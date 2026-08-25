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Как РФ может использовать новых военных из КНДР: назван тревожный сценарий

Мария Николишин
25 августа 2026, 22:04
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Россия может использовать новую группировку военнослужащих КНДР для охраны границы и обучения операторов дронов.
Как РФ может использовать новых военных из КНДР: назван тревожный сценарий
Новая группировка военнослужащих КНДР в России / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Главное из заявления эксперта:

  • Россия, вероятно, получит 30-тысячную группировку КНДР
  • Северокорейские солдаты могут прикрыть границу и освободить войска РФ
  • Часть бойцов могут обучить управлению дронами

Страна-агрессор Россия может использовать новую 30-тысячную группировку северокорейских военных в войне против Украины. Это позволит освободить часть российских войск для отправки их на фронт. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По его словам, для Украины это уже не первый подобный опыт - два года назад Ким Чен Ын уже отправлял свои подразделения воевать на стороне России.

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"Мы уже проходили через это пару лет назад, когда Ким Чен Ын отправил в Россию 10 тысяч своих военнослужащих. Тогда они участвовали в боевых действиях, но исключительно на территории России - в Курской области, государственную границу Украины они не пересекали", - отметил Жданов.

Прикрытие границы освободит российские войска

Будет ли Москва бросать новую группировку в бои непосредственно на территории Украины, полковник запаса пока не берется прогнозировать. Зато он предположил, какую конкретную задачу северокорейцы могут выполнять.

"Даже если северокорейцы не пересекут нашу границу, то они будут прикрывать границу РФ в Курской, Брянской и Белгородской областях, чтобы мы не заходили на российскую территорию. Это позволит освободить часть российских войск для отправки их на фронт в Украину", - пояснил эксперт.

Он отметил, что Москва уже применяла такую тактику ранее: подразделения спецназа КНДР были выставлены для охраны участка границы с Черниговской областью, а высвободившиеся таким образом российские части перебросили на два фланга - Сумской и Харьковский, где они участвовали в боях.

Солдаты из КНДР могут отвечать за артиллерию и дроны

Особую опасность, по оценке Жданова, представляет узкий круг северокорейских специалистов, которых Россия привлечет непосредственно к ведению огня - пусть и со своей территории.

"Речь идет об артиллерии: северокорейской самоходной установке типа "Коксан", реактивных системах залпового огня и расчетах ракетчиков. По данным нашей разведки, КНДР передает России один дивизион - шесть единиц - пусковых установок баллистических ракет", - рассказал эксперт.

Не менее тревожными, по его мнению, являются планы Кремля по обучению северокорейцев работе с ударными беспилотниками.

"Россия будет обучать часть северокорейцев работе с беспилотниками и, вполне возможно, за счет массовости попытается создать такой дронный террор, как в Херсоне, обучая операторов убивать мирных жителей", - предупредил Жданов.

Как РФ может использовать новых военных из КНДР: назван тревожный сценарий
Армия КНДР / Инфографика: Главред

КНДР усилила военное присутствие в РФ

Заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Северная Корея направила в Россию новый контингент из 8500 военных, среди которых около 400 операторов дронов.

По его мнению, их могут использовать для разведки и нанесения ударов по целям в Украине.

"В состав новой группы входят около 400 операторов беспилотников. Многие из них уже имеют опыт, полученный во время предыдущих северокорейских миссий. Их беспилотники, вероятно, будут использоваться как для разведки, так и для нанесения ударов по целям в Украине", - подчеркнул он.

Сотрудничество КНДР с Россией - что известно

Как сообщал Главред, Россия продолжает расширять возможности для нанесения ударов по Украине с использованием северокорейских баллистических ракет. По данным украинской военной разведки, к июлю 2026 года Москва получила около 50 ракет.

Также известно, что Россия получила от Северной Кореи еще один тип баллистических ракет, которые потенциально могут использоваться для нанесения ударов по территории Украины. Речь идет о ракетах KN-30, которые ранее не упоминались в сообщениях об их применении российскими войсками.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк сообщил, что Россия приступила к развертыванию ракетного подразделения Северной Кореи на западе страны. Москва планирует использовать его для усиления ударов баллистическими ракетами по территории Украины.

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О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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