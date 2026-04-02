Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

РФ готовит неординарное наступление на ключевом направлении: в чем план врага

Руслан Иваненко
2 апреля 2026, 02:03
Российские захватчики отрабатывают скрытое продвижение по трубам во избежание ударов украинских дронов.
ВВС, Армия России
Украинские военные отслеживают передвижения противника / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Минобороны РФ

Кратко:

  • Оккупанты тренируются передвигаться под землей и по наземным коммуникациям
  • Это делается для скрытого продвижения на Ореховском направлении
  • Захватчики пытаются избежать обнаружения украинскими дронами

Российские оккупанты отрабатывают на временно оккупированных территориях навыки перемещения через газовые трубы, планируя наступление на Ореховском направлении. Захватчики активно используют как подземные, так и наземные коммуникации для скрытого передвижения.

Почему это сложно обнаружить

Руководитель Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил 24 Каналу:

видео дня

"То есть по дороге, через сетку мы можем увидеть, как движется противник, какая техника, в каком количестве. По такой трубе сложнее обнаружить оккупантов. Здесь важно иметь очень подробную карту этих инженерных коммуникаций и понимать, где могут быть точки входа и выхода врага".

По его словам, враг использует огневое прикрытие или неблагоприятные погодные условия, чтобы перемещать через трубы значительное количество военных.

"Они считают, что таким образом они могут защититься от украинских ударных и разведывательных дронов. Они не обнаружат такие группы", — пояснил Кузан.

В то же время это ограничивает их маневренность.

"Если обнаружить такую группу захватчиков, понять, где они заходят, пристреляться по координатам, то вопрос будет в отслеживании", – добавил он, отметив, что южный рельеф и особенности ландшафта затрудняют обнаружение оккупантов по сравнению с Харьковщиной.

Контроль и реагирование ВСУ

Кузан подчеркнул, что украинская армия может поражать любые инфраструктурные объекты и газопроводы артиллерией.

"ВСУ знают маршруты передвижения, где враг будет скапливаться. Поэтому ситуация будет под контролем украинских защитников".

РФ готовит неординарное наступление на ключевом направлении: в чем план врага
Орехов / Инфографика: Главред

РФ перебрасывает наступательные подразделения на юг – Волошин

Российское командование перебрасывает дополнительные силы на южные участки фронта, речь идет о подразделениях, предназначенных для наступательных, а не оборонительных действий.

По словам спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина, часть этих формирований проходит восстановление и пополнение личным составом и техникой.

"В подчинение 29-й российской армии на Александровском направлении передали 120-ю дивизию морской пехоты. Она получит до 50 танков, около 4,5 тысячи личного состава, до 150 бронемашин и столько же единиц другого вооружения. Дивизия готовится действовать в направлении Покровского Днепропетровской области", – пояснил Волошин.

Он отмечает, что основная задача 120-й дивизии – блокирование украинских контратак, перехват тактической инициативы и продвижение вглубь Днепропетровщины.

"Это свидетельствует о том, что враг концентрирует силы на наступлении, а не на обороне, и пытается изменить динамику боев на южном направлении", – подчеркнул Волошин.

Ситуация на фронте – последние новости

Как сообщал Главред, Министерство обороны страны-агрессора России в третий раз с 2022 года объявило о полном захвате Луганской области, хотя небольшая ее часть до сих пор находится под контролем украинских войск. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Кроме того, российские войска начали применять новую тактику борьбы с украинскими беспилотниками — используют дроны-перехватчики с металлическими стержнями, которые вступают в воздушные столкновения и пытаются физически повредить аппараты, изготовленные из легких материалов, отмечают в The Telegraph.

Напомним, что темпы продвижения российской армии с начала года существенно снизились, тогда как украинские силы постепенно перехватывают инициативу на различных участках фронта. Об этом указывают аналитики Института изучения войны.

Читайте также:

О личности: Сергей Кузан

Сергей Васильевич Кузан (род. 16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) — украинский общественный и политический деятель, волонтер по оказанию помощи украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса" (2011—2015), один из основателей и координаторов, заместитель председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Русское", пишет Википедия

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине линия фронта Запорожская область новости Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять