений.
В 2024 году окончил Национальный университет обороны, где получил образование оперативно-стратегического уровня. После этого его назначили начальником вооружения оперативного командования "Восток".
Кадровые перестановки - последние новости
Как сообщал Главред, 3 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки.
Ранее секретарь СНБО Рустем Умеров был назначен новым руководителем Службы внешней разведки Украины. В то же время бывший министр внутренних дел Игорь Клименко возглавил СНБО.
Также Кабинет министров Украины определил нового временного руководителя Министерства обороны. С 20 июля исполнение обязанностей главы оборонного ведомства возложено на генерал-майора Евгения Хмару.
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Об источнике: Офис Президента Украины
Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел различные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.
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