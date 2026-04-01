В России заявили о полной оккупации одной из областей Украины — что известно

Российское Минобороны заявило о полном захвате Луганской области, хотя украинские войска опровергают эти заявления.

В России заявили об оккупации одной из областей Украины — какова там ситуация на самом деле

Россияне заявили о полной оккупации Луганщины

Силы обороны продолжают удерживать позиции в пределах Луганской области

Министерство обороны страны-агрессора России в третий раз с 2022 года объявило о полном захвате Луганской области, хотя небольшая ее часть до сих пор находится под контролем украинских войск. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

По сообщению российского Минобороны РФ, территория якобы взята под контроль силами группировки "Запад".

По состоянию на 1 апреля украинская сторона не подтвердила потерю контроля над областью. По данным открытых источников, Вооруженные силы Украины продолжают удерживать участок между разрушенными селами Надежда и Новоегоровка.

Аналитики DeepState указывают, что территория к юго-западу от Сватово, на границе Харьковской, Луганской и Донецкой областей, также остается под контролем Украины.

Источник издания"Новая Европа" в командовании 11-го корпуса ВСУ опроверг сообщение о полной оккупации Луганской области российскими войсками, отметив, что корпус продолжает удерживать свои позиции.

Какова ситуация в Луганской области В то же время военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко подчеркивает, что украинские войска контролируют около 80 км² территории в Луганской области. В частности, они удерживают позиции в районе села Надежда на правом берегу реки Жеребец, Новогоровки, Пшеничного леса и Западного леса вблизи Грековки. "Похоже, российское командование решило округлить захват Луганской области и поднять настроение пенсионеру в бункере. Думаю, теперь Путин будет размахивать "освобожденной ЛНР" точно так же, как Купянском, пока это не превратится в токсичный моветон даже для изолированных от общества маразматиков", — предположил он. Коваленко отмечает, что российское командование, не имея реальных успехов на фронте и провалив начало весенне-летней наступательной кампании, начинает придумывать преувеличенные достижения. При этом в отчетах Кремля регулярно появляются заявления об "освобождении" Купянска несколько раз подряд, якобы продвижении на 10–15 км в Днепропетровской области и захвате Константиновки и Лимана на 50–60%, что даже у заядлых российских военкоров вызывает удивление. "Фильтруем информацию, поступающую от противника. Думаю, подобной чепухи в ближайшее время станет только больше", — резюмирует он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, российское командование перебрасывает дополнительные силы на южные направления фронта, причем речь идет о подразделениях, предназначенных именно для наступательных действий. Как сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, часть этих формирований в настоящее время проходит доукомплектование личным составом и техникой.

В то же время российские войска начали применять новую тактику борьбы с украинскими беспилотниками — используют дроны-перехватчики с металлическими стержнями, которые вступают в воздушные столкновения и пытаются физически повредить аппараты, изготовленные из легких материалов, отмечают в The Telegraph.

Несмотря на это, темпы продвижения российской армии с начала года существенно снизились, тогда как украинские силы постепенно перехватывают инициативу на различных участках фронта. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

