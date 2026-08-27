Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

ВСУ могли массированно ударить по Донецку новой ракетой – что о ней известно

Юрий Берендий
27 августа 2026, 17:04
google news Подпишитесь
на нас в Google
Дальность JDAM-LR достигает 555 км, но поставка в Украину пока не подтверждена
ВСУ могли массированно ударить по Донецку новой ракетой – что о ней известно
JDAM-LR - ВСУ могли нанести удар по Донецку ракетой дальностью 555 км / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • Обломки в Донецке могут указывать на новую ракету JDAM-LR
  • Дальность ракеты может превышать 550 километров
  • Применение JDAM-LR Украиной пока не подтверждено

Удар Сил обороны по командным пунктам российской армии в оккупированном Донецке мог быть нанесен новейшей крылатой ракетой JDAM-LR с заявленной дальностью более 550 километров. На это могут указывать обломки, найденные после атаки. Об этом сообщили аналитики профильного портала Defense Express.

После массированного удара по Донецку в сети появились фотографии обломков, которые начали анализировать российские источники. По маркировке на одной из деталей они определили применение ракет Storm Shadow / SCALP, однако другие фрагменты вызвали дополнительные вопросы.

видео дня

Внимание привлекли остатки крыльев и система их крепления. На одном из обломков, как отмечают в Defense Express, заметили код 6F8W7, связанный с австралийской компанией Ferra Aerospace.

Компания сотрудничает, в частности, с американской Boeing и производит комплекты крыльев для JDAM-ER. Внешнее сходство этих деталей с обломками после удара послужило основанием для предположений об использовании другой, значительно более дальнобойной разработки.

Аналитики отмечают, что обычная JDAM-ER вряд ли могла быть применена для такого удара из-за ограничений её дальности.

"JDAM-ER имеет максимальную заявленную дальность применения всего 75 км. Этого хватит лишь при условии высотного запуска почти прямо над линией фронта, что даже при ослабленной российской ПВО невозможно", - отметили аналитики.

Одной из версий стало применение JDAM-LR - новой системы с реактивным двигателем, которую впервые испытали лишь в апреле этого года. Она использует комплект крыльев, похожий на JDAM-ER, но имеет значительно больший радиус действия.

"Благодаря установке реактивного двигателя JDAM-LR имеет максимальную заявленную дальность применения более 300 морских миль (555 километров), чего более чем достаточно для нанесения удара по Донецку", - говорится в материале.

По имеющимся данным, JDAM-LR может оснащаться 500-фунтовой авиабомбой Mk-82 весом 226,7 килограмма. Аналитики предполагают, что такого боеприпаса могло хватить для разрушения большого четырехэтажного заводского здания в районе одного из возможных мест попадания.

Отдельный вопрос касается наведения и противодействия российским средствам радиоэлектронной борьбы. Система использует инерциальную навигацию и GPS, тогда как предыдущие комплекты JDAM имели проблемы с устойчивостью к воздействию РЭБ.

В то же время точность возможного применения новой системы может свидетельствовать о доработке этого компонента.

"У обычных JDAM были проблемы с устойчивостью к системам радиоэлектронной борьбы, но, судя по точным попаданиям JDAM-LR в Донецке, эти проблемы, вероятно, устранили", - отметили в Defense Express.

Потенциальными носителями такого оружия могут быть несколько типов боевых самолетов, которые уже находятся на вооружении Украины. Речь идет не только о F-16, но и о модернизированных советских истребителях.

"Запуск JDAM-LR теоретически может осуществляться с любого самолета, способного применять обычные JDAM. А в Украине, помимо F-16, это могут делать и советские МиГ-29 и Су-27, которые были специально модифицированы для этой цели", - отметили аналитики.

В то же время они подчеркивают, что версия об использовании JDAM-LR пока остается лишь предположением. Твердых доказательств, окончательно подтверждающих передачу этих ракет Украине, пока нет.

Если такие комплекты действительно уже поступили в ВСУ, их количество, вероятно, невелико. Серийное производство JDAM-LR в США запустили лишь недавно, а американские военные заказали ограниченную партию.

"Если эти комплекты, превращающие бомбы в крылатые ракеты, действительно уже находятся в Украине, то, вероятно, это была небольшая партия, переданная для испытаний в условиях современной войны", - предположили в Defense Express.

