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Желтый налет растворится за ночь: что насыпать в унитаз для идеальной чистоты

Мария Николишин
27 сентября 2026, 12:36
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Недорогой порошок из кухонного шкафа растворяет минеральные отложения за ночь.
Желтый налет растворится за ночь: что насыпать в унитаз для идеальной чистоты
Что легко удаляет желтый налет в унитазе / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Сколько лимонной кислоты нужно сыпать в унитаз
  • С чем ее нельзя смешивать

Иногда унитаз покрывается неприглядным желтым налетом, который удалить очень трудно. Решить проблему может обычное средство из кухни, которое стоит копейки.

Главред решил разобраться, как быстро убрать желтый налет в унитазе.

видео дня

Чем можно помыть унитаз от налета

Известковый налет и желтые пятна появляются в унитазе даже при регулярной уборке, и вместо дорогого геля для сантехники с ними способен справиться копейчатый порошок с кухни - лимонная кислота, пишет Wprost.

Она растворяет минеральные отложения, если оставить ее на керамике на несколько часов.

Как использовать лимонную кислоту для чистки унитаза

Схема обработки максимально проста. Вечером в унитаз насыпают примерно 20 г лимонной кислоты, после чего заливают туда же около 500 мл теплой воды - так порошок растворяется, а раствор равномерно попадает на загрязненные участки.

Ключевой момент - время, а не механическая сила. Средство оставляют как минимум на несколько часов, оптимально - на всю ночь: длительный контакт кислоты с поверхностью дает гораздо больший эффект, чем энергичное трение щеткой сразу после нанесения. Утром керамику достаточно почистить щеткой и смыть водой.

Почему унитаз желтеет

Основной причиной проблемы является жесткая вода с растворенными минералами, прежде всего кальцием и магнием. Когда жидкость стекает по стенкам чаши унитаза или долго застаивается внутри, часть этих веществ выпадает в осадок и постепенно образует плотный слой.

Более темный, желтый или коричневый оттенок появляется там, где минеральные отложения смешиваются с другой грязью. Чем дольше накапливается этот слой, тем сложнее его удалить - свежий тонкий налет поддается очистке гораздо легче, чем застарелый многолетний.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета
Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Когда лимонную кислоту нельзя использовать

Главное ограничение касается совместимости средств: лимонную кислоту запрещено смешивать с гелями для чистки унитаза, содержащими отбеливатель или гипохлорит натрия. Реакция кислой среды с хлором приводит к выделению вредных паров.

Если до этого в чаше уже применяли промышленную бытовую химию, остатки следует тщательно смыть водой - и только после этого переходить к кислоте. Логика "чем больше компонентов, тем сильнее результат" в случае с бытовыми средствами не работает.

Как легко очистить налет в унитазе – видео:

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Об источнике: Wprost

Wprost - это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно значимые вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищи.

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