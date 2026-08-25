"Ловить вытришки": что на самом деле означает забавное украинское выражение

Это слово имеет как минимум шесть форм в фразеологизмах - его продавали, покупали, считали и даже ели.

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Что такое "витришки" / Коллаж: Главред, фото: magnific

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Что такое "вытришки" и почему их "ловят"

От какого глагола происходит это слово

Какие еще фразеологизмы с этим словом есть в украинском языке

"Ловить вытришки" не имеет никакого отношения ни к рыбалке, ни к охоте - сеть или удочка здесь не понадобятся. Так в украинском языке в шутку называют чрезмерное, заинтересованное созерцание: то, что человек "ловит" собственными глазами, сообщает 24 Канал.

Основа выражения - глагол "витрищатися", то есть широко раскрывать глаза, пристально или удивленно смотреть на кого-то или что-то. В зависимости от контекста оттенок меняется: слово бывает нейтральным, шутливым или даже немного негативным. Сам фразеологизм имеет явно разговорный, шуточный оттенок.

В устной речи его используют тогда, когда кто-то рассматривает людей или события без дела - вместо того, чтобы заняться делом.

"Приехали туристы - ходят по городу, глазеют", "Не стой здесь и не глазей, лучше помоги", - такие примеры употребления приводит "Словопедия".

Почему именно "ловить"

Логика глагола здесь метафорическая - такая же, как в выражении "ловить себя на мысли". Взгляд следует за всем, что привлекает внимание: кто-то проходит мимо - глаза уже за ним, происходит что-то необычное - взгляд сразу там. Стоит отметить и формальную деталь: слово употребляется преимущественно во множественном числе.

"вытришки" продают, покупают и даже едят

В украинском языке существует как минимум шесть вариантов этого фразеологизма, и каждый из них имеет свой оттенок. "вытришки продавать" означает бродить без дела и бездумно разглядывать что-то, "идти на витришки" - рассматривать что-то преимущественно без какой-либо цели, "витришки покупать" - так же бесцельно глазеть, ничего не делая, а "торговать выпученными глазами" - игриво поглядывать на кого-то, кокетничать.

Дважды эта фраза встречается у Ивана Нечуя-Левицкого - в разных формах и с разными оттенками.

"А я больше не пойду к ним сидеть в углу и глазками торговать, - сказала писца", - писал Нечуй-Левицкий.

Кокетливый вариант выражения зафиксировал Юрий Шовкопляс в характеристике героинь.

"Они не накрашенные красавицы, не модницы, не кокетки, зубами не торгуют, глазками не торгуют", - писал он.

Есть еще два варианта - "считать" и "есть" взгляды. Последний употреблял Григорий Квитка-Основьяненко: "И пошел (Пархим) на рынок взгляды есть".

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Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. "24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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