JDAM
JDAM / Инфографика: Главред

Какова цель ударов по РФ - комментарий эксперта

Украина увеличила количество ударов по территории России, которые уже создают проблемы для военных поставок и инфраструктуры РФ. Следующим этапом может стать переход к комбинированным атакам с применением различных видов вооружения. Об этом сообщил заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире Radio NV.

По его оценке, нынешняя кампания оказывает конкретное влияние на возможности российской армии. В частности, атаки затрагивают маршруты снабжения и морские объекты, через которые в РФ поступают важные грузы.

"И эти удары носят позитивный характер, поскольку они имеют последствия для России. Перерезается логистика, наносится удар по кораблям, которые доставляли грузы из Ирана, комплектующие для "Шахедов", - сказал эксперт.

Дальнейшее развитие таких операций, по его мнению, будет зависеть от того, насколько Украина сможет расширить набор доступных средств поражения. Это откроет возможность для более сложных сценариев одновременного использования различных типов вооружения.

"Нам нужно расширять возможности и увеличивать ассортимент оружия, которое мы используем, для того, чтобы уже наносить комбинированные удары по территории Российской Федерации", - подчеркнул Храпчинский.

Удары по военным целям РФ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Петр Андрющенко сообщил, что во временно оккупированном Донецке зафиксировали значительное количество прилетов. Аналитики и мониторинговые источники отмечали вероятное применение "Фламинго" во время этих ударов. Согласно сообщению, удары пришлись на районы "Донецк-Сити", железнодорожного вокзала и "Донбасс-Арены".

Мониторинговый канал Exilenova сообщил о ночной атаке дронов на Кстовский нефтеперерабатывающий завод компании "Лукойл". По данным источников, проектная мощность завода составляет около 17 млн тонн нефти в год.

Главное управление разведки сообщило о состоянии российской дальнемагистральной авиации и её потенциале. В ГУР отмечали наличие 13 боеспособных Ту-160 и 38 Ту-95 в составе ВВС РФ. Всего в составе воздушно-космических сил насчитывается 15 самолетов Ту-160 и 47 самолетов Ту-95, из которых боеспособными указаны соответственно 13 и 38 единиц.

Читайте также:

Об источнике: Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине новости Донецка ракетный удар
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ просит у КНДР новые мощные ракеты и 50 тысяч солдат: что задумал Путин

РФ просит у КНДР новые мощные ракеты и 50 тысяч солдат: что задумал Путин

17:36Аналитика
ВСУ могли массированно ударить по Донецку новой ракетой – что о ней известно

ВСУ могли массированно ударить по Донецку новой ракетой – что о ней известно

17:04Война
Новые возрастные рамки мобилизации в Украине: что готовят для мужчин 50+ и моложе 25

Новые возрастные рамки мобилизации в Украине: что готовят для мужчин 50+ и моложе 25

16:16Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Зачем поляки укрывают фруктовые деревья картоном — простой трюк спасет урожай

Зачем поляки укрывают фруктовые деревья картоном — простой трюк спасет урожай

Смешивание соды с перекисью водорода — удивительная польза домашнего средства

Смешивание соды с перекисью водорода — удивительная польза домашнего средства

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке туристов в лесу за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке туристов в лесу за 43 с

Кому сентябрь 2026 принесет финансовый успех и запуск важных проектов - гороскоп

Кому сентябрь 2026 принесет финансовый успех и запуск важных проектов - гороскоп

Зеленый перец начнет краснеть на глазах: чем его нужно полить

Зеленый перец начнет краснеть на глазах: чем его нужно полить

Последние новости

17:36

РФ просит у КНДР новые мощные ракеты и 50 тысяч солдат: что задумал Путин

17:14

"С таким не демобилизуют": популярный артист-воин перенес операцию

17:07

Люди, рожденные в определенные четыре месяца, имеют особую потребность в уединении

17:04

ВСУ могли массированно ударить по Донецку новой ракетой – что о ней известно

16:57

Путин может проверить НАТО на прочность: какой сценарий готовит Кремль

Бронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентябряБронирование, зарплаты, стипендии и цены на продукты: что изменится в Украине с 1 сентября
16:48

