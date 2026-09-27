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Морковь пролежит свежей месяцами: раскрыт идеальный способ хранения

Алексей Тесля
27 сентября 2026, 22:35
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Срок хранения моркови можно заметно увеличить, если создать подходящие условия.
Морковь
Как правильно хранить морковь / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Морковь можно поместить в герметично закрывающийся контейнер рядом с водой
  • Морковь можно положить в пакет, обернув её бумажным полотенцем

Морковь нередко теряет упругость уже через несколько недель после покупки. Однако срок её хранения можно заметно увеличить, если создать подходящие условия - прежде всего контролировать уровень влажности и температуру.

Специалисты по хранению продуктов рекомендуют держать морковь в холодильнике при температуре около 1 °C и высокой влажности - примерно 98%, пишет Express.

видео дня

Обычный отсек для овощей способен обеспечить подходящие условия, но влажность внутри него чаще всего ниже необходимого уровня и составляет около 95%.

Чтобы компенсировать эту разницу, морковь можно поместить в герметично закрывающийся контейнер, а рядом поставить небольшую ёмкость с водой. Испаряющаяся влага позволит поддерживать внутри более влажную среду, при этом сами овощи не будут соприкасаться с водой.

Есть и другой практичный способ. Морковь можно положить в пакет, предварительно обернув её бумажным полотенцем. Оно будет впитывать лишний конденсат и тем самым снизит вероятность появления плесени из-за избытка влаги.

Перед закладкой на хранение важно удалить зелёную ботву. Оставленная зелень продолжает забирать влагу из корнеплода, из-за чего морковь быстрее становится сухой и мягкой.

Что любит и чего не любит морковь
/ Инфографика: Главред

При соблюдении таких условий морковь способна сохранять свежесть и плотность примерно 14–18 недель. Метод подходит не только для привычной оранжевой моркови, но и для овощей других цветов.

Таким образом, правильная организация хранения позволяет значительно дольше сохранить морковь хрустящей и сочной. Это не только продлевает срок годности продукта, но и помогает сократить количество овощей, которые приходится выбрасывать.

Смотрите видео - как хранить морковь:

В видео рассказывается о способах зимнего хранения моркови, которые помогают сохранить корнеплоды сочными, плотными и свежими на протяжении нескольких месяцев. Автор рассматривает пять вариантов, подходящих для погреба, подвала и других прохладных помещений.

Зрителям показывают, как разместить морковь в песке, опилках, полиэтиленовых пакетах и специальных ящиках. Отдельное внимание уделяется необычному способу - хранению корнеплодов в глиняной оболочке.

Также в видео объясняется, как правильно подготовить урожай перед закладкой на зиму: стоит ли мыть морковь, каким образом удалять ботву и какие экземпляры лучше сразу отобрать для употребления, не отправляя их на длительное хранение.

Кроме того, автор разбирает основные требования к месту хранения. Речь идет о температуре, уровне влажности и вентиляции. Соблюдение этих условий помогает снизить риск появления гнили, плесени и пересыхания, благодаря чему морковь может сохранить свои свойства вплоть до весны.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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