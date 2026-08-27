ВСУ могли массированно ударить по Донецку новой ракетой – что о ней известно

Дальность JDAM-LR достигает 555 км, но поставка в Украину пока не подтверждена

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JDAM-LR - ВСУ могли нанести удар по Донецку ракетой дальностью 555 км / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

Обломки в Донецке могут указывать на новую ракету JDAM-LR

Дальность ракеты может превышать 550 километров

Применение JDAM-LR Украиной пока не подтверждено

Удар Сил обороны по командным пунктам российской армии в оккупированном Донецке мог быть нанесен новейшей крылатой ракетой JDAM-LR с заявленной дальностью более 550 километров. На это могут указывать обломки, найденные после атаки. Об этом сообщили аналитики профильного портала Defense Express.

После массированного удара по Донецку в сети появились фотографии обломков, которые начали анализировать российские источники. По маркировке на одной из деталей они определили применение ракет Storm Shadow / SCALP, однако другие фрагменты вызвали дополнительные вопросы.

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Внимание привлекли остатки крыльев и система их крепления. На одном из обломков, как отмечают в Defense Express, заметили код 6F8W7, связанный с австралийской компанией Ferra Aerospace.

Компания сотрудничает, в частности, с американской Boeing и производит комплекты крыльев для JDAM-ER. Внешнее сходство этих деталей с обломками после удара послужило основанием для предположений об использовании другой, значительно более дальнобойной разработки.

Аналитики отмечают, что обычная JDAM-ER вряд ли могла быть применена для такого удара из-за ограничений её дальности.

"JDAM-ER имеет максимальную заявленную дальность применения всего 75 км. Этого хватит лишь при условии высотного запуска почти прямо над линией фронта, что даже при ослабленной российской ПВО невозможно", - отметили аналитики.

Одной из версий стало применение JDAM-LR - новой системы с реактивным двигателем, которую впервые испытали лишь в апреле этого года. Она использует комплект крыльев, похожий на JDAM-ER, но имеет значительно больший радиус действия.

"Благодаря установке реактивного двигателя JDAM-LR имеет максимальную заявленную дальность применения более 300 морских миль (555 километров), чего более чем достаточно для нанесения удара по Донецку", - говорится в материале.

По имеющимся данным, JDAM-LR может оснащаться 500-фунтовой авиабомбой Mk-82 весом 226,7 килограмма. Аналитики предполагают, что такого боеприпаса могло хватить для разрушения большого четырехэтажного заводского здания в районе одного из возможных мест попадания.

Отдельный вопрос касается наведения и противодействия российским средствам радиоэлектронной борьбы. Система использует инерциальную навигацию и GPS, тогда как предыдущие комплекты JDAM имели проблемы с устойчивостью к воздействию РЭБ.

В то же время точность возможного применения новой системы может свидетельствовать о доработке этого компонента.

"У обычных JDAM были проблемы с устойчивостью к системам радиоэлектронной борьбы, но, судя по точным попаданиям JDAM-LR в Донецке, эти проблемы, вероятно, устранили", - отметили в Defense Express.

Потенциальными носителями такого оружия могут быть несколько типов боевых самолетов, которые уже находятся на вооружении Украины. Речь идет не только о F-16, но и о модернизированных советских истребителях.

"Запуск JDAM-LR теоретически может осуществляться с любого самолета, способного применять обычные JDAM. А в Украине, помимо F-16, это могут делать и советские МиГ-29 и Су-27, которые были специально модифицированы для этой цели", - отметили аналитики.

В то же время они подчеркивают, что версия об использовании JDAM-LR пока остается лишь предположением. Твердых доказательств, окончательно подтверждающих передачу этих ракет Украине, пока нет.

Если такие комплекты действительно уже поступили в ВСУ, их количество, вероятно, невелико. Серийное производство JDAM-LR в США запустили лишь недавно, а американские военные заказали ограниченную партию.

"Если эти комплекты, превращающие бомбы в крылатые ракеты, действительно уже находятся в Украине, то, вероятно, это была небольшая партия, переданная для испытаний в условиях современной войны", - предположили в Defense Express.

JDAM / Инфографика: Главред

Какова цель ударов по РФ - комментарий эксперта

Украина увеличила количество ударов по территории России, которые уже создают проблемы для военных поставок и инфраструктуры РФ. Следующим этапом может стать переход к комбинированным атакам с применением различных видов вооружения. Об этом сообщил заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире Radio NV.

По его оценке, нынешняя кампания оказывает конкретное влияние на возможности российской армии. В частности, атаки затрагивают маршруты снабжения и морские объекты, через которые в РФ поступают важные грузы.

"И эти удары носят позитивный характер, поскольку они имеют последствия для России. Перерезается логистика, наносится удар по кораблям, которые доставляли грузы из Ирана, комплектующие для "Шахедов", - сказал эксперт.

Дальнейшее развитие таких операций, по его мнению, будет зависеть от того, насколько Украина сможет расширить набор доступных средств поражения. Это откроет возможность для более сложных сценариев одновременного использования различных типов вооружения.

"Нам нужно расширять возможности и увеличивать ассортимент оружия, которое мы используем, для того, чтобы уже наносить комбинированные удары по территории Российской Федерации", - подчеркнул Храпчинский.

Удары по военным целям РФ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Петр Андрющенко сообщил, что во временно оккупированном Донецке зафиксировали значительное количество прилетов. Аналитики и мониторинговые источники отмечали вероятное применение "Фламинго" во время этих ударов. Согласно сообщению, удары пришлись на районы "Донецк-Сити", железнодорожного вокзала и "Донбасс-Арены".

Мониторинговый канал Exilenova сообщил о ночной атаке дронов на Кстовский нефтеперерабатывающий завод компании "Лукойл". По данным источников, проектная мощность завода составляет около 17 млн тонн нефти в год.

Главное управление разведки сообщило о состоянии российской дальнемагистральной авиации и её потенциале. В ГУР отмечали наличие 13 боеспособных Ту-160 и 38 Ту-95 в составе ВВС РФ. Всего в составе воздушно-космических сил насчитывается 15 самолетов Ту-160 и 47 самолетов Ту-95, из которых боеспособными указаны соответственно 13 и 38 единиц.

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Об источнике: Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

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