Какой знак зодиака окажется перед важным выбором: гороскоп на сентябрь 2026Видео

16:38

Не мог ходить и говорить: звезда "Беверли Хиллз" оказался в тяжелом состоянии

16:34

Королева красоты весила 136 кг из-за диагноза: как она изменилась за 5 лет

16:17

Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Тельцам - сюрприз, Скорпиону - выбор

Реклама
16:16

Новые возрастные рамки мобилизации в Украине: что готовят для мужчин 50+ и моложе 25

16:15

Смерть Хайден Панеттьери: представитель актрисы сделал загадочное заявление

16:06

Евро и доллар неожиданно подешевели: свежий курс валют на 28 августа

16:00

"Знай свою Украину": с этого года в школах будут изучать украинские традиции и праздники, — Гнат Коробко

15:57

Сильные порывы ветра и грозы: какие области Украины зальет дождями

15:56

Гороскоп на завтра, 28 августа: Тельцам — знакомство, Рыбам — возможности

15:46

Популярная российская певица потеряла сына: что известно

15:42

Три сумки на осень 2026: стилистка объяснила, как выбрать аксессуар на каждый деньВидео

15:30

Вейп для украинцев оказался самым дорогим в Европе — исследование ВАРЕС

15:25

Одежда высохнет в два раза быстрее: поможет хитрый трюк японских хозяекВидео

15:00

Лунное затмение 28 августа: кому из 3 знаков зодиака предстоит финансовый прорыв

Реклама
15:00

Россия впервые применила для удара по Украине обновленную баллистическую ракету

14:57

Почему 28 августа мужчинам не советуют встречаться с тещей: какой праздник

14:36

"Не заслуженная, не народная": муж Федишин возмутился из-за звания для артистки

14:21

Новая волна мобилизации в РФ в 2026 году: в разведке назвали масштабы и сроки

13:56

Тают на глазах: популярные голливудские звезды стремительно теряют вес

13:55

Звезда "Гарри Поттера" спустя 15 лет снова сыграет свою культовую роль

13:49

Как быстро отбелить и высушить тюль — что добавить в стиральную машину

13:38

В Кремле упомянули об эскалации и дерзко пригрозили Украине - что сказали

12:58

Наталка Карпа показала свадебные фото и вспомнила тяжелое ранение мужаВидео

12:51

Головоломка со спичками из детства, которая заставляет хорошо подуматьВидео

12:37

Россия атаковала торговый центр в Харькове: есть погибший, пострадали люди

12:23

Как пересадить пионы осенью: пошаговый гайд для садоводовВидео

12:22

Китайский гороскоп на завтра, 28 августа: Петухам - мягкость, Свиньям - импульс

12:12

Авто, банки и другие услуги: в Раде заявили о новых ограничениях для уклонистов

12:09

Мирные переговоры с Россией: когда и в каком формате может возобновиться диалог

11:50

"Робокоп" возвращается: стало известно, кто сыграет главную роль в новом сериале

11:36

Как сделать домашнее чистящее средство из растения, которое растет в саду

11:24

Мох больше не появится: один популярный напиток может очистить весь дворВидео

11:14

Елена Зеленская "выгуляла" традиционный аксессуар за 12 тысяч гривен - детали

10:58

Духовка отмоется легко и быстро: крутой трюк с водой размягчит загрязнения

Реклама
10:45

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины возле лодки за 37 с

10:40

РФ делает ставку на дешевые ракеты: раскрыт новый курс ударов по Украине

10:29

Атака на Киев: дроны РФ хаотично движутся над столицей, гремят взрывыВидео

10:27

В РФ стало известно о смерти звезды популярных сериалов

10:15

Россия била баллистикой по Киевщине: среди пострадавших ребенок, горят склады

10:15

Через часы после приезда Гарри: Король сделал неожиданное заявление

09:59

"Простите нас": Потап и Настя Каменских попали в громкий скандал из-за видеоВидео

09:57

Кроты появились в саду не случайно: что их привлекает и как прогнатьВидео

09:54

Гривня окажется под двойным давлением: что будет с курсом доллара и евро

09:19

Украина вновь сбивает баллистику РФ: сколько ракет уничтожили силы ПВО ночью

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Регионы
Новости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять