Захват Волчанска стал для РФ "вопросом принципа": полицейский раскрыл причину

Инна Ковенько
16 мая 2026, 15:39обновлено 16 мая, 18:06
В боях за Волчанск за год было уничтожено 14 тысяч военнослужащих РФ.
Ситуация в Волчанске / Коллаж: Главред, фото: nakypilo.ua, facebook.com/npu.liut

Главное:

  • Взятие Волчанска стало "делом принципа" для РФ
  • За год боев оккупанты потеряли 14 тысяч военных

Россия сделала Волчанск " делом принципа " и продолжает тратить ресурсы на тщетные попытки повторно оккупировать город, несмотря на катастрофические потери. Об этом в интервью Главреду рассказал начальник сектора реагирования патрульной полиции Волчанска Алексей Харьковский.

По его словам, в 2024 году российские войска были убеждены, что легко снова захватят Волчанск. На российских каналах даже запускали ИПСО, заявляя о "полном взятии" Волчанска.

"Тогда я начал записывать видео с датой на разных улицах Волчанска, чтобы было видно и нашим людям, и противнику, что я, украинский полицейский, по-прежнему в городе и эвакуирую людей. Россиян это просто разрывало: они объявляли меня в розыск, писали всякую гадость обо мне на своих каналах, обвинили меня в терроризме против российского государства и так далее", — рассказал Харьковский.

Несмотря на провал, российские войска докладывали своему руководству, что Волчанск якобы взят. "И дальше для них взятие Волчанска стало делом принципа, поэтому в боях за него они не жалеют ни людей, ни ресурсов", — подчеркнул правоохранитель.

Отмечается, что по данным только 57-й отдельной мотопехотной бригады, которая обороняет город, всего за год боев — с 10 мая 2024-го по 10 мая 2025 года — было уничтожено 14 тысяч российских военнослужащих. Эту цифру подтвердил начальник штаба 34-го отдельного мотопехотного батальона "Вовкодавы" 57 ОМБ им. Костя Гордиенко с позывным "Хоттабич".

Харьковский подчеркнул, что потери России сопоставимы с довоенной численностью населения Волчанска, которая составляла 18 тысяч человек.

"Просто сравните: население Волчанска до войны насчитывало 18 тысяч человек, и Россия только за год боев за него потеряла 14 тысяч своих солдат! И эти потери уже намного больше. Вдумайтесь только в эти цифры!" — подчеркнул он.

Ситуация в Харьковской области — последние новости с фронта

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины добились успеха вблизи Великого Бурлука в Харьковской области. Украинским воинам удалось вернуть контроль над участком фронта между селами Амбарное и Миловое.

Ранее сообщалось, что в результате спланированной операции Силы обороны Украины провели зачистку населенного пункта Одрадное Двуречанского района Харьковской области и вернули его вместе с прилегающей местностью под свой контроль.

Накануне в Харьковской области украинские штурмовики прорвали оборону россиян. Защитники зачистили передний край противника вглубь до ротного опорного пункта.

О персоне: Алексей Харьковский

Алексей Харьковский — начальник сектора реагирования патрульной полиции Вовчанска Алексей Харьковский. Во время боевых действий Харьковский стал известен благодаря регулярным публикациям из районов, подвергавшихся российским обстрелам, в частности из Волчанска и других приграничных населенных пунктов Харьковской области. Его посты и видео часто использовались украинскими СМИ в качестве источника оперативной информации о ситуации в области.

