ВСУ сорвали планы россиян в Донецкой области, позиции врага слабеют – ISW

Крупные потери также вынудили россиян снизить интенсивность боевых действий.

https://glavred.info/front/vsu-sorvali-plany-rossiyan-v-doneckoy-oblasti-pozicii-vraga-slabeyut-isw-10754564.html Ссылка скопирована

ВСУ сорвали планы россиян

Ключевые тезисы:

Контратаки ВСУ сорвали планы оккупантов в Донецкой области

Россияне вынуждены перебрасывать значительные силы на Александровское и Гуляйпольское направления

Переброска сил ослабляет позиции врага

Страна-агрессор Россия во время весенне-летней кампании хотела наступать на "пояс крепостей" в Донецкой области, но контратаки ВСУ сорвали планы оккупантов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что активные действия Сил обороны на Гуляйпольском и Александровском направлениях помешали планам россиян в Донецкой области.

видео дня

В частности, украинские контратаки вынудили врага перебросить из района Доброполья и Покровска на Александровское и Гуляйпольское направления значительные силы 120-й дивизии морской пехоты, 40-й бригады морской пехоты, 55-й дивизии морской пехоты и подразделения 68-го армейского корпуса.

Военный обозреватель Константин Машовец отметил, что большие потери российских войск во время боев за Покровск и в районе Доброполья заставили группировку "Центр" снизить интенсивность действий.

Аналитики добавляют, что теперь дополнительная переброска сил еще больше ослабляет российские позиции на этом направлении.

"Российское командование оказалось перед непростым выбором. Оно должно решить, отражать ли украинские контратаки на южных направлениях или перебрасывать резервы для наступления на "пояс крепостей" в Донецкой области", — говорится в отчете.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

российские оккупанты не захватили всю Луганскую область. Сейчас бригада удерживает последние рубежи области.

Руководитель Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан говорил, что российские оккупанты отрабатывают на временно оккупированных территориях навыки перемещения через газовые трубы, планируя наступление на Ореховском направлении.

Также известно, что в Покровской агломерации основные усилия страны-агрессора России направлены на продвижение в районах Гришино и в направлении Родинского.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред