РФ разместила шесть установок у границы: ISW рассказал о новом оружии КНДР

Одним из главных недостатков северокорейских ракет остается их сравнительно невысокая точность.

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ISW рассказал о новом оружии КНДР / коллаж: Главред, фото: KCTV, KPA_bot

Кратко:

Северная Корея передала России около 50 баллистических ракет

Особое внимание эксперты обращают на KN-30

Россия продолжает расширять возможности для нанесения ударов по Украине с использованием северокорейских баллистических ракет. По данным украинской военной разведки, к июлю 2026 года Москва получила около 50 ракет KN-23, KN-24 и модернизированных KN-30. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

20 августа Главное управление разведки Украины сообщило, что Северная Корея передала России около 50 баллистических ракет указанных типов.

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Особое внимание эксперты обращают на KN-30, которую также называют Hwansong-11C. Это модернизированная версия KN-23, способная, согласно имеющимся данным, нести боевую часть массой до 2500 кг.

При этом подтверждений того, что российские войска уже использовали KN-30 для ударов по Украине, пока нет. Одновременно Россия приступила к развертыванию в Воронежской области шести пусковых установок для северокорейских ракет. В совокупности они потенциально способны обеспечить запуск до 120 ракет.

С территории Воронежской области северокорейские баллистические ракеты теоретически могут достигать Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Военный эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что наличие определенного числа пусковых установок не означает их одновременного применения во время одного массированного удара. По его словам, Россия располагает примерно 160 установками "Искандер", каждая из которых способна запускать по две ракеты, однако на практике во время одной атаки используется значительно меньшее количество.

При этом одним из главных недостатков северокорейских ракет остается их сравнительно невысокая точность. Российские "Искандер-М" способны поражать цели с отклонением примерно на 5-20 метров. KN-23, напротив, по имеющимся данным, нередко отклоняются от заданной цели на сотни метров и даже километры.

Вместе с тем северокорейские ракеты обладают значительной разрушительной мощностью. Их боевые части могут иметь большую массу по сравнению со стандартными боеголовками российских "Искандер-М". Это способно приводить к образованию более крупных воронок и создавать более мощную ударную волну.

Таким образом, поставки из КНДР позволяют России пополнять запасы баллистических средств поражения и расширять потенциальные возможности для ударов по Украине. Однако эффективность части северокорейских ракет может снижаться из-за их недостаточной точности.

Северокорейская ракета KN-30 - Hwansong-11C / Инфографика: Главред

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Напомним, ГУР сообщило о размещении северокорейского ракетного подразделения в Воронежской области. По данным разведки, в состав подразделения могут войти около 90 военнослужащих, примерно 120 ракет и шесть пусковых установок.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский сообщил о первом применении северокорейской ракеты KN-23 во время удара вблизи Кривого Рога. В результате удара погибли шесть человек, среди них трое детей, а вторая ракета разорвалась в поле примерно в 3,5 километра от места попадания первой.

Заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил, что особую угрозу представляют баллистические ракеты KN-23, которые Россия получает от Северной Кореи.

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О ракете: KN-30 KN-30 - баллистическая ракета малой дальности производства Северной Кореи (КНДР). "KN-30" является её западным кодифицированным обозначением, в то время как оригинальное северокорейское название ракеты - Hwasong-11C (или Hwasong-11Da). KN-30 - твердотопливная баллистическая ракета, запускаемая с мобильных колесных пусковых установок. Является увеличенной модификацией в семействе ракет Hwasong-11 (к которому также относятся известные KN-23 и KN-24). В ходе первых известных испытаний 25 марта 2021 года ракета продемонстрировала дальность не менее 600 километров. Согласно официальным заявлениям Пхеньяна, ракета способна нести массивную боеголовку весом до 2,5 тонн, хотя эти данные пока вызывают дискуссии у военных аналитиков. Впервые эту ракету открыто продемонстрировали на военном параде в КНДР в январе 2021 года.

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