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РФ может "закошмарить" Киев, но ее возможности по баллистике ограничены - нардеп

Виталий Кирсанов
26 сентября 2026, 20:39
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Роман Костенко считает, что Россия способна усилить удары по Киеву, но ее возможностей по баллистике недостаточно для масштабной атаки.
РФ может
РФ может "закошмарить" Киев, считает Роман Костенко / Коллаж: Главред, фото: УНИАНРФ может "закошмарить" Киев, считает Роман Костенко

Что сказал Роман Костенко:

  • Украина должна усилить свою ПВО
  • Россияне не смогут "отключить" Украине отопление и электричество

Россия способна существенно усилить ракетные удары по Киеву, однако ее производственные возможности в сфере баллистических ракет остаются ограниченными. Об этом заявил народный депутат Украины от партии "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью каналу "Говорит великий Львов".

По словам парламентария, одним из ключевых приоритетов Украины сейчас должно стать усиление противовоздушной обороны и возможностей по перехвату баллистических ракет, а также уничтожению реактивных "Шахедов".

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Костенко считает, что Россия действительно способна нанести серьезный ущерб отдельным украинским городам, однако не располагает достаточным количеством баллистических ракет для масштабной кампании по всей стране.

"Но мы должны понимать, что всё-таки у России нет большого потенциала в производстве именно баллистических ракет. Да, они могут закошмарить Киев, но не в глобальном масштабе. Я уверен, что они не смогут отключить нам отопление, отключить нам электричество", - заявил нардеп.

Он добавил, что, по оценкам украинской разведки, российские возможности позволяют сосредоточить значительное количество ракет на одном-двух крупных городах.

"Распылить все свои баллистические возможности, чтобы уничтожить весь наш потенциал, - 100% у них не хватит", - отметил Костенко.

По его словам, Украине необходимо сосредоточиться на поиске эффективных способов перехвата баллистических ракет. При этом отдельное внимание следует уделить "Шахедам", которые Россия способна производить в больших количествах.

"Поэтому нам нужно сосредоточиться на том, чтобы найти способ сбивать баллистические ракеты. И, конечно, "Шахеды", которые они могут массово производить", - подчеркнул парламентарий.

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Инфографика: Главред

Зимой РФ может усилить удары по энергетике

Народный депутат фракции "Слуга народа" Богдан Кицак заявил, что жители Украины потенциально в любой момент могут оказаться в условиях отключения света и воды.

По его словам, причиной этого станут удары России. Он добавил, что в течение последних месяцев враг сосредотачивает внимание на обстрелах столицы, но неизвестно, сохранится ли эта тенденция в зимний период.

"Мы не знаем точно, какой будет интенсивность ракетно-дроновых ударов со стороны Российской Федерации, какие будут ключевые точки", - подчеркнул нардеп.

Атаки РФ по Украине - главное

Как писал Главред, Россия в последние недели скорректировала тактику воздушных атак по Украине, заметно сократив применение баллистических ракет и увеличив количество реактивных беспилотников. По данным Bloomberg, это может указывать на то, что Москва пытается сохранить наиболее мощные ракеты для масштабных ударов в зимний период.

В ночь на 25 сентября российская оккупационная армия атаковали Киев. Один человек пострадал, в Соломенском районе обломки упали на 25-этажное здание.

23 сентября страна-агрессор Россия начала наносить интенсивные удары по дата-центрам в Киеве. Это часть новой тактики врага в рамках кампании ударов большой дальности, направленной на подрыв украинской экономики.

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О персоне: Роман Костенко

Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

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