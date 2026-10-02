Точно не "востребованный": как правильно сказать на украинском языке

Вы узнаете:
- Что на самом деле означает слово "востребованный"
- Какие восемь украинских эквивалентов ему соответствуют
- Когда уместно использовать "затребуваний", а когда - "потрібний"
В украинском языке есть как минимум восемь вариантов перевода бытового русизма "востребованный", и выбор между ними диктует контекст - от рынка труда до оценки книги или актера. Наиболее близким к оригиналу остается "затребуваний", который фиксирует словарный ресурс "Горох", сообщает 24 Канал.
Проблема возникает каждый раз, когда человек ищет специалиста, выбирает профессию или описывает что-то популярное. Русский эквивалент обозначает то, что пользуется спросом, нужно людям и вызывает интерес, то есть то, на что существует общественный спрос. Именно эта многозначность и заставляет искать не одно слово, а целый ряд.
Показательно, что самый дословный вариант уже используется в современной художественной прозе. В романе Владимира Шабли "Камень. Книга третья" герой раздумывает, какую специальность назвать в лагере.
"Головний мінус – незатребуваність його професії", - говорится в тексте романа.
Восемь вариантов замены
Помимо базового "затребуваний", лингвисты и словари предлагают еще семь равноценных заменителей: "запотребуваний", "запитаний", "потрібний", "популярний", "бажаний", "важливий", "значущий", а также описательную конструкцию "той, що має попит". Об этом рассказывает лингвист Александр Авраменко.
Часто самым естественным оказывается самое простое слово - "потрібний". Оно не требует дополнительных объяснений и органично звучит в повседневной речи.
Когда какое слово уместно
Каждое из этих слов имеет свою сферу употребления. "Затребуваний" подходит там, где речь идет о спросе или потребности: "затребувана професія", "затребуваний фахівець", "затребувані послуги". Описательный вариант "той, що має попит" естественно звучит в разговоре о рынке, товарах и услугах: "товар, що має попит"; "спеціальність, що має попит серед роботодавців"
"Потрібний" используют, когда нужно подчеркнуть необходимость - "потрібний лікар", "потрібні працівники", "книжка, потрібна читачам". "Популярний" относится к тому, что нравится многим или привлекает значительное внимание: "популярний актор, популярний автор, популярний застосунок". "Запитаний" уместен в значении того, на кого есть спрос.
Главное предостережение касается механической подстановки. Одно слово нельзя бездумно вставлять во все контексты, ведь "популярний" не всегда означает "потрібний", а "потрібний" - не обязательно "популярний".
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Об персоне: Александр Авраменко
Александр Авраменко (род. 7 мая 1971 г., Комишуваха, Запорожская область) - украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).
Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.
Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.
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