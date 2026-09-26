В Сумах гремели взрывы, РФ сбросила КАБы на жилые дома: есть жертвы и раненые

Известно о двух погибших и семерых пострадавших. Среди раненых – ребенок.

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РФ ударила по Сумам / Коллаж: Главред, фото: kordon.media

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РФ сбросила управляемые авиационные бомбы на жилые кварталы Сум

В результате вражеского удара есть погибшие, а также раненые

Страна-агрессор РФ сбросила управляемые авиационные бомбы на жилые кварталы Сум в субботу днем, 26 сентября.

В результате вражеского удара есть погибшие, а также раненые, сообщил и.о. мэра Сум, секретарь городского совета Артем Кобзарь.

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Уточняется, что в результате удара российских войск управляемыми авиабомбами по Сумам пострадали уже семь человек, среди них ребенок.

"В настоящее время известно о двух погибших и семерых пострадавших. Среди раненых – ребенок. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", – написал он.

По его словам, попадание зафиксировано вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

/ Инфографика: Главред

Подробности удара РФ по Сумам

Как уточняет издание Кордон.Медиа, один из КАБов, которыми враг атаковал Сумы, сегодня, 26 сентября, около 12.00, разорвался в парке. В результате есть пострадавшие.

"Взрывом повалены деревья и повреждены аттракционы, осколками порубили скамейки и карусели. В выходные здесь гуляют сумчане с детьми", - говорится в сообщении.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.

Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.

Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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