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Неприятный запах в ванной исчезнет мгновенно - куда нужно насыпать соду

Анна Косик
26 августа 2026, 03:13
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Блогерша поделилась лайфхаком, как избавиться от неприятного запаха из раковины.
Неприятный запах в ванной исчезнет мгновенно — куда нужно насыпать соду
Несколько простых шагов - и неприятный запах исчезнет / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Как прочистить слив раковины без агрессивной химии
  • Какие средства понадобятся для домашнего лайфхака
  • Как правильно завершить чистку слива

Неприятный запах из раковины может появиться из-за скопления грязи в сливе. Многие для его очистки используют агрессивную химию. Но это вовсе не обязательно.

Главред узнал, что украинская блогерша София Сизова в TikTok рассказала о простом домашнем способе с использованием моющего средства, пищевой соды и уксуса, который поможет избавиться от неприятного запаха в ванной комнате.

видео дня

Для очистки слива София Сизова советует использовать несколько доступных средств, которые можно найти практически на каждой кухне. По её словам, этот способ помогает одновременно справиться и с неприятным запахом, и с грязью, скопившейся в сливе.

"У меня слив еще и покрылся грязью, поэтому давайте это исправим. Заливаем моющее средство внутрь трубы. Я сразу очищаю крышку слива", - отметила она.

После моющего средства София Сизова использует пищевую соду и уксус. Именно при их взаимодействии происходит активная реакция, после которой смесь оставляют на несколько минут.

Как прочистить кухонную раковину
Как прочистить кухонную раковину / Инфографика: Главред

"Берем 3 столовые ложки соды и уксус. Уксуса - полстакана. Произойдет быстрая реакция, оставляем на несколько минут. Можно накрыть тряпочкой", - добавила блогерша.

Завершающий этап лайфхака - промывание сливы кипятком. По словам блогерши, после этой процедуры неприятный запах исчезнет мгновенно.

Смотрите видео с лайфхаком:

@sizovasofiaa Как избавиться от неприятного запаха из раковины без агрессивной химии? #лайфхак#рек#чистота#уборка#запах♬ оригинальный звук - Сизова София

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О персоне: София Сизова

София Сизова - украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. В её Instagram подписано более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.

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