Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Сладкие, гигантские и сверхурожайные: огородница назвала лучшие сорта помидоров

Юрий Берендий
28 августа 2026, 04:32
google news Подпишитесь
на нас в Google
Городница поделилась обзором лучших высокорослых сортов помидоров: сладкие, гигантские, ранние и экзотические томаты для теплиц и открытого грунта.
Сладкие, гигантские и сверхурожайные: огородница назвала лучшие сорта помидоров
Лучшие сорта помидоров - какие томаты дадут сладкий и обильный урожай / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как выращивать индетерминантные помидоры на двух стеблях
  • Из каких сортов помидоров можно собирать семена
  • Какие лучшие сорта помидоров

Высокорослые помидоры могут стать настоящей находкой для огородников, которые хотят получить длительный урожай и одновременно разнообразить грядки необычными плодами. Среди таких сортов есть сладкие и мясистые томаты, крупноплодные гиганты, ранние разновидности и экзотические варианты с оригинальным вкусом и формой. Своей подборкой высокорослых томатов поделилась огородница и автор YouTube-канала "Дом и приусадебный участок" Надежда Пидлисняк. Она рассказала, какие сорта выращивает в теплицах, чем они отличаются и на какие варианты стоит обратить внимание огородникам.

По словам огородницы, все представленные растения относятся к селекционным или коллекционным сортам. Они выгодно отличаются от обычных сортовых томатов не только привлекательным внешним видом, но и уникальными вкусовыми качествами.

видео дня

Главред выяснил, какие сорта помидоров дают самый большой урожай.

Какие сладкие сорта помидоров стоит выращивать на участке

Одним из главных фаворитов огородниц стала "Сладкая карамель Софии". Она отличается не только внешней красотой плодов, но и их урожайностью, а также отличным мясистым мякотью.

"И по вкусу, и по красоте, и по урожайности - это шедевр, друзья. Вот такие очень красивые помидоры и, я вам скажу, очень вкусные. Одна мякоть, вкус шедевральный. Обязательно нужно выращивать такие помидоры. Это и красиво, и очень-очень вкусно", - подчеркивает огородница.

Еще один сладкий сорт - "Золото и лени". Надежда Подлесняк уже выращивала его раньше и планирует продолжать это делать.

"Настоящее золото. Вкусные помидоры. Уже нижняя кисть собрана. Вот такие красивые и действительно вкусные помидоры. И в прошлом году мы их выращивали, и в этом году тоже", - рассказала огородница.

Порадовал своими вкусовыми качествами и сорт "Желтый с озера Бред", плоды которого напоминают яркие желто-огненные сердца.

"Посмотрите, какие помидоры - словно жёлто-огненные сердца. Очень красивые, а в разрезе невероятно вкусные. Мы будем выращивать такие помидоры и в следующем году, и вам советуем, если есть желание", - добавила Надежда Подлесняк.

Какие крупноплодные сорта помидоров дают самый большой урожай

Особое внимание огородница уделила томатам-гигантам. Среди них выделяется сорт "Эрли Вондер", плоды которого весят около 400 граммов и более, собравшись в массивные кисти.

"Посмотрите, какие большие помидоры. Наверное, грамм 400, а может, и больше. Они плотные, в них совсем мало семян и они действительно вкусные - это я вам гарантирую", - подчеркнула Надежда Подлесняк.

Большие размеры демонстрирует сорт "Блаженство Софии", плоды которого достигают 400–500 граммов и отличаются исключительным вкусом.

"Посмотрите, какая красота и какой вес у помидора - наверное, грамм 400, может, и 500. Вкус невероятно восхитительный. Это, конечно, селекционные сорта, над которыми работали специалисты", - отмечает огородница.

Еще один сорт - "Каз 21" - даёт классические розово-малиновые помидоры с обычным помидорным вкусом. А вот сорт "Винни-Пух" показал себя настоящим сахарным гигантом: взвешивание выявило экземпляры массой 312 и 472 грамма.

"Это особые помидоры-гиганты, очень-очень вкусные. Мякоть плотная, нежная и сочная, мясистая, с классическим томатным ароматом. Такая сладкая, без кислинки и водянистости", - рассказала она.

К крупноплодным относится и сорт "Карпельйон", который формируют на два стебля. Из-за веса плодов (более 300 граммов) стебли не всегда выдерживают нагрузку.

"Этот гигант просто лежит на земле, его нужно убирать. На каждом стебле образовалось по две кисти, и ещё есть маленькие помидоры, которые, надеемся, дозреют", - отметила Надежда Подлесняк.

Какие ранние сорта помидоров выбрать для огорода

Для получения раннего урожая в подборке представлен сорт "Чупа-Чупс" с плотными плодами и небольшим количеством семян.

"Необыкновенно вкусные и очень ранние помидоры. В разрезе плотные, семян мало. Интригующий вкус, который хочется пробовать снова и снова", - поделилась блогерша.

Также среди ранних сортов выделяются "Гурман Полосатый" (до 8 плодов в кисти), "Золотой лимон" с обильными кистями и старинный сорт "Пианфей", плоды которого завязываются по 4–5 штук в кисти и быстро приобретают окраску.

Смотрите видео о том, какие лучшие высокорослые сорта помидоров для теплицы:

Какие экзотические сорта помидоров подойдут для дачи

Любителям необычных вкусов Надежда Подлесняк советует "Апельсиновое манго" со сплошной мякотью без пустот.

"На вкус это нечто невероятное. Если любите экзотический вкус, то это для вас. Мы выращивали и будем и дальше выращивать "Апельсиновое манго", - заверила огородница.

Сорт "Мечта Людмилы" привлекает плотностью и оригинальной кислинкой, а "Бронзовое сердце ангела" дает сердцевидные томаты массой 100–200 граммов с кисловато-фруктовым оттенком.

Отдельно огородница выделяет зеленоплодный сорт "Киви-грушечка", который дает до 7 плодов на кисти при ведении куста на два стебля.

Как правильно поливать помидоры
Как правильно поливать помидоры / Инфографика: Главред

Какие ещё высокорослые сорта помидоров стоит рассмотреть

В коллекции огородницы также представлены:

  • "Огненная комета Софии" - высокорослый сорт, дающий по 4–5 красивых плодов в кисти при выращивании на два стебля.
  • "Апельсин" - яркие и красивые помидоры с насыщенным вкусом.
  • "Медовое Авеню" - сочные плоды с плотной мякотью и розово-красным оттенком.
  • "Манго Джанго" - красивые сливочки с мягким сдержанным вкусом.
  • "Сержант Пепер" - образует крупные кисти, плоды плотные и почти без семян.
  • "Клубничный Сержант Пепер" - отличается высокой урожайностью куста и плотной мякотью.
  • "Ананасовый Сержант" - экзотический сорт с антоцианом, который хорошо завязывается при формировании на два стебля.
  • "Гарвард Сквер" - сорт американской селекции высотой до 1,7 м с полосатыми плодами по 4–5 штук в кисти.
  • "Детройт" - американский сорт высотой до 1 метра для ценителей экзотики.
  • "Дыня мед" и "Золотой Кенигсберг" - вкусные золотистые сливочки, образующие до 7 плодов в кисти.

В чём преимущества индетерминантных томатов и как собирать семена

Главным преимуществом высокорослых индетерминантных томатов огородница считает длительное плодоношение с июля до первых заморозков и экономию площади.

"Их ценят за хорошую урожайность, длительное плодоношение и высокое качество плодов. Благодаря тому, что они высокорослые, они занимают меньшую площадь на грядке и их удобно выращивать. Тем более что современные селекционные сорта обладают сильным иммунитетом к фитофторозу и различным видам гнили. Их можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплице", - подчеркнула автор видео.

Кроме того, из всех представленных коллекционных сортов можно самостоятельно заготавливать семенной материал.

"Семена этих помидоров можно собирать самостоятельно для последующего выращивания в другие сезоны. Ведь они могут храниться при определенных условиях до 7 лет и сохранят все свойства родительского куста. Приглашаю вас к просмотру, возможно, вы найдете сорт, который захотите выращивать у себя", - подытожила Надежда Подлесняк.

Читайте также:

Об источнике: YouTube-канал "Дом и приусадебный участок"

Канал создан в 2020 году. На него подписалось более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы - уход за цветами, ягодными кустарниками, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
помидоры огород
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Наводнение в Непале унесло жизни почти 390 человек: сколько исчезло украинцев

Наводнение в Непале унесло жизни почти 390 человек: сколько исчезло украинцев

23:45Мир
Массированный удар КАБами по Сумам: есть раненые, из-под завалов достают людей

Массированный удар КАБами по Сумам: есть раненые, из-под завалов достают людей

22:39Украина
Жителей крупного областного центра призвали эвакуироваться - что произошло

Жителей крупного областного центра призвали эвакуироваться - что произошло

21:44Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Не заслуженная, не народная": муж Федишин возмутился из-за звания для артистки

"Не заслуженная, не народная": муж Федишин возмутился из-за звания для артистки

Новые возрастные рамки мобилизации в Украине: что готовят для мужчин 50+ и моложе 25

Новые возрастные рамки мобилизации в Украине: что готовят для мужчин 50+ и моложе 25

Популярная российская певица потеряла сына: что известно

Популярная российская певица потеряла сына: что известно

Головоломка со спичками из детства, которая заставляет хорошо подумать

Головоломка со спичками из детства, которая заставляет хорошо подумать

Кран будет сиять неделями: какое аптечное средство поможет избавиться от налета

Кран будет сиять неделями: какое аптечное средство поможет избавиться от налета

Последние новости

05:41

Яркий роман и финансовый шторм: гороскоп для Козерогов на сентябрь 2026

05:00

Времена испытаний позади: четырех знаков зодиака накроет волна счастья

04:32

Сладкие, гигантские и сверхурожайные: огородница назвала лучшие сорта помидоровВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки рядом с пирамидой за 43 с

03:12

Иностранцы не поймут: какие украинские имена имеют другое значение за рубежом

Бронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентябряБронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентября
02:33

Трем знакам зодиака лунное затмение принесет богатство: кому повезет

01:43

Как раз и навсегда отпугнуть крыс от сада: простой трюк, о котором знают не все

00:48

Почему яблоки начали гнить прямо на дереве: что сделать, чтобы спасти урожай

27 августа, четверг
23:50

Котлеты получатся невероятно сочными: какой секретный ингредиент нужно добавить

Реклама
23:45

Наводнение в Непале унесло жизни почти 390 человек: сколько исчезло украинцев

23:04

Зачем батарейки заворачивают в фольгу и кладут в морозилку: раскрыт секрет

22:53

Без них не выходить: дизайнер рассказал, какую обувь носить этой осенью

22:39

Массированный удар КАБами по Сумам: есть раненые, из-под завалов достают людей

22:19

Орхидея будет усыпана цветами: чем полить растение в конце лета

22:06

Войска КНДР могут появиться в Украине: Жданов объяснил, чем это грозит

21:44

Жителей крупного областного центра призвали эвакуироваться - что произошло

21:43

Морковь вырастет крупной и сладкой: что обязательно нужно сделать в конце лета

21:37

Пол блестит и дольше остается чистым: что итальянки добавляют в водуВидео

21:11

РФ растягивает обстрел на сутки: генерал-лейтенант раскрыл опасный замысел врага

21:01

Опытные хозяйки опрыскивают духовку уксусом и содой перед сном: для чегоВидео

Реклама
20:51

Трамп сделал резонансное заявление о нападении России на НАТО - что сказал

20:32

Большинство даже не догадывается: как на украинском называют зеленый лук

20:31

Чей привычный мир рухнет в ближайшие три дня: Таро-прогноз на затмение 28 августаВидео

20:02

В Украине повышенная угроза ракетного удара: какие города под прицелом РФ

19:53

Разводы затянутся до зимы: кого ждет переоценка брака и сделок в сентябре 2026Видео

19:49

Почему солдаты из КНДР появятся на фронте: названа скрытая цель Путина

19:35

Зачем стены моют уксусом и кондиционером: причина популярности этой смеси

19:20

Кран будет сиять неделями: какое аптечное средство поможет избавиться от налета

19:19

РФ массированно атакует Киев дронами, есть попадания в центре столицы: что известно

19:14

У Путина сделали заявление о новых мирных переговорах с Украиной

19:13

Сода, уксус и лимонный сок: зачем их смешивают и в чём подвох этого метода

19:10

РФ меняет тактику ударов по Украине: Копытько предупредил о новой угрозе с 1 сентябрямнение

19:00

Ядерный монстр: под Винницей обнаружили подземную крепость СССР, что там скрывалиВидео

18:56

Ситуация обостряется: враг продвинулся в ключевом городе: в DeepState обновили карту

18:55

"Два пупырышка": Мозговая жестко пристыдила Потапа и Настю

18:36

Любовный гороскоп на сентябрь: Овнам — сдержанность, Тельцам — уют

18:25

"Украина — не главный вопрос": Буданов рассказал о цели визита главы ЦРУ в Москву

18:25

До весны не доживут: какие фруктовые деревья категорически нельзя сажать осенью

18:18

Кого ждет возврат бывших и карьерный взлет: гороскоп на сентябрь 2026Видео

18:15

"Буду нянчить": путинистка Наташа Королева сообщила о пополнении в семье

Реклама
18:14

Тест на IQ: нужно найти число 78 среди 70 за 7 секунд

18:12

Деньги и счастье в дом: что наши предки всегда клали по углам дома

17:56

Перекись водорода на стенах: зачем ее используют и как наносить правильноВидео

17:53

Почему люди всё чаще вешают фольгу на дверную ручку — секрет вас удивитВидео

17:50

Солнце атакует Землю — учёные предупреждают о геомагнитном шторме

17:36

РФ просит у КНДР новые мощные ракеты и 50 тысяч солдат: что задумал Путин

17:14

"С таким не демобилизуют": популярный артист-воин перенес операцию

17:07

Люди, рожденные в определенные четыре месяца, имеют особую потребность в уединении

17:04

ВСУ могли массированно ударить по Донецку новой ракетой – что о ней известно

16:57

Путин может проверить НАТО на прочность: какой сценарий готовит Кремль

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости Харькова
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять