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РФ ударила сразу 4 КАБами по терминалу Новой почты в Сумах: что известно о последствиях

Дарья Пшеничник
28 августа 2026, 10:03
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Почтовый оператор обещает возместить клиентам полную заявленную стоимость поврежденных отправлений.
РФ ударила сразу 4 КАБами по терминалу Новой почты в Сумах: что известно о последствиях
Россия сбросила КАБы на терминал "Новой почты" в Сумах / Коллаж: Главред, фото: t.me/novapostcorp, УНИАН

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Кратко:

  • Россияне сбросили 4 КАБы на терминал в Сумах
  • Повреждены три грузовика
  • К счастью, обошлось без погибших

Российские войска в ночь на пятницу, 28 августа, сбросили четыре управляемые авиабомбы на терминал "Новой почты" в Сумах - в результате удара повреждены складские помещения и транспорт компании. О масштабах попаданий логистический оператор сообщил в своем Telegram-канале вскоре после атаки.

"Враг сбросил 4 КАБы на наш терминал в Сумах, повредив также 3 грузовика", - говорится в сообщении компании.

Среди сотрудников терминала обошлось без погибших.

Сумской терминал - не единственный логистический объект компании, пострадавший от российского обстрела. Оператор подтвердил, что в Киевской области в результате атаки полностью уничтожен сортировочный центр.

Что будет с посылками клиентов

Отдельно компания обратилась к отправителям и получателям, чьи посылки находились на поврежденных объектах в момент удара. По данным оператора, все такие отправления будут возмещены по полной заявленной стоимости.

"Флеш" предупредил об угрозе новых ударов РФ по ТЦ

Россияне будут пытаться уничтожить крупные торговые центры, а после сигнала воздушной тревоги на эвакуацию может оставаться не более двух минут. Об этом заявил советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей "Флеш" Бескрестнов в эфире Radio NV. По его словам, это касается как Киева, так и прифронтовых территорий.

"Сейчас мы видим, что у россиян нет никаких красных линий, морали или чего-то еще. И если вы где-то находитесь в торговом центре и слышите сигналы тревоги, у вас есть буквально минута-другая, чтобы покинуть торговую сеть", - сказал "Флеш".

Он призвал украинцев быть осторожными при посещении "Эпицентров".

"Эпицентр" - это не просто магазин, это магазин-склад. И сейчас мы видим, что происходит в Одессе: россияне начали атаковать именно "Эпицентры", потому что это очень крупные торговые сети", - заявил советник президента по технологическим вопросам.

По его словам, россияне не будут атаковать баллистическим оружием или десятком "Шахедов" небольшой магазин типа АТБ или "Форы", тогда как крупные торговые центры могут быть для них приоритетными целями.

Удары по "Новой почте" - новости по теме

Как сообщал Главред, в последнее время россияне массово атакуют отделения и терминалы "Новой почты".

Так, в ночь на 28 августа российская оккупационная армия атаковала Киевскую область. Под удар попали склады "Новой почты". Кроме того, повреждено предприятие под Киевом. Об этом сообщил сельский голова Белгородского Антон Овсиенко.

Раньше под обстрел также попали объекты компании в Харькове, Запорожье, Сумах, Полтаве, Винницкой и Днепропетровской областях.

После очередных российских ударов по инфраструктуре украинских компаний правительство готовит комплекс мер для поддержки бизнеса. В частности, предприятиям предоставят приоритетный доступ к государственным помещениям, чтобы они могли распределить свои складские мощности и снизить риски потери товаров.

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Об источнике: "Новая почта"

"Новая почта" - украинская частная логистическая компания, лидер экспресс-доставки по объемам доставленных посылок в Украине. Компания предоставляет бизнесу и частным лицам полный спектр логистических и сопутствующих услуг. Основана в 2001 году в Полтаве. Входит в группу компаний Nova, пишет Википедия.

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