Перец может долго оставаться зеленым даже в конце сезона, однако ускорить созревание плодов можно с помощью нескольких простых приемов.

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Как ускорить созревание перца / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как ускорить созревание перца

Чем подкормить перец в августе

Что любит перец

Сладкий перец часто задерживается в созревании: крупные зеленые плоды долго висят на ветках, не приобретая яркого цвета. Впрочем, есть несколько проверенных способов помочь кустам быстрее дать урожай, пишет Главред со ссылкой на Pepper Scale.

Как ускорить созревание перца

Чтобы плоды начали краснеть, им нужен прямой солнечный свет. Если ветви слишком густые, стоит отщипнуть несколько крупных листьев, удалить верхушки и сухие побеги. Это позволит солнечным лучам попадать непосредственно на плоды. Также рекомендуем удалять новые цветы, поскольку они оттягивают силы растения, а крупные плоды остаются недозрелыми.

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Чем подкормить перец

В конце лета перец особенно нуждается в калии и фосфоре. Калий отвечает за формирование насыщенного цвета и вкуса, а фосфор укрепляет корни и повышает иммунитет растения. Именно эти элементы помогут плодам быстрее созреть.

Что любит и чего не любит перец / Инфографика: Главред

Зато азотные удобрения в этот период категорически не рекомендуются. Они стимулируют наращивание зеленой массы, но тормозят развитие плодов. Поэтому вместо азота стоит выбрать калийно-фосфорные средства.

Какие удобрения подойдут

Лучше всего для августовской подкормки использовать:

монофосфат калия;

сульфат калия;

калиевую селитру.

Эти препараты помогут плодам быстрее набрать цвет, сделают их крепкими и вкусными.

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Об источнике: Pepper Scale Pepperscale.com - это специализированный онлайн-ресурс из США, посвященный перцу чили и острым специям. Сайт предлагает справочную информацию о различных сортах перца, их остроте по шкале Сковилла, кулинарные советы, рецепты и практические инструкции по выращиванию и использованию. Он ориентирован на широкую аудиторию - от любителей острой кухни до садоводов - и с момента основания стал популярным источником достоверных материалов о мире чили и специй.

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