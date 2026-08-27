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Массированный удар КАБами по Сумам: есть раненые, из-под завалов достают людей

Инна Ковенько
27 августа 2026, 22:39
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Предварительно зафиксировано 8 ударов КАБами по 5 объектам.
Манипулируемый удар по Сумам
Массированный удар по Сумам / Коллаж: Главред, иллюстративное фото: ГСЧС, скриншот

Кратко:

  • Россия нанесла по Сумской общине 8 ударов КАБами
  • Из-под завалов достают людей, спасательная операция продолжается
  • Разрушены жилые дома, гражданская инфраструктура и транспорт

Вечером 27 августа российские войска нанесли массированный удар по Сумам управляемыми авиабомбами.

По предварительной информации, около 20:35 российские оккупанты нанесли удары по трем объектам в Ковпаковском и Заречном районах Сум. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзар.

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"Есть попадания как по частному сектору, так и по гражданской инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Как сообщил начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко, в результате атаки повреждены частный сектор, промышленная зона и инфраструктурный объект. Часть жилых домов разрушена, под их завалами могут находиться люди

Предварительно известно о трёх пострадавших. Все раненые доставлены в больницу, их состояние уточняется.

На местах ударов продолжаются поисково-спасательные работы. Спасатели извлекают людей из-под завалов разрушенных домов.

По данным ОВА, зафиксировано 8 ударов КАБами, все - по гражданской инфраструктуре города.

Глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что из-под завалов уже деблокировали двух человек. Спасательная операция продолжается.

Крупные торговые центры могут стать целями российских ударов

Россия может начать целенаправленно атаковать крупные торговые центры в Киеве и прифронтовых городах. Советник президента по технологическим вопросам Сергей "Флеш" Бескрестнов предупредил, что после объявления воздушной тревоги времени на эвакуацию может оставаться крайне мало.

"Если вы находитесь где-то в торговом центре и слышите сигналы тревоги, у вас есть буквально минута-другая, чтобы покинуть торговую сеть", - заявил Бескрестнов в эфире Radio NV.

По его словам, особой мишенью могут стать крупные торговые сети, в частности магазины-склады. Он пояснил, что россияне уже атаковали "Эпицентры" в Одессе, поэтому пребывание в крупных ТЦ во время воздушной тревоги может быть опасным.

Атака РФ на Украину 27 августа - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 27 августа РФ атаковала Киевскую область ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. По словам ОВА, в регионе продолжаются работы по ликвидации пожаров и действуют экстренные службы. В результате атак в Бориспольском районе пострадали два человека - 15-летняя девушка и 73-летняя женщина, которым оказали помощь на месте.

Кроме того, Россия в течение всего дня 27 августа продолжает атаковать Киев ударными беспилотниками. В столице работают силы противовоздушной обороны

Напомним, РФ нанесла удар по торговому центру в Основянском районе Харькова. По состоянию на 12:39 сообщалось об одном погибшем 40-летнем мужчине, а число пострадавших позже возросло до четырёх.

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О персоне: Олег Григоров

Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.

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