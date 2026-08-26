Тест на IQ: нужно найти число 60 среди шестерок за 5 секунд

Оптические головоломки помогают проверить наблюдательность, концентрацию и способность быстро замечать детали. В новом тесте задача усложняется тем, что все символы на изображении очень похожи друг на друга.
Как пишет The Sun, среди цифр 06 нужно как можно быстрее найти 60. На выполнение задания предлагается потратить не более 5 секунд.
На первый взгляд картинка кажется однородной, ведь на ней расположены многочисленные комбинации 06. Однако среди них спряталось одно число 60.
Для начала установите таймер на 5 секунд и попробуйте найти спрятанный символ. Не обязательно двигаться по изображению в определённом направлении, можно просматривать его слева направо или сверху вниз.
Если вам не удалось найти 60 сразу, не спешите расстраиваться. Головоломка специально построена так, чтобы мозг автоматически воспринимал похожие символы как одинаковые. Из-за этого даже внимательному человеку может понадобиться больше времени.
Такие головоломки могут быть интересным упражнением для концентрации, внимания и способности замечать мелкие детали. В то же время подобный тест не является научным способом определения IQ или остроты зрения, а прежде всего развлечением и проверкой наблюдательности.
Ранее Главред рассказывал о других оптических головоломках, в одной из которых нужно было найти пингвина среди туканов за 12 секунд.
Также можно проверить свою внимательность в головоломке, где нужно было найти помидор среди вишен за 7 секунд.
Читайте также:
- Как правильно вешать туалетную бумагу и можно ли ее смывать в унитаз
- Что любимая поза во сне скажет о характере ребенка - родители даже не догадываются
- Почему первые советские автомобили имели руль справа: настоящая причина удивит многих
Об источнике: The Sun
The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред