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Россиян вытесняют на востоке: военный рассказал об успехе Сил обороны

Алексей Тесля
6 октября 2026, 00:58
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Оттеснение российских сил может свидетельствовать об изменениях на отдельных участках фронта.
"Килл-зона" на фронте увеличилась до 20 км
Стали известні подробности боев на востоке / коллаж: Главред, фото: 23 ОМБр, Сухопутные войска Украины

Главное:

  • Украинские силы имеют определённые успехи на востоке
  • Россиян втеснили сразу из нескольких населенных пунктов

На Донецком направлении украинские силы имеют определённые успехи, однако ситуация остаётся сложной.

Как сообщил украинский военный с позывным Мучной, на Шаховском участке украинским силам удалось потеснить противника как минимум из двух населённых пунктов. При этом боевые действия продолжаются с высокой интенсивностью.

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"Есть положительные сдвиги, но пока без лишнего оптимизма – бои на этом участке остаются чрезвычайно тяжелыми", - отметил Мучной.

Военный считает, что оттеснение российских сил может свидетельствовать об изменениях на отдельных участках фронта, однако говорить о стабилизации пока преждевременно.

"Однако сам факт оттеснения врага свидетельствует об определенном переломе на отдельных участках", - заявил он.

По словам Мучного, противник сосредоточил здесь значительные силы, поэтому любое продвижение даётся украинским подразделениям тяжело.

Одновременно осложнилась ситуация на Лиманском направлении. Российские войска усиливают там присутствие и пытаются создать условия для дальнейшего наступления.

"На Лиманском направлении в последнее время также стало сложнее: противник концентрирует там внимание, стягивает силы и пытается создать необходимую плотность для дальнейших действий", - рассказал военный.

Он призвал оценивать ситуацию шире, учитывая не только изменения линии фронта, но и перемещение российских резервов и направления основного давления.

"Пока ситуация динамична. Положительные моменты есть, но делать окончательные выводы пока рано", - подытожил Мучной.

Результаты операции "Вивальди" - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах операции "Вивальди". По его словам, украинским военным удалось вернуть под контроль около 125–140 кв. км территории.

При этом операция продолжается и пока не завершена. "Вивальди – очень успешная операция. Она еще не завершена. По состоянию на сегодня деоккупировано примерно 125-140 квадратных километров", - заявил Зеленский.

Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее Главред писал, что по данным ISW украинские войска продвинулись к северу от Корчаковки в Сумской области, тогда как подразделения страны-агрессора России за двое суток боев не смогли добиться подтвержденных успехов ни на одном из ключевых направлений.

Напомним, в DeepState заявляли, что на Покровском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи поселка Шевченко Добропольской городской общины Покровского района.

Как сообщалось, Роберт (Мадьяр) Бровди убежден, что в октябре-декабре страна-агрессор Россия планирует мобилизовать 300 000 человек и отправить их на фронт, чтобы оккупировать оставшуюся территорию Донбасса.

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О персоне: "Мучной"

Боец ВСУ с позывным "Мучной" ведет Telegram-канал Muchnoy+Jugend.

Канал позиционирует себя с лозунгом: "Тихо делаем свою работу".

Авторы публикуют оперативные сведения с линии боевых действий. Основной фокус – сведение с передовой, описание позиций, потерь, успехов и продвижений украинских войск.

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