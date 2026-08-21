Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ разместила шесть установок у границы: ISW рассказал о новом оружии КНДР

Виталий Кирсанов
21 августа 2026, 10:53
google news Подпишитесь
на нас в Google
Одним из главных недостатков северокорейских ракет остается их сравнительно невысокая точность.
ISW рассказал о новом оружии КНДР
ISW рассказал о новом оружии КНДР / коллаж: Главред, фото: KCTV, KPA_bot

Кратко:

  • Северная Корея передала России около 50 баллистических ракет
  • Особое внимание эксперты обращают на KN-30

Россия продолжает расширять возможности для нанесения ударов по Украине с использованием северокорейских баллистических ракет. По данным украинской военной разведки, к июлю 2026 года Москва получила около 50 ракет KN-23, KN-24 и модернизированных KN-30. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

20 августа Главное управление разведки Украины сообщило, что Северная Корея передала России около 50 баллистических ракет указанных типов.

видео дня

Особое внимание эксперты обращают на KN-30, которую также называют Hwansong-11C. Это модернизированная версия KN-23, способная, согласно имеющимся данным, нести боевую часть массой до 2500 кг.

При этом подтверждений того, что российские войска уже использовали KN-30 для ударов по Украине, пока нет. Одновременно Россия приступила к развертыванию в Воронежской области шести пусковых установок для северокорейских ракет. В совокупности они потенциально способны обеспечить запуск до 120 ракет.

С территории Воронежской области северокорейские баллистические ракеты теоретически могут достигать Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Военный эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что наличие определенного числа пусковых установок не означает их одновременного применения во время одного массированного удара. По его словам, Россия располагает примерно 160 установками "Искандер", каждая из которых способна запускать по две ракеты, однако на практике во время одной атаки используется значительно меньшее количество.

При этом одним из главных недостатков северокорейских ракет остается их сравнительно невысокая точность. Российские "Искандер-М" способны поражать цели с отклонением примерно на 5-20 метров. KN-23, напротив, по имеющимся данным, нередко отклоняются от заданной цели на сотни метров и даже километры.

Вместе с тем северокорейские ракеты обладают значительной разрушительной мощностью. Их боевые части могут иметь большую массу по сравнению со стандартными боеголовками российских "Искандер-М". Это способно приводить к образованию более крупных воронок и создавать более мощную ударную волну.

Таким образом, поставки из КНДР позволяют России пополнять запасы баллистических средств поражения и расширять потенциальные возможности для ударов по Украине. Однако эффективность части северокорейских ракет может снижаться из-за их недостаточной точности.

Северокорейская ракета KN-30 - Hwansong-11C
Северокорейская ракета KN-30 - Hwansong-11C / Инфографика: Главред

Северокорейские ракеты - новости по теме

Напомним, ГУР сообщило о размещении северокорейского ракетного подразделения в Воронежской области. По данным разведки, в состав подразделения могут войти около 90 военнослужащих, примерно 120 ракет и шесть пусковых установок.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский сообщил о первом применении северокорейской ракеты KN-23 во время удара вблизи Кривого Рога. В результате удара погибли шесть человек, среди них трое детей, а вторая ракета разорвалась в поле примерно в 3,5 километра от места попадания первой.

Заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил, что особую угрозу представляют баллистические ракеты KN-23, которые Россия получает от Северной Кореи.

Читайте также:

О ракете: KN-30

KN-30 - баллистическая ракета малой дальности производства Северной Кореи (КНДР).

"KN-30" является её западным кодифицированным обозначением, в то время как оригинальное северокорейское название ракеты - Hwasong-11C (или Hwasong-11Da).

KN-30 - твердотопливная баллистическая ракета, запускаемая с мобильных колесных пусковых установок.

Является увеличенной модификацией в семействе ракет Hwasong-11 (к которому также относятся известные KN-23 и KN-24).

В ходе первых известных испытаний 25 марта 2021 года ракета продемонстрировала дальность не менее 600 километров.

Согласно официальным заявлениям Пхеньяна, ракета способна нести массивную боеголовку весом до 2,5 тонн, хотя эти данные пока вызывают дискуссии у военных аналитиков.

Впервые эту ракету открыто продемонстрировали на военном параде в КНДР в январе 2021 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине новости КНДР баллистические ракеты межконтинентальные баллистические ракеты КНДР война России и Украины ракетный удар Институт изучения войны
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Более 80 автомобилей в очереди на АЗС: россияне жалуются на дефицит бензина

Более 80 автомобилей в очереди на АЗС: россияне жалуются на дефицит бензина

11:02Мир
Ситуация для армии РФ обостряется: ВСУ продвинулись на ключевом участке фронта

Ситуация для армии РФ обостряется: ВСУ продвинулись на ключевом участке фронта

10:14Фронт
Дроны долетели до Урала: в России серия взрывов, есть попадания на важном объекте

Дроны долетели до Урала: в России серия взрывов, есть попадания на важном объекте

08:38Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Тараканы могут вернуться: что нужно убрать из дома в первую очередь

Тараканы могут вернуться: что нужно убрать из дома в первую очередь

Почему Путин не хочет садиться за стол переговоров: Кислица раскрыл, чего он ждет

Почему Путин не хочет садиться за стол переговоров: Кислица раскрыл, чего он ждет

