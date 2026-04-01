Российская ракета разрушила дом звезды "МастерШеф"

Кратко:
- Что случилось с домом кулинаров
- Как он сейчас выглядит
Известная украинская блогер Даша Евтух, ставшая популярной в cети благодаря нестандартным распаковкам и участию в кулинарном проекте "МастерШеф" сообщила о том, что их дом с мужем Александром Глазовым, тоже участником шоу, было разрушен российской ракетой.
Об этом блогеры и кулинары написали на своих страницах в Instagram и показали, как сейчас выглядит дом.
"Это все что осталось от нашего дома. Слава Богу все живы. Берегите себя и своих близких!" - написал Глазов.
Муж блогерши также добавил, что с ними все хорошо и они, к счастью, не пострадали.
Ранее Главред сообщал, что российская певица Анастасия Стоцкая, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, снова показала своих детей и снова в очередной раз подтвердила то, насколько они похожи на ее давнего партнера по сцене и, по слухам, любовника, Филиппа Киркорова.
Ранее также российская певица Анастасия Стоцкая, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, снова показала своих детей и снова в очередной раз подтвердила то, насколько они похожи на ее давнего партнера по сцене и, по слухам, любовника, Филиппа Киркорова.
Вас также может заинтересовать:
- Звезда "Мастер Шеф" рассказала о ссорах с Эктором Хименеcом Браво
- "Называли бычкой": участница Мастер Шеф рассказала о травле на проекте за украинский язык
- "Меня трусило": участник "Мастер Шеф" рассказал, что происходит за кулисами шоу
О персоне: Даша Евтух
Даше Евтух — участница 11 сезона "МастерШеф" и звезда TikTok. Она живет в деревне и делится со зрителями моментами своей жизни через прикольные и искренние видео. Она замужем за участнком Мастер Шеф и воспитывает дочь Фемиду.
