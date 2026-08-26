Зеленый перец начнет краснеть на глазах: чем его нужно полить

Читайте в материале:
- Как ускорить созревание перца
- Чем подкормить перец в августе
- Что любит перец
Сладкий перец часто задерживается в созревании: крупные зеленые плоды долго висят на ветках, не приобретая яркого цвета. Впрочем, есть несколько проверенных способов помочь кустам быстрее дать урожай, пишет Главред со ссылкой на Pepper Scale.
Как ускорить созревание перца
Чтобы плоды начали краснеть, им нужен прямой солнечный свет. Если ветви слишком густые, стоит отщипнуть несколько крупных листьев, удалить верхушки и сухие побеги. Это позволит солнечным лучам попадать непосредственно на плоды. Также рекомендуем удалять новые цветы, поскольку они оттягивают силы растения, а крупные плоды остаются недозрелыми.
Чем подкормить перец
В конце лета перец особенно нуждается в калии и фосфоре. Калий отвечает за формирование насыщенного цвета и вкуса, а фосфор укрепляет корни и повышает иммунитет растения. Именно эти элементы помогут плодам быстрее созреть.
Зато азотные удобрения в этот период категорически не рекомендуются. Они стимулируют наращивание зеленой массы, но тормозят развитие плодов. Поэтому вместо азота стоит выбрать калийно-фосфорные средства.
Какие удобрения подойдут
Лучше всего для августовской подкормки использовать:
- монофосфат калия;
- сульфат калия;
- калиевую селитру.
Эти препараты помогут плодам быстрее набрать цвет, сделают их крепкими и вкусными.
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Об источнике: Pepper Scale
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