Вторая "Паутина" против Москвы: The Atlantic рассказал о сорванном плане Киева

Вторая "Паутина" против Москвы: The Atlantic рассказал о сорванном плане Киева

Комната будет выглядеть как после ремонта: как за минуту отмыть стены в доме

Комната будет выглядеть как после ремонта: как за минуту отмыть стены в доме

Китайский гороскоп на сегодня, 21 августа: Змеям - поездки, Свиньям - контроль

Китайский гороскоп на сегодня, 21 августа: Змеям - поездки, Свиньям - контроль

Последние новости

11:32

Вместо леса - оживленные дороги: что заставляет диких животных бежать в города

11:16

Китайский гороскоп на завтра, 22 августа: Обезьянам - забота, Крысам - перегрузка

11:02

Более 80 автомобилей в очереди на АЗС: россияне жалуются на дефицит бензина

10:53

РФ разместила шесть установок у границы: ISW рассказал о новом оружии КНДР

10:50

Старый нагар растворится на глазах: как очистить решетку духовки до блескаВидео

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
10:49

Кулинарный лайфхак: почему яйца нужно готовить на пару, а не варить

10:28

Дочь Ани Лорак приняла важное решение насчет отца Налчаджиоглу — детали

10:14

Ситуация для армии РФ обостряется: ВСУ продвинулись на ключевом участке фронта

10:02

От них ничего не скроешь: когда рождаются люди с ненасытным любопытством

Реклама
09:56

Почему помидоры считали ядовитыми и при чем здесь обычные тарелки

09:55

"Испытания только впереди": Бровди предупредил об усилении атак РФ на мирных жителей

09:52

"Превращаться в мумию": Киркоров признался, зачем перекроил лицо

09:43

Их носят десятки тысяч человек: названы самые распространённые украинские фамилии

09:16

Простой рецепт котлет из четырех ингредиентов – получатся очень сочные и вкусные

09:16

Червяк перенес удар на тыл: Мадяр объяснил, как действовать украинцаммнение

09:15

Розы расцветут с новой силой: что добавить под кусты до сентябряВидео

08:50

Будет ли мобилизация в РФ после выборов: Небензя раскрыл планы Кремля

08:38

Дроны долетели до Урала: в России серия взрывов, есть попадания на важном объекте

08:31

Сбылось древнее пророчество: пять знаков зодиака ждут великие перемены

08:23

Тест по ПДД сбивает с толку водителей: разрешен ли разворот на перекресткеВидео

Реклама
08:00

Кремль принял риски: в ISW предупредили о новой опасности дроновых атак РФ

07:56

План M&M's: Киев хотел тысячей дронов закрыть небо над Москвой - The Atlantic

06:57

Массированный налет БПЛА на Сумы и Конотоп: есть разрушения и раненые

05:31

Слово, которое в СССР было знакомо практически каждому: что такое канифоль

04:51

Вся грязь исчезнет за 10 минут: как быстро очистить душевую лейку, простой трюк

04:15

Огурцы не пожелтеют и дольше будут плодоносить: чем полить их в августе

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика за партой за 37 с

03:25

"Вкусный забор": простой способ получить кучу малины и ежевики на одном метре

03:00

Четыре знака зодиака выйдут из черной полосы: кому скоро повезет

01:47

Почему Путин не хочет садиться за стол переговоров: Кислица раскрыл, чего он ждет

00:56

Сколько варить яйца для разной консистенции желтка: повара назвали точное времяВидео

20 августа, четверг
23:51

Малина даст больше ягод в следующем году: что нужно сделать с кустами в августеВидео

23:36

РФ может нанести новый удар по Украине: какие области в зоне риска

22:49

Спецпосланник Трампа готовится посетить Киев: когда может состояться визит

22:34

Запах исчезнет за несколько дней: где не стоит вешать ароматизатор в автоВидео

22:12

Вторая "Паутина" против Москвы: The Atlantic рассказал о сорванном плане Киева

21:36

Зеленский пригрозил РФ ответом за удар и сделал важное заявление о PatriotВидео

21:35

Запрещенные кадры — пять объектов, которые категорически нельзя снимать

21:15

Кого ждет удача до конца лета: названы четыре месяца рождения

21:14

Обречены делать все идеально: кому месяц рождения не дает халтурить

Реклама
21:06

Финансовый успех уже рядом: кому звёзды сулят деньги в конце августа

20:46

Консервирование без уксуса — безопасные альтернативы: чем подкислить банки

20:44

Популярная в Украине крупа может подорожать: стоит ли готовиться к дефициту

20:05

Школьник стал богачом, покупая чужой хлам: как он делает $7000 в месяц

19:50

Зеленский призвал Минобороны сделать мобилизацию "более человечной"

19:49

После долгой паузы: РФ атаковала инфраструктуру Киева, возможны перебои с водойФото

19:49

Звезда популярной российской группы отрубил себе руку

19:10

Импорт не спасет: почему топливный кризис в России будет только усугублятьсямнение

19:06

Кухонные шкафы заблестят без дорогой химии: чем заменить чистящие средстваВидео

18:55

Россия получила новый тип баллистических ракет из КНДР: что известно о KN-30

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости Черкассы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять