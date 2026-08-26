Тест на IQ: нужно найти число 60 среди шестерок за 5 секунд

Проверить внимательность и скорость восприятия можно с помощью новой оптической головоломки, в которой среди множества цифр 6 спряталось число 60.

https://glavred.info/life/test-na-iq-nuzhno-nayti-chislo-60-sredi-shesterok-za-5-sekund-10791341.html Ссылка скопирована

Нужно найти 60 среди цифр 6 / Фото: ZeeNews

Оптические головоломки помогают проверить наблюдательность, концентрацию и способность быстро замечать детали. В новом тесте задача усложняется тем, что все символы на изображении очень похожи друг на друга.

Как пишет The Sun, среди цифр 06 нужно как можно быстрее найти 60. На выполнение задания предлагается потратить не более 5 секунд.

На первый взгляд картинка кажется однородной, ведь на ней расположены многочисленные комбинации 06. Однако среди них спряталось одно число 60.

видео дня

Для начала установите таймер на 5 секунд и попробуйте найти спрятанный символ. Не обязательно двигаться по изображению в определённом направлении, можно просматривать его слева направо или сверху вниз.

Нужно найти 60 среди цифр 6 за 5 секунд / Фото: ZeeNews

Если вам не удалось найти 60 сразу, не спешите расстраиваться. Головоломка специально построена так, чтобы мозг автоматически воспринимал похожие символы как одинаковые. Из-за этого даже внимательному человеку может понадобиться больше времени.

Такие головоломки могут быть интересным упражнением для концентрации, внимания и способности замечать мелкие детали. В то же время подобный тест не является научным способом определения IQ или остроты зрения, а прежде всего развлечением и проверкой наблюдательности.

Ответ на головоломку / Фото: ZeeNews

Ранее Главред рассказывал о других оптических головоломках, в одной из которых нужно было найти пингвина среди туканов за 12 секунд.

Также можно проверить свою внимательность в головоломке, где нужно было найти помидор среди вишен за 7 секунд.

Читайте также:

Об источнике: The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред