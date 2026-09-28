Точно не "шиповник": как правильно назвать колючий куст с красными плодами на украинском

Украинское название зафиксировано в академических словарях, имеет праславянские корни и, по меньшей мере, шесть народных синонимов.

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Как называется это растение на украинском языке вместо "шиповник" / Коллаж: Главред, фото: magnific, wikipedia

Вы узнаете:

Как правильно назвать "шиповник" на украинском языке

Что общего у шиповника с розой

Почему плоды шиповника - на самом деле не ягоды

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Единственным литературным украинским названием колючего куста с красными плодами является "шипшина", тогда как распространенное в быту "шиповник" - это прямая калька с русского языка, закрепившаяся из-за длительного языкового влияния. Название давно зафиксировано в академических словарях и в украинских текстах, сообщает "Горох".

Происхождение слова связано с самым заметным признаком растения - шипами. Этимологический словарь выводит "шипшину" от праславянского šipъčіnа, то есть от основы "шип".

Родственные формы существуют и в других славянских языках: белорусское "шыпшына", польское "szypszyna". Это свидетельствует о том, что название не является поздним искусственным образованием, а относится к древнему языковому слою.

Шесть народных названий вместо одного русизма

Помимо нормативного названия, украинский язык сохранил целый ряд региональных и народных вариантов. Среди них - "дика троянда", "рожа", "ружа", "свороборина", "шипок" и "чіпорас".

Отдельно стоит название "свербивус", за которым стоит вполне практическое объяснение. Внутри плодов находятся семена, покрытые колючими волосками, способными раздражать кожу и вызывать зуд губ.

Существует и вторая, шутливая версия происхождения этого слова. Она основана на примете: если у мужчины чесались усы - жди ссоры, а самого ворчливого отправляли "почухати вуса об шипшину", чтобы конфликт не разгорелся.

Название оказалось настолько удачным для коммерческого нейминга, что его используют магазины, аптеки и даже шиномонтажи - написание "ШипШина" прямо указывает на род деятельности заведения.

Дикая родственница розы с ложными плодами

С точки зрения ботаники "шипшина" относится к семейству розовых и является дикой родственницей розы, на что указывают и его простые цветы.

Красные "ягоды" на самом деле ягодами не являются - это ложные плоды, внутри которых содержатся мелкие орешки. Шипы выполняют защитную функцию, оберегая молодые побеги от животных.

Плоды известны высоким содержанием витамина С, больше всего его в свежем сырье, хотя конкретные показатели зависят от вида и условий выращивания. Издавна их сушили, заваривали, готовили настои, сиропы и варенье.

Отдельные кусты при благоприятных условиях живут десятки лет, способны восстанавливаться и разрастаться, а осенью и зимой их плоды становятся важным источником пищи для птиц.

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Об источнике: Горох Горох - это онлайн-словарь украинского языка и лингвистический справочный ресурс, содержащий толкование слов, примеры употребления, синонимические ряды, грамматические формы и данные об употреблении слов в современном и классическом украинском языке. Ресурс агрегирует информацию из различных лексикографических источников, в частности академических словарей, и представляет её в удобном поисковом формате. Помимо толкований, пользователи могут найти примеры контекстного употребления слов, варианты перевода, а также стилистические и грамматические примечания.

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