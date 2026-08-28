Сладкие, гигантские и сверхурожайные: огородница назвала лучшие сорта помидоров

Городница поделилась обзором лучших высокорослых сортов помидоров: сладкие, гигантские, ранние и экзотические томаты для теплиц и открытого грунта.

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Лучшие сорта помидоров - какие томаты дадут сладкий и обильный урожай / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как выращивать индетерминантные помидоры на двух стеблях

Из каких сортов помидоров можно собирать семена

Какие лучшие сорта помидоров

Высокорослые помидоры могут стать настоящей находкой для огородников, которые хотят получить длительный урожай и одновременно разнообразить грядки необычными плодами. Среди таких сортов есть сладкие и мясистые томаты, крупноплодные гиганты, ранние разновидности и экзотические варианты с оригинальным вкусом и формой. Своей подборкой высокорослых томатов поделилась огородница и автор YouTube-канала "Дом и приусадебный участок" Надежда Пидлисняк. Она рассказала, какие сорта выращивает в теплицах, чем они отличаются и на какие варианты стоит обратить внимание огородникам.

По словам огородницы, все представленные растения относятся к селекционным или коллекционным сортам. Они выгодно отличаются от обычных сортовых томатов не только привлекательным внешним видом, но и уникальными вкусовыми качествами.

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Главред выяснил, какие сорта помидоров дают самый большой урожай.

Какие сладкие сорта помидоров стоит выращивать на участке

Одним из главных фаворитов огородниц стала "Сладкая карамель Софии". Она отличается не только внешней красотой плодов, но и их урожайностью, а также отличным мясистым мякотью.

"И по вкусу, и по красоте, и по урожайности - это шедевр, друзья. Вот такие очень красивые помидоры и, я вам скажу, очень вкусные. Одна мякоть, вкус шедевральный. Обязательно нужно выращивать такие помидоры. Это и красиво, и очень-очень вкусно", - подчеркивает огородница.

Еще один сладкий сорт - "Золото и лени". Надежда Подлесняк уже выращивала его раньше и планирует продолжать это делать.

"Настоящее золото. Вкусные помидоры. Уже нижняя кисть собрана. Вот такие красивые и действительно вкусные помидоры. И в прошлом году мы их выращивали, и в этом году тоже", - рассказала огородница.

Порадовал своими вкусовыми качествами и сорт "Желтый с озера Бред", плоды которого напоминают яркие желто-огненные сердца.

"Посмотрите, какие помидоры - словно жёлто-огненные сердца. Очень красивые, а в разрезе невероятно вкусные. Мы будем выращивать такие помидоры и в следующем году, и вам советуем, если есть желание", - добавила Надежда Подлесняк.

Какие крупноплодные сорта помидоров дают самый большой урожай

Особое внимание огородница уделила томатам-гигантам. Среди них выделяется сорт "Эрли Вондер", плоды которого весят около 400 граммов и более, собравшись в массивные кисти.

"Посмотрите, какие большие помидоры. Наверное, грамм 400, а может, и больше. Они плотные, в них совсем мало семян и они действительно вкусные - это я вам гарантирую", - подчеркнула Надежда Подлесняк.

Большие размеры демонстрирует сорт "Блаженство Софии", плоды которого достигают 400–500 граммов и отличаются исключительным вкусом.

"Посмотрите, какая красота и какой вес у помидора - наверное, грамм 400, может, и 500. Вкус невероятно восхитительный. Это, конечно, селекционные сорта, над которыми работали специалисты", - отмечает огородница.

Еще один сорт - "Каз 21" - даёт классические розово-малиновые помидоры с обычным помидорным вкусом. А вот сорт "Винни-Пух" показал себя настоящим сахарным гигантом: взвешивание выявило экземпляры массой 312 и 472 грамма.

"Это особые помидоры-гиганты, очень-очень вкусные. Мякоть плотная, нежная и сочная, мясистая, с классическим томатным ароматом. Такая сладкая, без кислинки и водянистости", - рассказала она.

К крупноплодным относится и сорт "Карпельйон", который формируют на два стебля. Из-за веса плодов (более 300 граммов) стебли не всегда выдерживают нагрузку.

"Этот гигант просто лежит на земле, его нужно убирать. На каждом стебле образовалось по две кисти, и ещё есть маленькие помидоры, которые, надеемся, дозреют", - отметила Надежда Подлесняк.

Какие ранние сорта помидоров выбрать для огорода

Для получения раннего урожая в подборке представлен сорт "Чупа-Чупс" с плотными плодами и небольшим количеством семян.

"Необыкновенно вкусные и очень ранние помидоры. В разрезе плотные, семян мало. Интригующий вкус, который хочется пробовать снова и снова", - поделилась блогерша.

Также среди ранних сортов выделяются "Гурман Полосатый" (до 8 плодов в кисти), "Золотой лимон" с обильными кистями и старинный сорт "Пианфей", плоды которого завязываются по 4–5 штук в кисти и быстро приобретают окраску.

Смотрите видео о том, какие лучшие высокорослые сорта помидоров для теплицы:

Какие экзотические сорта помидоров подойдут для дачи

Любителям необычных вкусов Надежда Подлесняк советует "Апельсиновое манго" со сплошной мякотью без пустот.

"На вкус это нечто невероятное. Если любите экзотический вкус, то это для вас. Мы выращивали и будем и дальше выращивать "Апельсиновое манго", - заверила огородница.

Сорт "Мечта Людмилы" привлекает плотностью и оригинальной кислинкой, а "Бронзовое сердце ангела" дает сердцевидные томаты массой 100–200 граммов с кисловато-фруктовым оттенком.

Отдельно огородница выделяет зеленоплодный сорт "Киви-грушечка", который дает до 7 плодов на кисти при ведении куста на два стебля.

Как правильно поливать помидоры / Инфографика: Главред

Какие ещё высокорослые сорта помидоров стоит рассмотреть

В коллекции огородницы также представлены:

"Огненная комета Софии" - высокорослый сорт, дающий по 4–5 красивых плодов в кисти при выращивании на два стебля.

- высокорослый сорт, дающий по 4–5 красивых плодов в кисти при выращивании на два стебля. "Апельсин" - яркие и красивые помидоры с насыщенным вкусом.

- яркие и красивые помидоры с насыщенным вкусом. "Медовое Авеню" - сочные плоды с плотной мякотью и розово-красным оттенком.

- сочные плоды с плотной мякотью и розово-красным оттенком. "Манго Джанго" - красивые сливочки с мягким сдержанным вкусом.

- красивые сливочки с мягким сдержанным вкусом. "Сержант Пепер" - образует крупные кисти, плоды плотные и почти без семян.

- образует крупные кисти, плоды плотные и почти без семян. "Клубничный Сержант Пепер" - отличается высокой урожайностью куста и плотной мякотью.

- отличается высокой урожайностью куста и плотной мякотью. "Ананасовый Сержант" - экзотический сорт с антоцианом, который хорошо завязывается при формировании на два стебля.

- экзотический сорт с антоцианом, который хорошо завязывается при формировании на два стебля. "Гарвард Сквер" - сорт американской селекции высотой до 1,7 м с полосатыми плодами по 4–5 штук в кисти.

- сорт американской селекции высотой до 1,7 м с полосатыми плодами по 4–5 штук в кисти. "Детройт" - американский сорт высотой до 1 метра для ценителей экзотики.

- американский сорт высотой до 1 метра для ценителей экзотики. "Дыня мед" и "Золотой Кенигсберг" - вкусные золотистые сливочки, образующие до 7 плодов в кисти.

В чём преимущества индетерминантных томатов и как собирать семена

Главным преимуществом высокорослых индетерминантных томатов огородница считает длительное плодоношение с июля до первых заморозков и экономию площади.

"Их ценят за хорошую урожайность, длительное плодоношение и высокое качество плодов. Благодаря тому, что они высокорослые, они занимают меньшую площадь на грядке и их удобно выращивать. Тем более что современные селекционные сорта обладают сильным иммунитетом к фитофторозу и различным видам гнили. Их можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплице", - подчеркнула автор видео.

Кроме того, из всех представленных коллекционных сортов можно самостоятельно заготавливать семенной материал.

"Семена этих помидоров можно собирать самостоятельно для последующего выращивания в другие сезоны. Ведь они могут храниться при определенных условиях до 7 лет и сохранят все свойства родительского куста. Приглашаю вас к просмотру, возможно, вы найдете сорт, который захотите выращивать у себя", - подытожила Надежда Подлесняк.

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Об источнике: YouTube-канал "Дом и приусадебный участок" Канал создан в 2020 году. На него подписалось более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы - уход за цветами, ягодными кустарниками, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

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